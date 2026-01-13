EE.UU. y Panamá destacan su “sólida alianza” y los esfuerzos regionales para “promover la estabilidad en Venezuela”

Por Elizabeth González

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, se reunió este martes con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en Washington, donde hablaron sobre la cooperación en temas de seguridad, lucha contra el crimen organizado, migración y proyectos de inversión, en el contexto de la crisis en Venezuela.

En el encuentro abordaron las medidas adoptadas por Panamá para garantizar la protección de las infraestructuras críticas, y los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela, entre otros asuntos de interés mutuo regional, según un comunicado de la Cancillería de Panamá.

“El secretario Rubio expresó su profundo agradecimiento por la sólida alianza con Panamá durante el último año”, dijo el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en una nota de prensa.

En el comunicado agrega que Rubio y Martínez-Acha hablaron sobre oportunidades para profundizar la colaboración en temas de interés mutuo, como ampliar la cooperación en seguridad para combatir las amenazas compartidas del narcotráfico y la delincuencia transnacional.

“El secretario Rubio celebró las medidas de Panamá para garantizar la protección de la infraestructura crítica”, y expresó su interés de mayor cooperación regional “para promover la estabilidad en Venezuela”, señaló Pigott.

Este martes se sumplen casi dos semanas desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por Estados Unidos en una operación militar sin precedentes sobre Caracas. Desde entonces Venezuela se encuentra en una “tensa calma” y está siendo gobernada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Luego de la reunión con el canciller panameño, Rubio expresó en su cuenta de X que “Panamá es uno de nuestros socios más fuertes en la región. Juntos impulsamos la seguridad, la prosperidad y la democracia, a la vez que trabajamos para erradicar la inmigración ilegal en nuestra región”.

