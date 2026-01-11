“Esperamos que nos den calefacción”: el drama en Kyiv por el frío extremo y la nueva ofensiva rusa contra la red eléctrica

Por Sophie Tanno y Daria Tarasova-Markina

Ucrania enfrenta una situación crítica tras una semana de intensos ataques rusos que han dejado la infraestructura energética del país al borde del colapso. En medio de una ola de temperaturas extremadamente frías, los equipos de emergencia luchan contra reloj para restablecer el suministro de energía y calefacción a decenas de miles de personas que permanecen desprotegidas contra el invierno.

En Kyiv, la calefacción se restableció en aproximadamente el 85 % de los edificios de apartamentos un día después de que toda la ciudad perdiera electricidad, calefacción y agua el sábado. Pero más de 1.000 edificios seguían sin calefacción, dijo el alcalde de la ciudad Vitali Klitschko, con temperaturas diurnas que caían a –10 °C.

La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, dijo que Rusia atacó la infraestructura energética todos los días durante la última semana mientras las temperaturas caían en picada.

“El enemigo atacó deliberadamente instalaciones generadoras de calor con misiles balísticos. La situación se complicó aún más por las difíciles condiciones climáticas y una significativa caída de temperatura”, dijo en un comunicado.

“Entendemos que la falta de luz y calor es una dura prueba, especialmente en el frío. Por lo tanto, nuestra tarea clave es restablecer lo antes posible las condiciones básicas de vida para las personas”.

Se han instalado refugios móviles en la capital, ofreciendo espacios donde los residentes pueden entrar en calor, recargar sus teléfonos y otros dispositivos y tomar té caliente, según el servicio estatal de emergencias.

No obstante, los residentes hablaron de los enormes desafíos de vivir sin electricidad en pleno invierno.

Halyna Turchyn logró conseguir cilindros de gas para poder cocinar por primera vez desde que perdió el suministro eléctrico. “Hoy, cocinaremos algo para comer, porque no hemos cocinado nada durante dos días”, dijo a CNN en su cocina en Kyiv.

Galina Turchin, una jubilada de 71 años, se abrigó con varias capas de suéteres para intentar mantenerse caliente en su apartamento, donde una ventana había sido destrozada recientemente por los restos de un dron ruso y estaba cubierta solo con una lámina de plástico.

“Esperamos que nos den calefacción. Si no electricidad, al menos calor”, dijo a Reuters, agregando que no había cocinado comida en dos días y solo había comido sobras de su cocina.

Rusia ha atacado repetidamente la infraestructura energética de Ucrania desde el inicio de su invasión a gran escala en 2022, utilizando oleadas de misiles y drones para paralizar la generación de energía en un aparente intento de erosionar la moral y golpear la economía.

En promedio, los residentes de Kyiv no tuvieron electricidad durante 9,5 horas al día en diciembre, mientras el sistema energético luchaba para hacer frente a la demanda invernal. Los ascensores en los bloques de apartamentos dejaron de funcionar, atrapando a residentes ancianos en sus hogares, y la gente se ha acostumbrado al fuerte zumbido de los generadores.

“Este fue uno de los ataques más grandes contra la infraestructura energética de la capital, ocurriendo precisamente durante un periodo de condiciones meteorológicas deterioradas”, dijo Oleksiy Kuleba, viceprimer ministro para la restauración de Ucrania, el domingo.

Los ataques de esta semana llegaron mientras el conflicto avanza por su cuarto invierno, sumiendo a las ciudades en prolongados apagones energéticos, mientras las temperaturas bajan muy por debajo de cero y se pronostica que caerán aún más.

El sábado, el operador nacional de la red eléctrica de Ucrania, Ukrenergo, ordenó un corte de energía de emergencia en Kyiv y la región circundante para reparar el sistema gravemente dañado.

Ataques rusos durante la noche del sábado al domingo dejaron sin electricidad regiones ucranianas de Dnipropetrovsk y Zaporiyia. Para la mañana del domingo, más de 13.000 personas en Zaporiyia seguían sin suministro, según el ministerio de energía de Ucrania.

El suministro eléctrico para casi 700.000 clientes se perdió durante los últimos siete días antes de que finalmente fuera restablecido, dijo Svyrydenko. Aunque el suministro de energía fue restablecido en Kyiv en “tiempo récord”, advirtió que la situación será precaria durante un tiempo.

Las viviendas donde se ha restablecido la electricidad todavía están sujetas a apagones programados, que actualmente duran alrededor de ocho horas en Kyiv.

Klitschko ha advertido que el sistema de suministro energético en la capital de Ucrania sigue siendo “muy difícil” a pesar de los trabajos de restauración.

Algunas aldeas en las afueras de la capital llevan cuatro días sin electricidad y la gente ha salido a las calles para bloquear carreteras en señal de protesta.

“Antes del ataque, estaba bien, con un calor normal,” dijo un hombre, Serhii Przhistovskiy, a CNN. “Hasta que vuelvan a encender la calefacción, tendré que dormir con la ropa puesta.”

