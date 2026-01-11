Trump considera una posible intervención militar en Irán

Por Alayna Treene, CNN

El presidente Donald Trump evalúa una serie de posibles opciones militares en Irán tras las protestas mortales en el país, dijeron a CNN dos funcionarios estadounidenses, mientras considera cumplir sus recientes amenazas de atacar al régimen iraní si utiliza fuerza letal contra civiles.

Trump recibió en los últimos días informes sobre distintos planes de intervención, dijeron los funcionarios a CNN, en medio de una escalada de violencia que ha dejado decenas de muertos y detenidos.

Varias de las opciones presentadas al presidente se han centrado en atacar a los servicios de seguridad de Teherán que están siendo utilizados para sofocar las protestas, señalaron los funcionarios.

Sin embargo, dentro del Gobierno existen preocupaciones de que los ataques militares puedan resultar contraproducentes y socavar las protestas. Los funcionarios advirtieron que estas acciones podrían tener el efecto no deseado de unir a la población iraní en apoyo al Gobierno, o provocar una represalia militar por parte de Irán.

Trump también está considerando otras opciones dirigidas al régimen iraní que no implican ataques militares, dijeron los funcionarios, mientras busca cumplir su promesa de ayudar a los manifestantes en el país.

Entre las alternativas figuran operaciones cibernéticas contra objetivos del Ejército iraní o del régimen, una medida que podría interrumpir los esfuerzos por reprimir las protestas, indicó un funcionario.

Las opciones también incluyen nuevas sanciones contra figuras del régimen o contra sectores de la economía iraní, como el energético o el bancario.

El Gobierno también ha explorado la posibilidad de proporcionar tecnología como Starlink para reforzar la conectividad a internet en Irán y ayudar a los manifestantes a eludir un apagón informativo. El entonces presidente Joe Biden ofreció asistencia similar durante el último estallido de protestas callejeras en 2022.

Varias agencias distintas han participado en la preparación de opciones para el presidente, dijeron los funcionarios. Se esperan sesiones informativas más formales en la próxima semana, incluido el martes, cuando se prevé que Trump convoque a altos funcionarios de seguridad nacional para discutir cómo proceder.

Teherán tratará como objetivos de represalia a las bases militares y comerciales de Estados Unidos si Washington interviene militarmente en el Irán sacudido por disturbios, advirtió el presidente del Parlamento iraní, de línea dura.

“Si Estados Unidos toma una acción militar contra Irán o los territorios ocupados, los centros militares y navales de Estados Unidos serán considerados objetivos legítimos”, dijo Mohammad Baqer Qalibaf.

“No nos limitamos a reaccionar solo después de que se haya tomado una acción”, añadió.

El presidente aún no ha tomado una decisión final sobre una intervención, dijeron los funcionarios, pero está considerando seriamente actuar mientras el número de muertos en Irán sigue en aumento. Las opciones que evalúa el mandatario no implican desplegar tropas sobre el terreno en Irán, dijo a CNN un alto funcionario de la Casa Blanca.

Al menos 10.675 personas han sido arrestadas, entre ellas 169 menores, en los últimos 15 días durante las manifestaciones contra el régimen en Irán, según un recuento detallado entregado a CNN por Skylar Thompson, subdirector de Human Rights Activists in Iran (HRA).

El brazo informativo de HRA se llama Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Al menos 490 manifestantes han muerto en el mismo período, de acuerdo con el último balance del grupo, actualizado el domingo. CNN no puede verificar de forma independiente las cifras de víctimas ni de arrestos de HRANA.

“Irán está mirando a la LIBERTAD, quizá como nunca antes”, escribió Trump en redes sociales el sábado. “¡Estados Unidos está listo para ayudar!”.

El viernes, Trump dijo a periodistas que si Teherán recurre a la violencia letal contra los manifestantes, Estados Unidos “se involucrará”.

“He sido muy claro al decir que, si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, nos involucraremos”, dijo Trump durante una reunión con ejecutivos petroleros. “Y eso no significa tropas sobre el terreno, pero sí significa golpearlos muy, muy fuerte donde les duele”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hablaron el sábado sobre las protestas en curso, dijeron dos fuentes familiarizadas con la llamada. Los líderes también abordaron la situación en Siria y en Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron el domingo que están “monitoreando los acontecimientos” en Irán, mientras el país entra en su tercera semana de protestas contra el Gobierno.

“Las protestas son un asunto interno de Irán. No obstante, las FDI están preparadas en el plano defensivo y continúan mejorando sus capacidades y su preparación operativa”, dijo un portavoz en un comunicado.

Entretanto, Netanyahu tiene previsto convocar la noche del domingo una consulta de seguridad limitada, con los acontecimientos en Irán y en Líbano como temas centrales, según una fuente israelí.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.