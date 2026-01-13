Las preguntas que Trump debe hacerse antes de atacar a Irán

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump parece estar convenciéndose de entrar en un nuevo y fatídico capítulo del amargo duelo entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán.

La justificación de los ataques militares estadounidenses para ayudar a los manifestantes iraníes en un momento de crisis para el régimen teocrático se está volviendo cada hora más urgente y convincente.

Trump sigue creando nuevas líneas rojas después de que los líderes iraníes desafiaran su advertencia previa de que si comenzaban a disparar, él también lo haría.

El presidente advirtió este martes en una entrevista con CBS News que si Irán ejecutaba a los manifestantes según lo planeado, tomaría “medidas enérgicas”.

Esto no garantiza una respuesta militar estadounidense. Pero cualquier operación de combate que parezca meramente simbólica podría debilitar su autoridad para disuadir a Teherán.

“El presidente informó al pueblo iraní que la ayuda está en camino. Por lo tanto, creo que le corresponde al presidente tomar medidas al respecto”, declaró Leon Panetta a CNN News Central el martes.

El exsecretario de Defensa de Estados Unidos y director de la CIA no especificó la necesidad de un ataque militar a gran escala. Sin embargo, añadió: “Creo que la credibilidad de Estados Unidos en este momento requiere que Estados Unidos haga algo para mostrar su apoyo a los manifestantes”.

La necesidad de acción humanitaria también crece. Un apagón de internet sigue ocultando el horror de una represión autoritaria. Pero imágenes recientes sugieren una masacre. Se reportan 2.400 muertos.

Si el régimen sobrevive, muchos dudarán de los poderosos foráneos que se quedaron parados observando.

Las reiteradas advertencias de Trump también podrían haber generado expectativas entre los manifestantes que arriesgan sus vidas. Un presidente que recientemente afirmó que el único límite a su poder en el extranjero era su “moralidad” podría percibir una obligación moral de actuar.

“Hoy conté que, en siete ocasiones durante las últimas dos semanas, el presidente Trump ha amenazado con tomar medidas militares contra Irán si asesinaba a manifestantes pacíficos”, declaró a Erin Burnett de CNN Karim Sadjadpour, uno de los expertos más destacados en Irán con sede en Estados Unidos.

“Eso fue hace más de 2.000 muertes… Creo que muchos se tomaron en serio sus palabras y esperan, como mínimo, un escudo estadounidense que los proteja de este régimen brutal”, agregó Sadjadpour, del Fondo Carnegie para la Paz Internacional.

Existen tentadoras razones estratégicas por las cuales Trump podría intentar darle un empujón a la historia.

► La dictadura clerical de Irán nunca ha sido tan débil, ni dentro ni fuera del país. La desgarradora escasez económica dificulta la tarea básica de alimentar a su pueblo. La desesperación es una poderosa fuerza organizativa para los manifestantes.

► El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, tiene 86 años y se está desarrollando un drama sucesorio desestabilizador, separado de los recientes disturbios, que plantea la posibilidad de un nuevo amanecer político.

► Un número significativo de los principales líderes y jefes supremos militares y de inteligencia de Irán fueron aniquilados durante la guerra de 12 días de Israel contra Irán el año pasado.

► Y una guerra en múltiples frentes tras los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023 paralizó la influencia regional de Irán y su capacidad de contratacar a Israel o a las bases regionales de Estados Unidos en venganza por la acción militar estadounidense.

¿Por qué entonces Estados Unidos no aprovecharía la oportunidad de poner fin a un régimen que mató a miles de estadounidenses, incluido el atentado a la embajada de Beirut en 1983, perpetrado por sus representantes y por milicias que atacaron a las tropas estadounidenses durante años en Iraq?

Un Medio Oriente liberado de la influencia desestabilizadora del régimen islámico haría a Israel más seguro y promovería la visión de Trump de una región rica, pacífica e integrada, que expuso el año pasado en Arabia Saudita.

Un presidente que se enorgullece de su audacia y de ignorar los límites que los presidentes anteriores se impusieron a sí mismos, debe sentirse muy tentado a arriesgarse.

Después de todo, Trump ha estado en racha y le está tomando el gusto a la acción.

Acaba de salir de una audaz incursión militar estadounidense en Venezuela que sacó de la cama a Nicolás Maduro sin ninguna muerte estadounidense en combate. Le encanta recordar el bombardeo furtivo que dio la vuelta al mundo y dañó gravemente las instalaciones nucleares de Irán el año pasado.

Trump también escucha de sus amigos de línea dura que la grandeza lo espera. “Este es el momento Ronald Reagan del presidente Trump, pero con esteroides”, escribió el republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, en X. “(Irán) será su momento Muro de Berlín mil veces más”.

Trump se reunió el martes con altos funcionarios de seguridad nacional de su administración tras un viaje a Michigan.

Al preguntársele qué haría con respecto a Irán, el presidente, con una gorra de béisbol blanca con las siglas USA, dejó a todos con la duda. “No puedo decírselo. Sé exactamente qué haría”.

Pero, en última instancia, las amenazas presidenciales deben respaldarse con el uso de la fuerza para que la beligerancia futura tenga algún valor.

Muchos exfuncionarios y diplomáticos extranjeros han concluido que el hecho de que el presidente Barack Obama no impusiera su línea roja contra el uso de armas químicas por parte de Siria en 2013 envalentonó a los adversarios de Estados Unidos, incluida Rusia, en su agresión en Ucrania y Siria.

Pero la historia resuena con malos augurios.

