Sheinbaum dijo que mantuvo una “muy buena conversación” con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que tuvo una “muy buena conversación” con su par estadounidense, Donald Trump.

“Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, indicó Sheinbaum en un posteo de X.

CNN contactó a la Casa Blanca para pedir comentarios y espera respuesta.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum detalló que en la llamada con Trump le reiteró que México, por su Constitución, estaba en contra de las intervenciones militares.

“Hablamos sobre el trabajo conjunto que se ha realizado en temas de seguridad”, dijo Sheinbaum. “Al final dijimos que vamos a seguir colaborando en eso. Él insistió en que, si lo solicitábamos, podrían ayudar con otros temas. Le dijimos que hasta ahora nos va muy bien”, añadió. Sheinbaum dijo que le explicaron que además está en cuestión “la soberanía de México y la integridad territorial” y que Trump “lo entiendió”.

“Fue una conversación muy amigable y acordamos que este comité continuaría trabajando juntos. El 22 y 23 de enero hay una nueva reunión de esta comisión conjunta.

“El trabajo conjunto continuará con los principios que siempre hemos establecido, buscando la colaboración para reducir, por nuestra parte, el tráfico de drogas ilegales, y por su parte, la reducción del tráfico de armas y también para reducir la inseguridad en México”, dijo la presidenta de México.

“Hablamos sobre el tema de Venezuela. Le dije muy claramente que tenemos una Constitución y que los principios constitucionales son muy claros. Y ahí terminó la conversación. Él tenía otras cosas que hacer”.

El ministro de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, había conversado el domingo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para “discutir la necesidad de una cooperación más sólida para desmantelar las redes narcoterroristas violentas” en México.

En un comunicado difundido por el Departamento de Estado, detallaron que, en la llamada, Rubio “reafirmó el compromiso de Estados Unidos de combatir el narcoterrorismo y enfatizó la necesidad de obtener resultados concretos para proteger nuestro país y el hemisferio”.

A su vez, desde la Cancillería de México, detallaron que la llamada fue para “dar seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.

