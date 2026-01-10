¿Por qué algunas personas no pueden alejarse del alcohol, incluso cuando saben que les está haciendo daño?

Por Madeline Holcombe, CNN

Los investigadores llegaron a la escuela del Dr. Chris Knowles en Inglaterra cuando él tenía 18 años para realizar un experimento. Querían ver qué bebedores novatos respondían más al alcohol y quiénes desarrollarían posteriormente un problema con la bebida.

Colocaron dos vodkas dobles frente a cada estudiante para medir su reacción, recordó. Knowles se bebió los suyos y luego tomó los dos de la chica que estaba a su lado, a quien no le gustaba mucho el licor.

Knowles, ahora profesor de cirugía en la Queen Mary University de Londres y autor de un nuevo libro sobre la ciencia del consumo excesivo de alcohol, dijo que más tarde buscó tratamiento por trastorno por consumo de alcohol.

Las investigaciones han demostrado que ninguna cantidad de alcohol es buena para el corazón o el cerebro. A pesar de esos hallazgos, y a menudo de las consecuencias personales para algunos bebedores, el consumo excesivo de alcohol es bastante común: el 17 % de los adultos en Estados Unidos reporta episodios de consumo excesivo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Describiendo su época de consumo como 10 años de diversión, luego 10 años de diversión con consecuencias negativas y otros 10 años solo de consecuencias negativas, Knowles ha investigado el atractivo del alcohol en su nuevo libro, “Why We Drink Too Much: The Impact of Alcohol on Our Bodies and Culture”.

¿La respuesta corta a por qué los humanos beben? “Porque es divertido y porque aprendemos que suceden cosas buenas cuando lo hacemos, o al menos creemos que han sucedido cosas buenas cuando lo hicimos”, dijo Knowles.

La respuesta larga ofrece una visión de por qué algunas personas luchan más que otras y por qué siguen bebiendo, incluso cuando queda claro que ya no suceden cosas buenas.

Cuando piensa en sus amigos de los primeros años en que bebía, muchos de ellos bebían menos que él, pero también conocía a algunos que bebían mucho más y no desarrollaron ningún problema, dijo.

Lo mismo podría ser cierto en tu grupo de amigos. No siempre hay una correlación directa entre quienes más beben y quienes tendrán un problema, señaló Knowles.

La cantidad que alguien bebe y la relación que una persona tiene con el alcohol depende de muchos factores, incluidos el entorno, la biología y la psicología, explicó.

El alcohol estimula algunos de los mismos centros de placer del cerebro que generan una sensación de recompensa cuando buscas necesidades como la comida y las relaciones, dijo Knowles.

Pero el alcohol también actúa en el lado negativo.

“Cuanto más bebes, más estimulas esos neurotransmisores del estrés, y por eso te sientes miserable cuando no estás bebiendo”, dijo el Dr. George Koob, director del Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y Alcoholismo.

“Realmente estás cavando ese agujero, y bebes para llenarlo. Pero, desafortunadamente, cada vez que intentas llenarlo bebiendo, haces el agujero más profundo”.

Al hablar de los factores biológicos detrás del consumo excesivo de alcohol, es fácil suponer que algunas personas están fisiológicamente predispuestas a tomar una copa y que su cerebro les diga: “Más, ahora”, como el joven Knowles con el vodka. Y hay algo de cierto en ese pensamiento, porque la fisiología de algunas personas simplemente se adapta mejor al alcohol, dijo la Dra. Danielle Dick, directora del Centro de Investigación en Adicciones de Rutgers y profesora de psiquiatría en la Escuela de Medicina Rutgers Robert Wood Johnson.

Pero ese factor fisiológico no es toda la historia, agregó.

Una parte importante de la biología detrás de quién desarrolla un consumo problemático de alcohol tiene que ver con cómo el cerebro de una persona está conectado para procesar recompensas y riesgos, explicó Dick.

El consumo de alcohol es gratificante para el cerebro, y cuando un cerebro está predispuesto a buscar muchas recompensas y a preocuparse menos por los riesgos, esa persona tiene más probabilidades de caer en un patrón de querer consumir cada vez más, señaló.

Los seres humanos también tienden a beber —especialmente más allá del punto en que se sienten bien— debido a factores psicológicos.

Las personas con condiciones como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, bipolaridad, esquizofrenia y trastorno de estrés postraumático tienen un riesgo particularmente alto de abuso de sustancias, dijo Knowles. Pero rasgos psicológicos como el neuroticismo, la baja autoestima, la ansiedad y la depresión también aumentan el riesgo.

