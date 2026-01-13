Mientras Irán enfrenta disturbios, Israel espera en silencio el próximo movimiento de Trump

Por Tal Shalev, CNN

Mientras oleadas de protestas ponen a prueba la capacidad del régimen iraní para gestionar la disidencia, el país que probablemente tiene más que ganar ha estado esperando entre bastidores, reacio a intervenir incluso cuando su adversario regional se encuentra en su punto más vulnerable en años.

Tras meses de amenazas públicas a Irán, Israel ha guardado silencio, esperando ver cómo se desarrolla el movimiento de protesta y dando espacio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que tome su propia decisión sobre si actuar o no.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha realizado varias consultas de seguridad sobre la situación en Irán en los últimos días, según una fuente familiarizada con el asunto. Pero el veterano líder, que lanzó un ataque sorpresa contra Irán el año pasado, ordenó a sus ministros evitar declaraciones públicas sobre el país.

Al principio de las protestas, la ministra de Ciencia, Gila Gamliel, publicó una selfie en X usando una gorra con la frase “Make Iran Great Again”, mencionando a Reza Pahlavi, el hijo del último monarca de Irán, así como un mensaje en video apoyando a los manifestantes. La Oficina del Primer Ministro aconsejó a los ministros permanecer en silencio al menos en dos ocasiones desde entonces, según la fuente.

En la reunión semanal del Gobierno el domingo, Netanyahu solo dijo que Israel estaba “vigilando de cerca” los acontecimientos en Irán y apoyaba la “lucha por la libertad” de los manifestantes. No hubo amenazas dirigidas a Teherán ni al líder supremo del país.

“La instrucción general es guardar silencio”, dijo un funcionario israelí a CNN. “El entendimiento es que si intervenimos, solo interferiremos”.

Las protestas comenzaron hace dos semanas debido a la inflación desenfrenada, pero pronto se transformaron en manifestaciones generalizadas contra el régimen iraní, expandiéndose a más de 180 ciudades y localidades en todo el país. El Gobierno ha intentado desviar la atención de las causas raíz de las protestas, acusando a EE.UU. e Israel de alentar los disturbios.

Para Israel, intervenir ahora corre el riesgo de dar a Teherán exactamente lo que más necesita: la capacidad de desviar la culpa de los problemas internos en curso y centrar la atención en un adversario extranjero.

“Desde el punto de vista de Israel, este no es el momento adecuado para intervenir”, dijo a CNN un ex alto funcionario de Seguridad israelí. “No hay razón para interrumpir el debilitamiento interno del régimen ni para darle un pretexto para reunir apoyo interno”.

Sin embargo, aunque los políticos mantienen el silencio público, el drama que se desarrolla en las calles de Irán ha dominado la cobertura de noticias israelí durante las últimas dos semanas, renovando la ansiedad sobre una posible escalada, moldeada por los recuerdos de los ataques de misiles balísticos iraníes durante la guerra de 12 días en junio.

Las municipalidades del centro de Israel han informado a los ciudadanos que los refugios permanecen abiertos como medida de precaución, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han tratado de restar importancia a las preocupaciones sobre un ataque inminente. “En los últimos días, han circulado muchos rumores a raíz de la situación en Irán”, escribió el portavoz de las FDI, general brigadier Effie Defrin, en X el lunes, reiterando la postura militar. “Las protestas en Irán son un asunto interno. Continuamos realizando evaluaciones continuas de la situación y emitiremos actualizaciones si hay algún cambio”.

El alcalde de Ramat Gan, una ciudad en el centro de Israel, abordó la incertidumbre pública en Facebook. “Esta vez la situación depende menos de nosotros y más de lo que ocurra en Irán, o en la mente del presidente Trump”, escribió el alcalde Carmel Shama. “Buena suerte al pueblo iraní. Su éxito en lograr la libertad también es nuestro éxito”.

Sin embargo, las protestas en Irán han complicado algunos de los planes militares de Israel. El Gobierno de Netanyahu está cada vez más preocupado por la actividad de misiles balísticos de Irán, así como por lo que considera el rearme de Hezbollah por parte de Teherán en el Líbano. Según fuentes israelíes, las operaciones que estaban siendo discutidas para contrarrestar estas amenazas están ahora bajo revisión. Israel está observando la situación desde un “enfoque defensivo/reactivo”, dijo uno de los funcionarios israelíes que habló con CNN.

“Cualquier operación militar ahora podría dar a Teherán una excusa para desviar la atención de los disturbios internos y aumentar el riesgo de un error de cálculo”, dijo el exfuncionario de seguridad a CNN.

Sima Shine, investigadora principal en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) y exjefa de la división de investigación y evaluación de la agencia de inteligencia israelí Mossad, dijo que las protestas han puesto efectivamente “en pausa” cualquier plan israelí de atacar a Irán nuevamente. Desde el momento en que Estados Unidos expresó su apoyo a las protestas, Shine dijo, “es natural que Israel prefiera que Washington tome la iniciativa. Hay pocas razones para que Israel intervenga mientras el propio presidente Trump está evaluando opciones y planificando su próximo movimiento”.

Sin embargo, si Trump decide tomar acciones militares en Irán, Shine dijo, “las cosas podrían cambiar, principalmente en un escenario en el que los iraníes decidan tomar represalias contra Israel, como han amenazado con hacer en respuesta a una posible acción estadounidense”.

