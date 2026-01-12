El Real Madrid se despide de Xabi Alonso

Por Cesar Lopez, CNN en Español

La relación entre el Real Madrid y Xabi Alonso no aguanto más. Después del fracaso en la Supercopa de España, en la que su eterno rival el Barcelona se coronó campeón, el club blanco anunció la salida del director técnico por mutuo acuerdo.

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, aseguró el Real Madrid en la primera parte del comunicado oficial.

Alonso deja al equipo sin haber ganado ningún título. Tras seis meses en el cargo dirigió un total de 34 partidos, en los que consiguió 24 victorias, 4 empates y encajó 6 derrotas.

El equipo agradeció el trabajo y el tiempo de quien también fuera una leyenda como jugador y aseguró que el Real Madrid siempre será su casa.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

Alonso debutó como técnico del Real Madrid el 18 de junio, en el Mundial de Clubes, con un empate frente al Al-Hilal y cerró su etapa con la derrota ante el Barcelona. Al momento de su partida, el Madrid se mantenía como escolta del Barça en LaLiga y en el séptimo lugar de la Champions League.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.