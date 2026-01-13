Las 5 cosas que debes saber este 13 de enero

Por CNN en Español

Minnesota e Illinois demandan al Gobierno de Trump por las operaciones de inmigración. Se intensifica la represión contra la disidencia en Irán. ¿Puede sobrevivir la Cuba de Díaz-Canel en la era Trump? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Desde que el Gobierno de Venezuela anunció la semana pasada que pondría en libertad a “un número importante” de presos políticos, el proceso ha avanzado muy por debajo de las expectativas de cientos de familias que esperan por sus parientes. A su vez, las autoridades no han difundido una lista con las identidades de los excarcelados, por lo que organizaciones civiles tratan de corroborar el número y los nombres de los involucrados.

Cuba enfrenta una nueva presión de Donald Trump, quien advirtió que no habrá más petróleo ni dinero de Venezuela para la isla y la instó a “hacer un trato con EE.UU. antes de que sea demasiado tarde”. La respuesta de La Habana, a través de Miguel Díaz-Canel, fue firme: no negociará bajo amenazas y defenderá su soberanía, y actualmente no hay conversaciones bilaterales más allá de contactos técnicos en migración. Lo cierto es que la crisis energética y económica en Cuba se agrava sin el suministro venezolano.

Minnesota e Illinois presentaron demandas contra el Gobierno de Trump, argumentando que la represión inmigratoria del presidente está aterrorizando a sus comunidades y violando la Constitución. La noticia se conoció horas después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunciara que cientos de agentes de la Patrulla Fronteriza serán desplegados para reforzar la ofensiva de Trump contra la inmigración en Minneapolis.

El presidente Donald Trump informó que los países que comercian con Irán se enfrentarán a un nuevo arancel del 25 %. El anuncio parece significar que la importación de productos de China, un gran socio comercial tanto de Irán como de Estados Unidos, se encarecería significativamente. La noticia llega en medio del aumento de la represión contra la disidencia en Irán, donde ya han muerto más de 500 manifestantes, según grupos de defensa de los derechos humanos.

La riqueza mineral sin explotar de Groenlandia ha puesto a la isla en lo más alto de la lista de deseos expansionistas del presidente Donald Trump. Pero la realidad es que la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia no es lo que impide que Estados Unidos aproveche ese tesoro. Lo que lo frena es el implacable entorno ártico.

¿Quién es el nuevo entrenador del Real Madrid?

A. Julen Lopetegui.

B. Zinedine Zidane.

C. Álvaro Arbeloa.

D. Enzo Maresca.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

“Superbigote” tiene rival: Milei presentó sus redes en inglés con una caricatura

Javier Milei estrenó este lunes sus redes sociales en inglés. El presidente de Argentina decidió hacer su primera publicación en sus nuevas cuentas de X e Instagram de una forma poco convencional: con una caricatura.

Paramount presenta una demanda contra Warner Bros. Discovery y amenaza con una batalla por el control de la compañía

Paramount decidió llevar a los tribunales su intento de adquirir Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de CNN. El lunes, el CEO de Paramount, David Ellison, anunció una demanda ante el tribunal de equidad de Delaware, donde habitualmente se resuelven las disputas corporativas entre accionistas, en su intento de compra hostil de la emblemática compañía de entretenimiento.

El mercado laboral está complejo, pero no hay que desanimarse: estas son algunas estrategias para conseguir trabajo

Si comienzas una búsqueda de empleo –ya sea porque te despidieron o simplemente quieres cambiar–, no te dejes consumir por los datos desalentadores del mercado laboral ni por las amenazas percibidas que representa la inteligencia artificial.

US$ 115 millones

EE.UU. invertirá US$ 115 millones en tecnología antidrones antes del Mundial.

“Sabemos que tenemos una misión en Estados Unidos. Llevamos mucho tiempo hablando de este Mundial y creo que estaremos listos para la ocasión”

Lo dijo Ousmane Dembélé, recién coronado mejor jugador de fútbol masculino del mundo, en entrevista exclusiva con CNN de cara al Mundial 2026.

Mattel lanza la primera Barbie con autismo: así es la muñeca que busca inclusión

Mattel presentó su primera Barbie con autismo, diseñada junto a expertos para reflejar la experiencia neurodivergente. La muñeca incluye detalles como mirada lateral, articulaciones para conductas repetitivas y accesorios como auriculares de cancelación de ruido, tableta y fidget spinner.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Álvaro Arbeloa, quien hasta ahora era técnico del Real Madrid Castilla, será el entrenador del Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.