Gobierno de Venezuela libera a ciudadanos de EE.UU. por primera vez desde que comenzó a excarcelar presos políticos

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, liberó este martes a al menos cuatro ciudadanos estadounidenses que estaban encarcelados en en el país, según dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto el martes.

Esta es la primera liberación conocida de detenidos estadounidenses desde el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, capturado en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas, y se produce en un momento en que el Gobierno de Rodríguez ha comenzado a liberar a decenas de presos políticos.

CNN informó anteriormente que al menos cinco estadounidenses habían sido detenidos en Venezuela en los últimos meses. El gobierno de Maduro tiene un largo historial de detenciones de ciudadanos estadounidenses para utilizarlos como moneda de cambio política con el gobierno de Estados Unidos.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos para obtener comentarios. La liberación de los estadounidenses fue reportada inicialmente por Bloomberg.

CNN también se ha puesto en contacto con el gobierno venezolano para obtener más información.

La excarcelación de estas personas se produce unos días después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anunciara que el gobierno liberaría a varias personas que estaban en prisión como un gesto, dijo, para distender la situación política en el país.

El Gobierno dijo esta semana que 116 personas han sido liberadas desde entonces, pero la organización no gubernamental de derechos humanos Foro Penal señala que la cifra es mucho menor.

Según Foro Penal, hasta la mañana de este martes solamente se tenía confirmada la liberación de 56 personas detenidas por motivos políticos. Familiares de algunos de los presos realizan protestas afuera de prisiones para exigir su salida.

Distintas organizaciones civiles advirtieron que son liberaciones condicionadas, sin un cierre de los procesos judiciales y con un riesgo de una nueva detención, según declaró Alfredo Romero, titular de la organización.

A finales de diciembre, cuando el Gobierno de Nicolás Maduro excarceló a decenas de personas, les aplicó medidas cautelares como no tener permitido salir del país, dar entrevistas o hacer declaraciones en redes sociales, según dijeron a CNN familiares de cinco de ellas. También les requieren presentarse en tribunales cada 30 días y establecieron la prohibición de comunicarse entre sí, añadieron. CNN solicitó comentarios al Servicio Penitenciario, sin recibir respuesta.

Tanto Foro Penal como el Comité para la Liberación de Presos Políticos (Clippve) señalan además que en Venezuela hay más de 800 presos políticos.

