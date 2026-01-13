Aeronave militar pintada de civil genera cuestionamientos sobre ataque contra presunta embarcación de narcotráfico

Por Haley Britzky, Natasha Bertrand y Zachary Cohen, CNN

La aeronave utilizada en el primer ataque de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra una presunta embarcación de narcotráfico en el Caribe, un ataque que ha suscitado un intenso escrutinio y ha dado lugar a numerosas sesiones informativas en el Congreso, estaba pintada como un avión civil y formaba parte de un programa clasificado estrictamente resguardado, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el programa. Su uso “generó de inmediato escrutinio y preocupaciones reales” de los legisladores, dijo una de las fuentes, y los legisladores comenzaron a hacer preguntas sobre el avión durante las sesiones informativas de septiembre.

Dos fuentes con conocimiento del asunto dijeron a CNN que la aeronave se utiliza principalmente para misiones de reconocimiento y vigilancia y que no estaba pintada del color gris habitual de las aeronaves militares. Funcionarios del Gobierno indicaron a los legisladores que el avión no pretendía hacerse pasar por una aeronave civil y destacaron que utilizaba un transpondedor militar y contaba con un número de cola militar, según una fuente.

Aunque los legisladores expresaron preocupaciones en otoño, no está claro que el uso de la aeronave haya violado el derecho de la guerra, que prohíbe que personal militar se haga pasar por civiles para atacar a un enemigo.

Los funcionarios del Pentágono dijeron a los legisladores durante las reuniones informativas que la operación fue apresurada y que el avión era el más disponible en ese momento. Sin embargo, una de las fuentes familiarizadas con el caso señaló que ese argumento no se sostiene, dado el intenso nivel de planificación que supuestamente tuvo la operación y el despliegue, durante meses, de activos militares de Estados Unidos en la región.

“Había activos ilimitados disponibles para su uso, pero eligieron este”, dijo la fuente familiarizada con el asunto. The New York Times fue el primero en informar sobre las preocupaciones relacionadas con la aeronave.

“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos utilizan una amplia variedad de aeronaves estándar y no estándar según los requisitos de cada misión”, dijo a CNN el secretario de Prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, en respuesta a preguntas sobre el uso de la aeronave. “Antes de la incorporación y el empleo de cada aeronave, estas pasan por un riguroso proceso de adquisición para garantizar el cumplimiento de la legislación interna, las políticas y regulaciones del Departamento, así como las normas internacionales aplicables, incluido el derecho de los conflictos armados”.

El disfraz intencionado de una aeronave militar como civil con el fin de engañar a los combatientes enemigos sería un acto de perfidia, definido en el Manual del Derecho de la Guerra del Departamento de Defensa como un acto que invita a la confianza del enemigo a creer que tiene derecho a protección, con la intención de traicionar esa confianza. Uno de los ejemplos que entra dentro de las acciones prohibidas de matar o herir al enemigo mediante perfidia es fingir condición civil y luego atacar al enemigo.

Pero la situación en septiembre no está tan clara, según expertos legales. Las operaciones en el Caribe, que han matado al menos 115 personas, no se han definido legalmente como una guerra, ya que el Congreso no ha declarado tal conflicto.

El jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia dijo a los legisladores el año pasado que las actividades en el Caribe y el océano Pacífico no requieren una declaración de guerra por parte del Congreso y no cumplen la definición de hostilidades. Aun así, un aviso del Pentágono proporcionado al Congreso en octubre decía que el presidente Donald Trump determinó que Estados Unidos estaba en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

“Las normas sobre perfidia se aplican en tiempos de guerra, y esto no fue una guerra”, dijo a CNN Rachel VanLandingham, exabogada militar de la Fuerza Aérea y actual profesora de derecho en la Southwestern Law School.

Josh Kastenberg, también exjuez y fiscal de la Fuerza Aérea y ahora profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México, señaló que para que se tratara de una perfidia propiamente dicha, las acciones tendrían que ir más allá de intentar camuflar lo que hacía el Ejército y realizarse “con el efecto intencional de hacerles creer que estaban a salvo”.

Si Estados Unidos estuviera en un conflicto armado legítimo y se aplicara el derecho de la guerra, el asunto sería perfidia “si la intención era inducir a la tripulación de la embarcación a confiar en la creencia de que la aeronave no representaba una amenaza”, con el fin de que no se defendieran ni intentaran huir, dijo a CNN Daniel Maurer, teniente coronel retirado del Ejército y exabogado militar.

“Eso supone que la tripulación de la embarcación o en el agua pudiera ver visualmente la aeronave”, dijo Maurer. “Pero no estamos en un conflicto armado. En un paradigma de aplicación de la ley, los ataques con misiles ya eran ilegales, independientemente de cómo luciera la aeronave”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.