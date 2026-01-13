Al menos 19 muertos tras la caída de una grúa sobre un tren en Tailandia

Reuters

Un tren que viajaba desde la capital de Tailandia al noreste del país se descarriló el miércoles después de que una grúa de construcción cayera sobre uno de sus vagones, al menos a 129 personas murieron y al menos 80 resultaron heridas, dijo la policía.

El accidente tuvo lugar el miércoles por la mañana en el distrito de Sikhio de la provincia de Nakhon Ratchasima, 230 kilómetros al noreste de Bangkok, en un tren con destino a la provincia de Ubon Ratchathani.

La policía local dijo a Reuters que había más cuerpos entre los escombros que aún no habían sido recuperados.

“Se han recuperado diecinueve cuerpos, pero todavía hay algunos dentro de los vagones del tren que aún no se pueden retirar porque la grúa comenzó a moverse, por lo que el equipo se retiró por temor al peligro”, dijo por teléfono el coronel de policía Thatchapon Chinnawong.

El ministro de Transporte, Phiphat Ratchakitprakarn, dijo en un comunicado que había 195 pasajeros a bordo y que había ordenado que se llevara a cabo una investigación exhaustiva.

Los fallecidos se encontraban en dos de los tres vagones alcanzados por la grúa, indicó.

La grúa estaba trabajando en un proyecto ferroviario de alta velocidad cuando se derrumbó y golpeó el tren que pasaba, provocando que se descarrilara y se incendiara brevemente.

Las imágenes compartidas por el ministerio mostraron vagones volcados junto a matorrales y bomberos extinguiendo un incendio mientras salía humo.

La línea ferroviaria elevada de alta velocidad, una de varias en construcción en Tailandia, se estaba construyendo por encima de la línea ferroviaria existente.

Este artículo ha sido actualizado con información adicional.

