Sin petróleo y en crisis, ¿puede sobrevivir la Cuba de los Castro y Díaz Canel en la era Trump?

Análisis por Juan Carlos López, CNN en Español

En el mundo de Donald Trump, las cosas son sencillas. Menos de una semana después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, destacó en sus redes los grandes avances entre su Gobierno y el de Delcy Rodríguez, encargada, pero presidenta y primera mujer en ocupar el cargo en Venezuela, por la liberación de presos políticos como un “importante e inteligente gesto de paz”. Con evidente euforia, Trump suspendió de manera magnánima una segunda ola de ataques, de la que nadie sabía, contra su nuevo protectorado. Pero ahora mira de reojo a una Cuba rodeada de problemas y le lanza, a la vez, amenazas y ofertas de diálogo.

El presidente estadounidense resaltó su prioridad: recuperar la infraestructura energética de Venezuela. Y, en el mismo mensaje, anunció que se reuniría con líderes petroleros, a quienes informó antes y después sobre los ataques -a pesar de que no hizo lo mismo con el Congreso- para hablar de los US$ 100 mil millones que espera inviertan en esa nueva aventura.

El análisis inicial, hasta ingenuo, proclamó la “libertad” de Venezuela el 3 de enero. Es cierto, Nicolás Maduro y Cilia Flores están presos en Nueva York, pero en Caracas aún gobiernan quienes hasta hace poco fueron sus subalternos. Trump canceló su segunda incursión a Venezuela, pero mantendrá los buques en la región, por si acaso. Según The Washington Post los buques Iwo Jima y San Antonio salieron del Caribe y ahora aguardan en el Atlántico, al norte de Cuba…

Los más creativos verán en ese traslado una señal. Sería lógico, ¿o no? . Después de “liberar” a Venezuela”, Trump se enfocaría en Cuba. En entrevista con el presentador Sean Hannity de la cadena Fox, su amigo personal, dijo que no ve cómo Cuba puede sobrevivir sin petróleo venezolano y que no sabe qué va a hacer el gobierno de la isla. Eso sí, dijo que quiere ayudar a los cubanos en Estados Unidos porque “fueron muy maltratados por Castro”. Se refiere a Fidel Castro, quien falleció en noviembre de 2016, antes de que Trump asumiera la presidencia por primera vez.

Este domingo, Trump aumentó la presión sobre Cuba en una publicación en su red, Truth Social. Alli dijo que “sugiere firmemente” que la nación haga un trato con Washington y que no recibirá más dinero de la industria petrolera de Venezuela.

“Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘Servicios de Seguridad’ para los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO MÁS!”, escribió Trump.

En su segundo mandato, Trump está deportando a los cubanos a la isla. Además, suspendió todos los trámites inmigratorios para cubanos y venezolanos y los incluyó en lista de personas que no pueden viajar a Estados Unidos. Pero les quiere ayudar, dice, sin embargo, el presidente.

Hay algo de lo que Venezuela tiene mucho y Cuba muy poco: petróleo. Caracas y La Habana tuvieron una relación en la que la isla recibía crudo y, a cambio, Venezuela, seguridad, información de inteligencia y asesoría económica y de salud pública. La lógica ahora sería que, sin el petróleo venezolano, la ya difícil situación de la isla empeore.

Sin embargo, una de las características del Gobierno cubano es la resiliencia, que según el diccionario de la Real Academia es la “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso”

Para Orlando Pérez, profesor de ciencia política de la Universidad del Norte de Texas, la historia refleja ese principio. “En 1990, 1991 y 1992 hubo muchos pronósticos cuando se cayó el muro de Berlín, cuando cayó la Unión Soviética, muchos pronósticos de que era el fin del régimen cubano”, señaló el especialista. “El régimen cubano es un régimen que se ha regido por el mantra del pragmatismo, hacen lo que tengan que hacer para sobrevivir. Son sobrevivientes y han sobrevivido 66 años y no por casualidad. Lo han hecho”, añadió.

Sin embargo, aclaró: “Ahora bien, están pasando un momento muy difícil, quizás más difícil aún que el que pasaron en los años 90 con el período especial. Pero no debemos de subestimar la capacidad del régimen cubano de sobrevivir esta situación y de sobrevivir a Trump, lo ha hecho con otros presidentes. Lo ha hecho por 66 años. Es una situación muy difícil y va a tomar mucho más que lo que ha pasado en Venezuela para tumbar al gobierno en La Habana”.

Dos días antes de la captura de Maduro y Flores, el 1° de enero, Cuba conmemoró 67 años del triunfo de la revolución en 1959. Dwight D Eisenhower era en ese momento presidente en Estados Unidos. Desde entonces, por la Casa Blanca han pasado 12 mandatarios más, incluido Trump, con dos períodos. En la isla, el Gobierno de los Castro –ahora sin ellos- sigue en el poder con Miguel Díaz- Canel a la cabeza.

Para Joe García, excongresista demócrata por la Florida nacido en Cuba, el momento es complejo y los retos no son solo para el Gobierno de la isla, sino más aún para los cubanos dentro y fuera del país.

“Todo el mundo aquí tiene presión. Los cubanos tienen presión, no hay electricidad, no hay agua potable, no hay crecimiento de la economía. Se le ha ido casi una quinta parte de la nación en los últimos dos años”, dijo García. “Pero en Miami hay las mismas presiones económicas. Le quitaron el permiso de trabajo a la gente. Están en lista para deportación. No están procesando los trámites familiares. Quiere decir que la familia cubana está dividida ahora, no por nada, pero lo que ha hecho esta administración y todo eso es presión que todo el mundo siente”.

Un artículo del Financial Times reveló la semana pasada que desde 2025 México pasó a ser el principal proveedor de petróleo de Cuba, por encima de Venezuela, es decir, desde antes de la captura de Nicolás Maduro.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esa información y dijo: “No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria”.

La crisis en Cuba en tan profunda que el suministro de petróleo es solo uno de los problemas para el Gobierno de la isla. Trump, por su parte, está concentrado en Venezuela y su proyecto que, según reveló esta semana a The New York Times, es a “largo plazo”. Por ahora, reconoce que mira de reojo lo que ocurre en Cuba. Pero, sin petróleo, la isla no parece interesarle tanto.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.