A una semana de la captura de Maduro, la vida de Caracas se normaliza, pero de noche las calles se vacían por los operativos

La actividad se normaliza paulatinamente en Caracas a una semana de la captura del presidente Nicolás Maduro en un sorprendente operativo militar, con familias que asisten a centros comerciales para distraerse y tiendas sin las filas que se vieron días atrás, aunque la tensión persiste cuando cae el sol y crece el despliegue de seguridad.

Los supermercados no muestran señales de desabastecimiento, luego de que, en los primeros días de la semana pasada, tuvieran una oferta reducida de productos básicos como papel sanitario y agua, los primeros en ser acopiados en tiempos de incertidumbre.

Niños y adultos pasean este fin de semana en lo que parecen escenas cotidianas de una ciudad que no acaba de ser atacada el sábado pasado por fuerzas de Estados Unidos. El panorama, sin embargo, cambia por la noche y, por momentos y zonas, el despliegue es mayor que el de los primeros días posteriores al operativo.

Si bien la primera quincena de enero suele ser de bajo movimiento tras las fiestas de fin de año, la música, el latido de la capital venezolana, todavía no alza el volumen. “El viernes había gente, pero no mucha. Salí a trabajar y no había como en días anteriores de fiestas”, dijo a CNN un conductor que prefiere no ser identificado por temores de seguridad. “Las licorerías cierran temprano. Bares y discotecas, no hay nada de eso”, aseguró.

La fuente habla de una ley seca en Caracas que no ha sido ordenada por las autoridades pero se aplica de facto en gran parte de la capital, con negocios que atienden con horarios restringidos.

Una discoteca conocida por sus shows de salsa y jazz en vivo dijo en redes sociales que está tomando un “breve descanso para recargar las energías” y planea reabrir el jueves 15. Otros bares no publicaron su habitual agenda de eventos para este fin de semana.

“Estamos en algo parecido a un toque de queda. Todo lo hacemos durante el día”, dijo a CNN Andrea, una mujer de 50 años que prefiere no ser identificada por temores a repercusiones. Destaca que la Avenida Principal de Las Mercedes, uno de los epicentros de la vida nocturna en Caracas, estuvo el sábado “muy apagada, como si fuera un lunes”.

Andrea agrega que por la noche “hay muchas amenazas de colectivos”, grupos parapoliciales afines al chavismo. “Paran a la gente o disparan al aire metiendo miedo. Eso hace que todos nos recojamos temprano, como a las 6 o 7 a las casas”.

Por su parte, el conductor contactado por CNN agregó: “Sí hay gente armada, bastante. Estuvieron en Bello Monte (un barrio residencial acomodado en el centro geográfico de la capital), patrullando en motos y vestidos de negro”.

Los puestos de control aumentaron en los últimos días en las avenidas, mayormente de la policía y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), con revisiones de identidad y posibles chequeos de celulares, según pudo constatar CNNE. Aunque el sábado y domingo después del ataque el despliegue era menor, esta vez el aparato de seguridad tomó el control en un escenario comparable a la crisis poselectoral de 2024.

Por el centro de la ciudad, aparecen con más frecuencia grafitis que piden por la liberación de Maduro, aunque las marchas convocadas por el Gobierno no tuvieron la convocatoria alcanzada en otras épocas, pese a la captura del mandatario. Por otra parte, familiares de detenidos realizan vigilias a la espera de su liberación tras los anuncios del Gobierno.

El país retomará el lunes buena parte de su rutina con el reinicio de clases escolares. “Esta semana me imagino que volverá un poco más a la normalidad, los chamos empiezan el colegio”, dijo el transportista.

Aunque el transporte público operó con baja frecuencia en los últimos días, se espera que el movimiento de estudiantes dé mayor movimiento a la ciudad.

Sin embargo, el retorno no es total. Si bien la actividad se reanuda al 100 % desde preescolar hasta el bachillerato, la situación cambia para los universitarios, con algunos centros de estudio que darán clases virtuales y otros que solo reanudan sus labores administrativas.

La Universidad Central de Venezuela (UCV), la más grande del país, informó que el regreso será escalonado, con algunas facultades que abren desde este lunes, mientras que otras que deberán esperar hasta el lunes 19 y algunas más sin fecha confirmada.

