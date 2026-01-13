La inflación en EE.UU. se mantuvo en 2,7 % en diciembre, por encima de lo esperado

Por Alicia Wallace, CNN

Los precios al consumidor en EE.UU. aumentaron un 2,7 % anual en diciembre, cerrando un año en el que se observó un ligero avance en la inflación, pero persistieron las preocupaciones sobre la asequibilidad para muchos estadounidenses.

El último índice de precios al consumidor (IPC), que mide la variación promedio en los precios de algunos bienes y servicios de consumo frecuente, mostró que el ritmo anual de inflación se mantuvo sin cambios desde noviembre, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., publicados este martes.

Sin embargo, el ritmo mensual de inflación se aceleró al 0,3 % desde noviembre, cuando los precios subieron a un ritmo promedio estimado del 0,1 %.

Los economistas esperaban que el IPC mensual aumentara un 0,3 % desde noviembre y se redujera ligeramente al 2,6 % anual, según estimaciones de FactSet.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.