Trump se muestra dispuesto a reunirse con la presidenta encargada de Venezuela

El presidente de EE.UU. Donald Trump expresó el domingo su disposición a reunirse con la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la captura en Estados Unidos de líder de Venezuela Nicolás Maduro.

“Estamos trabajando muy bien con el liderazgo, y ya veremos cómo resulta todo”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, al afirmar además que Rodríguez le ofreció a Estados Unidos “50 millones de barriles de petróleo” que están en camino al país.

Trump no estableció una fecha para una posible reunión con Rodríguez ni para una visita hipotética a Venezuela por él mismo o por el secretario de Estado Marco Rubio, aunque Trump tiene previsto reunirse esta semana con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

Tras la captura de Maduro durante un operativo militar en Caracas, el presidente estadounidense dijo que el actual Gobierno venezolano entregaría entre “30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad sancionado, a los Estados Unidos”. Venezuela alberga la mayor reserva probada de petróleo del mundo, con un estimado de 300.000 millones de barriles bajo la superficie.

Un alto funcionario del Gobierno, que habló bajo condición de anonimato, dijo a CNN que el petróleo ya se ha producido y se ha almacenado en barriles. La mayor parte se encuentra actualmente en barcos y ahora se trasladará a instalaciones estadounidenses en el golfo para su refinación.

Por su parte, la estatal venezolana PDVSA dijo que está “actualmente en negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, dentro del marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”, en un comunicado publicado en redes sociales.

En tanto, los esfuerzos de Trump por atraer inversión estadounidense a Venezuela se han topado con obstáculos. El viernes, el presidente y sus principales asesores se reunieron en la Casa Blanca con ejecutivos de la industria petrolera, pero salieron sin compromisos importantes.

Las empresas manifestaron profundo escepticismo sobre el plan del Gobierno para garantizar la estabilidad a largo plazo y subrayaron que, aunque Rodríguez podría facilitar la cooperación, la falta de garantías de seguridad y marcos legales claros dificulta la inversión.

“Es imposible invertir”, dijo el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, a los funcionarios en una evaluación directa de los obstáculos para hacer negocios en el país. “Hay varios marcos legales y comerciales que tendrían que establecerse incluso para entender qué tipo de rendimientos obtendríamos de la inversión”.

Varios otros ejecutivos en la reunión expresaron una reticencia similar, advirtiendo que la industria primero necesitaría asegurar amplias garantías de seguridad y financieras antes de comenzar un esfuerzo de varios años para aumentar la producción petrolera.

Trump, quien autorizó la captura de Nicolás Maduro, pero ha dejado intacto al resto del actual Gobierno venezolano, insistió este viernes en que la presidenta encargada ayudaría en sus esfuerzos para que las empresas estadounidenses regresen al país. “Parece que son aliados, y creo que seguirán siéndolo”, dijo.

