¿Por qué los aranceles han afectado más a los empleos de los estadounidenses que a sus carritos del supermercado?

El año pasado fue uno de los años más difíciles para quienes buscaban empleo.

A medida que el presidente Donald Trump impuso nuevos aranceles en 2025, muchos economistas advirtieron rápidamente que los precios y el desempleo se dispararían. Con la mayoría de los resultados económicos del año pasado disponibles, parece que estos pronosticadores obtienen un crédito parcial.

Si bien los precios de ciertas importaciones como la carne de res, el café y los tomates aumentaron significativamente el año pasado, en general, los aumentos de precios cambiaron poco. No se puede decir lo mismo del mercado laboral.

El crecimiento promedio mensual del empleo el año pasado fue el más bajo en décadas fuera de los años de recesión. Además, la tasa de desempleo aumentó en 0,4 puntos porcentuales hasta el 4,4 % durante 2025, según el informe de empleos de diciembre, publicado el viernes.

Aunque el mercado laboral ya se estaba ajustando antes de 2025, los amplios aranceles de Trump y sus muchos, muchos ajustes posteriores no han ayudado.

Con poca claridad sobre el próximo movimiento de Trump, las empresas han detenido sus planes de contratación o, en algunos casos, han despedido trabajadores.

“No hay un motivo convincente para salir a contratar en masa”, dijo Sean Snaith, economista de la Universidad de Florida Central. “Esa es una respuesta racional cuando se enfrenta a este tipo de incertidumbre”.

Los aranceles también han cambiado los cálculos de las empresas sobre lo que es rentable o no.

“Las empresas están viendo precios más altos, lo que reduce la rentabilidad; y en términos de nuevas inversiones, son cautelosos porque los aranceles hacen que muchas inversiones que han sido rentables dejen de serlo”, dijo Dean Baker, economista principal del Centro de Investigación en Economía y Políticas.

Los clientes también están posponiendo compras debido a las idas y vueltas sobre los niveles de los aranceles. Por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal de Richmond señaló en el reciente Libro Beige del banco central, una recopilación de anécdotas empresariales, que varios contactos de manufactura “dijeron que sus clientes redujeron los nuevos pedidos debido a la incertidumbre sobre los aranceles”.

Y no solo los clientes están confundidos. La errática política comercial de Trump también ha dejado a las empresas en un estado de parálisis. En su mayoría, han absorbido los aranceles más altos sin trasladar las facturas más elevadas a los consumidores. Eso ha ayudado a mantener la inflación bajo control.

Sin embargo, eso podría cambiar, dependiendo de cómo falle la Corte Suprema en un histórico caso sobre aranceles que podría invalidar las medidas más significativas de Trump. Si eso sucede, las empresas incluso podrían recibir reembolsos masivos por los costos de los aranceles que ya han pagado, aunque ese proceso podría tardar mucho tiempo en resolverse.

En última instancia, los aumentos de precios relativamente moderados y la desaceleración en la contratación, aunque puedan parecer diferentes, se reducen a lo mismo: la incertidumbre.