Las justificaciones para las intervenciones militares estadounidenses, desde Vietnam hasta Iraq y desde Afganistán hasta Libia, a menudo parecían sólidas desde Washington. Pero el mundo y los enemigos de EE.UU. tienen su propia opinión. Y las consecuencias del uso de la fuerza estadounidense rara vez son tan limpias como los presidentes esperan.

Trump lo sabe mejor que nadie: probablemente nunca habría sido presidente de no ser por el agotamiento de los estadounidenses ante las guerras eternas en Iraq y Afganistán.

Esta historia gafe pone de relieve dos cuestiones que no reciben mucha atención en Washington, que vuelve a experimentar la fiebre bélica.

► ¿Hay alguna buena razón para creer que nuevos ataques estadounidenses contra Irán ayudarían a los manifestantes y aumentarían sus esperanzas de derrocar al régimen?

► ¿O podrían intensificar la reacción contra la contrarrevolución?

Las administraciones anteriores se enfrentaron a este dilema.

Durante las protestas del Movimiento Verde en Irán en 2009, el entonces presidente Obama actuó con cautela, lo que enfureció a los críticos republicanos, porque quería evitar dar a las autoridades iraníes una excusa para la brutalidad.

Obama hizo un llamado a la libertad de expresión, la disidencia y un proceso democrático. Pero también dijo: “Corresponde a los iraníes decidir quiénes serán los líderes de Irán”. Añadió que quería “evitar que Estados Unidos fuera el problema dentro de Irán” y se convirtiera en un “fácil recurso político”.

Los presidentes, como el resto de nosotros, no pueden saber exactamente cómo se desenvolverán sus decisiones.

En retrospectiva, Obama se arrepiente. En 2022, declaró en el podcast “Pod Save America”: “Cada vez que vemos un destello, un rayo de esperanza, de gente anhelando libertad, creo que debemos señalarlo. Debemos destacarlo. Debemos expresar nuestra solidaridad al respecto”.

El presidente 44 no insinuaba que habría lanzado ataques militares; eso era impensable con Estados Unidos atrapado en un atolladero en Iraq y Afganistán. Pero los presidentes tienen muchas otras opciones.

Trump, con su lenguaje directo, su amor por las amenazas y su aversión a los detalles, a menudo exacerba la superficialidad en los debates de Washington.

La situación en Irán es profundamente compleja. No puede simplemente bombardear Irán para convertirlo en una democracia. Es posible que ni siquiera pueda causar el daño suficiente para proteger a los manifestantes.

Los ciberataques podrían frustrar la capacidad de mando y control de las fuerzas de seguridad del régimen. Pero ¿puede realmente el poder aéreo estadounidense salvar a los manifestantes que están siendo acribillados en las calles por las fuerzas de seguridad interna Basij, encargadas de imponer el régimen teocrático?

Parece improbable que la audaz incursión de las fuerzas especiales en Venezuela que derrocó a Maduro se repita en Irán, donde los riesgos de involucrar a personal estadounidense en un ataque de decapitación del régimen parecen prohibitivos.

Los ataques con misiles o drones estadounidenses o israelíes podrían ser suficientes. Pero erradicar a los líderes religiosos iraníes podría simplemente fortalecer a un dictador laico de línea dura.

A pesar de la repentina prominencia del disidente exiliado Reza Pahlavi —descendiente del último sha de Irán, derrocado en la Revolución Islámica de 1979—, hay pocos indicios de fuerzas de oposición creíbles en Irán que puedan liderar una transición.

Y generaciones de intromisión de potencias imperialistas como Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos en Irán demuestran que desde fuera no se puede predecir su futuro.

Irán, a diferencia de muchos estados de Medio Oriente, no es una creación de cartógrafos colonialistas. Su perdurable civilización persa e identidad nacional podrían evitarle la agonía de la fragmentación de Siria.

Pero es posible que se produzca un colapso de la autoridad si se derroca a un régimen que ha gobernado represivamente desde 1979. Cualquier flujo de refugiados e inestabilidad subsiguientes no serían bien recibidos por los aliados regionales de Estados Unidos, por mucho que celebraran la caída del régimen revolucionario chií.

Luego está el problema de la capacidad estadounidense. Las fuerzas navales están al límite debido a la enorme armada que Trump ha desplegado frente a Venezuela.

Numerosas aeronaves militares están estacionadas en bases estadounidenses en todo el Medio Oriente. Pero, según la organización sin fines de lucro Instituto Naval de EE.UU., el grupo de ataque de portaaviones más cercano es el USS Abraham Lincoln en el mar de China Meridional.

También es justo preguntarse cuánto puede asumir una sola administración. Trump acaba de derrocar a Maduro, un líder del hemisferio occidental; exige que Estados Unidos se apodere de Groenlandia; se supone que debería gobernar Gaza según su plan de paz entre Israel y Hamas.

A la Casa Blanca le encantan las victorias espectaculares en política exterior, pero parece que le falta continuidad.

También existe una contradicción abrumadora en que Trump aparentemente impulse la democracia en Irán mientras margina a la oposición democrática en Caracas tras el derrocamiento de Maduro.

Sin embargo, la historia reciente y el peso de su retórica sugieren que podría resultarle imposible negar su pasión por la acción.

Pero correría otro riesgo enorme.

Un periodista le preguntó al presidente el martes si podía estar seguro de que los ataques aéreos estadounidenses protegerían a los manifestantes. “Bueno, nunca se sabe”, respondió.

Y afirmó: “Hasta ahora mi historial ha sido excelente, pero nunca se sabe”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.