Las personas que solo beben por diversión no suelen desarrollar dependencia, señaló Knowles. Esto no significa que el consumo excesivo en fiestas no pueda causar problemas de salud en el futuro, sino que las razones por las que la gente bebe pueden marcar una gran diferencia.

Sí, algunas personas solo beben para disfrutar, pero muchas también consumen alcohol para experimentar un aumento de confianza o rendimiento, o para aliviar el estrés, la tristeza o recuerdos difíciles, dijo Knowles. Esas motivaciones adicionales pueden jugar en tu contra, advirtió.

“Hay un viejo adagio: ‘Si beber es un problema, tienes una oportunidad. Si es tu solución, ya has perdido’”, dijo Knowles.

Si estás pasando por dificultades y el alcohol te parece que enciende una luz y te permite escapar de ese sufrimiento, dejar de beber es algo difícil de lograr, incluso si empiezas a notar que no te está ayudando como esperabas, señaló.

A esto se suma el desarrollo de la tolerancia.

Tu tolerancia no es solo la cantidad de bebidas que puedes tomar y aún mantener una conversación o caminar en línea recta. También es cuántas bebidas necesitas para sentir el mismo bienestar o alivio de los sentimientos negativos, explicó Koob.

Cuanto más bebes, más necesitas seguir bebiendo para obtener el mismo efecto, añadió.

No existen solo dos tipos de bebedores —los que tienen un problema y los que no deben preocuparse—, dijo Dick. Es un continuo.

En un extremo están quienes no beben en absoluto, quienes beben ocasionalmente pero no les gusta mucho, y quienes beben de una manera que consideran saludable y manejable. En el otro extremo están las personas con un trastorno por consumo de alcohol clínico, que puede ser leve, moderado o grave.

Los criterios diagnósticos para el trastorno por consumo de alcohol incluyen factores como seguir bebiendo aunque afecte tu trabajo o familia, meterse en situaciones peligrosas y tener síntomas de abstinencia, según el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y Alcoholismo.

En el medio están quienes se consideran bebedores de “zona gris”, explicó Knowles. No es una definición médica, sino un reconocimiento de patrones de consumo poco saludables.

No han tenido problemas laborales por su consumo, ni han perdido relaciones o sufrido problemas de salud todavía. Pero puede que no estén rindiendo al máximo, sintiéndose presentes con sus hijos o gestionando el estrés o las dificultades de manera efectiva, dijo Knowles.

Reducir el consumo, sin importar el nivel en el que te encuentres, puede tener beneficios para la salud, dijo Dick.

Un cambio en la relación con el alcohol debe comenzar con un período de abstinencia, señaló Knowles. Retos como el “Enero Seco” son una buena oportunidad para dar un paso atrás y analizar el papel que el alcohol juega en tu vida.

A partir de ahí, es importante informarse sobre los pros y los contras de beber, encontrar una forma de participar en actividades y comunidades que no giren en torno al alcohol, y aprender a abordar los problemas psicológicos que el alcohol podría haber estado suprimiendo, explicó Knowles.

Para los bebedores de zona gris, eso puede significar leer libros sobre el consumo y la sobriedad, abordar el estrés subyacente y encontrar nuevas formas de socializar.

Aunque parece que el alcohol está presente en todo, en general, la gente bebe menos que en generaciones anteriores, especialmente los jóvenes, dijo Dick. Y con esa disminución ha surgido una mayor cultura de cócteles sin alcohol y bebidas no alcohólicas. Encontrar esas alternativas puede ser una buena manera de participar en rutinas sociales sin recurrir a una bebida alcohólica, añadió.

Para las personas que tienen un trastorno por consumo de alcohol clínico, los grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos, los centros de tratamiento y los recursos médicos de desintoxicación pueden ser fundamentales.

El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y Alcoholismo cuenta con un recurso para ayudar a las personas a encontrar opciones de tratamiento en su área, señaló Koob.

Sin embargo, la clave es reajustar la forma en que el cerebro obtiene recompensas y abordar el estrés que podría motivar el consumo de alcohol, no solo intentar reducir la cantidad que se bebe, explicó Knowles.

En cuanto a mantener la sobriedad, “la mayoría de las personas que te muestran con orgullo su pin de 35 años te dirán que es un esfuerzo de toda la vida”, dijo Koob.

