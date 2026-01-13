Joe Rogan dice que el tiroteo mortal de ICE contra Good en Minneapolis “se vio horrible”

Por Emma Tucker, CNN

El presentador de podcast de derecha Joe Rogan, quien apoyó al presidente Donald Trump en las elecciones de 2024, dijo en su podcast que el tiroteo mortal de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra Renee Good en Minneapolis “se vio horrible” en las imágenes de video del incidente la semana pasada.

En su podcast “The Joe Rogan Experience”, Rogan habló sobre las acciones federales de inmigración del Gobierno de Trump en St. Paul y Minneapolis, Minnesota, y afirmó: “No quieres personas militarizadas en las calles simplemente deambulando, deteniendo a personas, muchas de las cuales resultan ser en realidad ciudadanos estadounidenses. Simplemente no tienen sus documentos consigo”.

“¿Realmente vamos a ser la Gestapo?”, continuó Rogan, en referencia a la Alemania nazi. “¿A eso hemos llegado?”

“No soy ese tipo, no sé lo que pensó él (el agente de ICE)”, dijo. “Y, de nuevo, este es un hombre que casi fue atropellado. Pero simplemente me pareció horrendo”.

El agente de ICE que disparó mortalmente contra Good había resultado herido previamente, tras ser arrastrado unos 90 metros seis meses antes por un conductor durante una operación de inmigración en un suburbio de la ciudad.

Rogan representa una base de votantes de Trump y “conoce muy bien a su audiencia”, según la comentarista política de CNN S. E. Cupp. Entre la base del presidente, Rogan se está posicionando entre quienes “están muy preocupados” por cómo se está manejando el tiroteo mortal de Good.

“Es mala política. Es muy preocupante políticamente para Trump y los republicanos”, añadió Cupp.

