Una estudiante, un excampeón de fisicoculturismo y un padre de familia, entre los muertos durante las protestas en Irán

Robina Aminian, una estudiante de 23 años en una universidad de Teherán, soñaba con mudarse a Milán para seguir una carrera en la moda. Su cuenta de Instagram la mostraba luciendo con orgullo varios atuendos tradicionales kurdos.

El jueves salió de la Universidad Técnica Shariati de Teherán, donde estudiaba diseño de moda, para unirse a una manifestación contra el régimen que se estaba reuniendo en la capital, según la ONG con sede en Noruega Iran Human Rights (IHRNGO).

“Era una chica fuerte, una chica valiente, y no era alguien a quien pudieras controlar y tomar decisiones por ella. Luchaba por cosas que sabía que eran correctas y luchaba duro”, dijo a CNN su tío Nezar Minouei.

“Tenía sed de libertad, sed de derechos de las mujeres, de sus derechos”, dijo su tío. “En general, era una chica que estaba viva, que vivía”.

En la protesta, Aminian fue asesinada por disparos, según Hengaw, una organización de derechos humanos con sede en Noruega.

A pesar de un apagón de internet que ha durado varios días, CNN conoce detalles sobre algunos de los iraníes muertos, mientras las fuerzas de seguridad lanzan una represión violenta contra las protestas antigubernamentales que recorren el país.

Al menos 420 manifestantes han muerto en los últimos 15 días durante las manifestaciones, incluidos ocho niños, según un recuento detallado proporcionado a CNN por Skylar Thompson, subdirector de Activistas de Derechos Humanos en Irán (también conocida como HRA).

El balance más reciente de muertes llega mientras varias personas dentro de Irán han dicho a CNN que las fuerzas de seguridad iraníes están respondiendo a la disidencia con fuerza violenta. Dos personas en Teherán, que hablaron bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dijeron que vieron a las fuerzas de seguridad blandir rifles el viernes y matar a “muchas personas”. Otro testigo dijo que vio “cuerpos apilados unos sobre otros” en un hospital.

La familia de Aminian dio detalles de las escenas desgarradoras a las que se enfrentaron cuando fueron a recoger su cuerpo, según Minouei, después de viajar desde su casa en Kermanshah, en el oeste de Irán, hasta Teherán.

Su padre dijo que el cuerpo de Aminian estaba siendo preservado junto con los cuerpos de numerosos jóvenes de entre 18 y 22 años. “Casi todos habían recibido disparos en la cabeza y el cuello”, dijo Minouei.

Las autoridades inicialmente se negaron a devolver el cuerpo de la hija, según el tío. Cuando la familia finalmente pudo recuperar sus restos, se vieron obligados a enterrarla con sus propias manos sin ceremonia, agregó.

“Como familia, estamos destrozados, pero nuestra cabeza está en alto porque nuestra niña fue martirizada en el camino hacia la libertad, en el camino hacia una vida mejor por la que luchó”, dijo el tío de Aminian.

A pesar de los riesgos, los manifestantes desafiantes continúan saliendo en grandes números en todo el país. Las manifestaciones se han extendido a más de 180 ciudades en todas las provincias de Irán, en una ola de disturbios a nivel nacional desencadenada por las difíciles condiciones económicas.

Los manifestantes iraníes arriesgan la muerte en múltiples frentes, ya sea al ser abatidos por las fuerzas de seguridad en las calles, o al ser acusados de “moharebeh”, traducido como “guerra contra Dios”, por vandalizar propiedades, cuya pena incluye la ejecución.

En Kermanshah, en el oeste de Irán, Ebrahim Yousifi, un padre de tres hijos, recibió un disparo en la cabeza durante las protestas del jueves, según contó su primo a CNN. Yousifi, un trabajador hospitalario de 42 años, deja a dos hijos y una hija, según un primo, que prefirió permanecer en el anonimato por razones de seguridad.

Desde el jueves, la comunicación con la familia fue “completamente cortada”, dijo el primo, mientras los expertos advierten que el apagón de internet en Irán, ahora en su cuarto día, no tiene precedentes en su alcance.

“Incluso nuestros familiares en la Región del Kurdistán de Iraq no han podido contactar a nadie en Irán para confirmar si su cuerpo ha sido devuelto. La respuesta de las autoridades en las regiones kurdas ha sido considerablemente más severa que en muchas otras partes del país”, comentó su primo.

Mehdi Zatparvar, excampeón de fisicoculturismo y entrenador, fue asesinado el viernes durante las protestas en la ciudad de Rasht, en la provincia de Gilan, en el noroeste de Irán, informó Hengaw, una organización de derechos humanos con sede en Noruega.

El atleta de 39 años fue dos veces campeón mundial de fisicoculturismo clásico, según la Federación Internacional de Fitness y Fisicoculturismo. Zatparvar tenía una maestría en fisiología deportiva y era ampliamente considerado un entrenador experimentado en Gilan, dijo Hengaw.

Zatparvar escribió en su publicación más reciente de Instagram: “Solo queremos nuestros derechos, la voz que ha sido silenciada durante cuarenta años debe gritarse”, según el medio IranWire. Su cuenta de Instagram fue eliminada.

CNN no ha podido verificar estos informes de forma independiente debido al corte de comunicaciones en curso en Irán. CNN ha solicitado comentarios al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

