Selena Gomez deslumbra en los Globo de Oro con un vestido Chanel que tardó más de 320 horas en confeccionarse

La alfombra roja de los premios Globo de Oro de este año estuvo repleta de vestidos negros y el glamour del viejo Hollywood, y Selena Gomez trajo ambos.

La cantante y actriz fue un ícono de elegancia al llegar al hotel Beverly Hilton con un vestido de Chanel que le llevó a la marca francesa más de 320 horas de confección.

Adornado con unos 200 elementos bordados, el vestido bustier personalizado floreció con plumas, gasa de seda y organza de seda. El diseño sin tirantes, mientras tanto, terminaba en forma de V en la espalda, revelando el tatuaje de una rosa de Gomez.

Completó el look con joyería de Chanel —incluyendo enormes pendientes incrustados de diamantes y varios anillos— y un par de zapatos slingback negros, visibles solo cuando levantó el vestido hasta el suelo para caminar por la alfombra roja.

Nominada (por cuarto año consecutivo) por su papel en “Only Murders in the Building,” Gomez también lució un peinado bob glamoroso, esmalte de uñas negro y clásico labial rojo.

Su esposo, el productor musical Benny Blanco, la acompañó en la alfombra quien llevaba un traje negro con la camisa desabotonada y un broche llamativo. Él también brillaba con diamantes y un par de mocasines decorados con joyas.

Gomez ha recurrido a menudo a Chanel por su sastrería femenina, incluyendo la falda de tweed que llevó al Academy Women’s Luncheon en 2024 y el conjunto azul marino de dos piezas que lució en el Festival de Cannes en 2019. Puedes ver aquí los mejores looks en la alfombra roja de los premios Globo de Oro 2026.

