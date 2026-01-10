Trump dice que Estados Unidos tomará Groenlandia “por las malas” si no puede hacerlo por las buenas

Por Sophie Tanno y Samantha Waldenberg, CNN

El presidente Donald Trump continuó el viernes con sus amenazas contra Groenlandia, al insistir en que si Estados Unidos no actuaba, Rusia o China podrían ocupar la isla en el futuro.

Trump dijo que si no logra un acuerdo para adquirir el territorio “por las buenas”, entonces tendrá que “hacerlo por las malas”.

“Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de ella, y no vamos a tener a Rusia o China como vecinos”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Los líderes de los partidos de Groenlandia, incluida la oposición, emitieron un comunicado conjunto que decía: “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses. El futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés”.

El presidente estadounidense y sus funcionarios de la Casa Blanca han estado discutiendo diversas opciones sobre cómo poner a Groenlandia bajo control estadounidense, en medio del renovado interés en el territorio estratégicamente importante controlado por Dinamarca, y no han descartado una intervención militar. Los gobiernos de Groenlandia y Dinamarca volvieron a decir de forma pública y privada que no está en venta.

Aún no está claro cómo reaccionarían otros miembros de la OTAN si Estados Unidos decidiera tomar Groenlandia por la fuerza. Los líderes europeos han advertido que tal medida tendría graves consecuencias para la alianza militar. En una declaración conjunta, los líderes de Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, Polonia y España dijeron que Groenlandia pertenece a su propio pueblo.

“Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas. Y, por cierto, también soy fan de Dinamarca. Tengo que decirles que han sido muy amables conmigo. Soy un gran admirador”, dijo Trump.

Afirmó que la medida era necesaria para evitar que Rusia o China se apoderaran de Groenlandia en algún momento en el futuro.

Cuando se le preguntó sobre un informe reciente de que Estados Unidos estaba considerando realizar pagos a los groenlandeses para convencerlos de unirse al país, Trump dijo: “Todavía no estoy hablando de dinero para Groenlandia”.

Muchos groenlandeses ya han rechazado la idea de aceptar dinero para formar parte de Estados Unidos. “No, gracias. Es absolutamente seguro que no queremos eso”, declaró a Reuters Simon Kjeldskov, residente de Nuuk, la capital.

Otra residente, Juno Michaelsen, afirmó: “Sea cual sea la cantidad, diremos que no. Nos pertenece a nosotros y solo a nosotros”.

Los principales diplomáticos de Groenlandia y Dinamarca en Washington se reunieron con funcionarios de la Casa Blanca el jueves. El embajador de Dinamarca, Jesper Møller Sørensen, y el jefe de la representación de Groenlandia en Estados Unidos, Jacob Isbosethsen, se reunieron con asesores de Trump, según informaron a CNN diplomáticos familiarizados con el asunto.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, junto con otros cuatro líderes de partidos políticos, rechazó una vez más las intenciones de Trump de adquirir el territorio semiautónomo en un comunicado emitido el viernes por la noche y al que tuvo acceso Reuters.

Los líderes anunciaron que se adelantaría la reunión del parlamento de Groenlandia, el Inatsisartut, para debatir su respuesta a las amenazas del Gobierno de Trump. La fecha de la reunión aún no se ha determinado. El parlamento de Groenlandia se reunió por última vez en noviembre y estaba previsto que volviera a hacerlo el 3 de febrero.

