Minnesota e Illinois demandan al Gobierno de Trump por operaciones de inmigración. Principales afirmaciones de la querella

Por Danya Gainor y Taylor Romine, CNN

Minnesota e Illinois presentaron demandas por separado este lunes contra la administración Trump, argumentando que la represión inmigratoria del presidente está aterrorizando a sus comunidades y violando la Constitución.

“Hemos visto con horror cómo agentes federales sin control han atacado y aterrorizado agresivamente a nuestras comunidades y vecindarios en Illinois, socavando los derechos constitucionales y amenazando la seguridad pública”, declaró el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker.

Chicago, así como Minneapolis y Saint Paul, también fueron parte de las demandas contra la administración Trump.

El Gobierno federal ha intensificado sus operaciones en Chicago y las Ciudades Gemelas, ambos bastiones demócratas, durante el otoño, y los funcionarios locales los han criticado por sembrar el caos y la confusión.

Un tiroteo en el que participaron agentes de ICE la semana pasada en Minneapolis dejó un saldo de una madre de tres hijos muerta y desencadenó una serie de protestas a nivel nacional.

Tanto Minnesota como Illinois están pidiendo una orden judicial para detener las operaciones de inmigración en sus estados.

Las demandas fueron presentadas contra el Departamento de Seguridad Nacional y la Secretaria Kristi Noem, así como contra agencias dependientes, incluidas ICE, Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que la Constitución estaba del lado de la administración. El aumento de agentes federales, declaró el lunes en un comunicado en respuesta a las demandas, era necesario porque los políticos santuario de Illinois y Minnesota no estaban protegiendo a sus ciudadanos.

A continuación se presentan las afirmaciones clave de ambas demandas:

Ambas demandas invocan la Décima Enmienda para defender los derechos de sus estados, alegando que la administración Trump ha confiscado recursos locales para su ofensiva contra la inmigración en Minnesota e Illinois.

Las “tácticas ilegales y violentas han perturbado la vida y socavado las libertades y los derechos de propiedad de las personas”, y han impedido que Illinois y Chicago implementen las políticas que sus ciudadanos desean, afirma la demanda.

La demanda de Minnesota enfatizó específicamente la presión sobre los recursos de la policía local.

La denuncia afirma que Minneapolis y Saint Paul se han visto obligados a desviar a sus agentes de sus funciones habituales para responder a incidentes relacionados con la aplicación de las leyes federales de inmigración, lo que socava los esfuerzos locales para proteger a la comunidad.

El despliegue de “agentes federales armados, enmascarados y mal entrenados” es una invasión federal, señaló este lunes el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison.

CNN informó a principios de la semana pasada que unos 2.000 agentes federales estaban desplegados en Minneapolis. Esa cifra, según la demanda de Minnesota, “supera con creces el número de policías juramentados que Minneapolis y Saint Paul tienen juntos”.

Los agentes de policía de Minneapolis han trabajado miles de horas extras combinadas como resultado directo de la presencia de agentes federales, según la demanda, lo que le ha costado a la ciudad más de US$ 2 millones en pago de horas extras.

La demanda de Minnesota afirma que la Operación Metro Surge, el esfuerzo de represión migratoria en las Ciudades Gemelas, no es una acción legítima de aplicación de la ley, sino el resultado de un deseo de “tomar represalias” contra el estado liderado por los demócratas.

La denuncia detalla declaraciones despectivas sobre el estado que ha hecho el presidente Donald Trump, diciendo que muestra una clara intención de castigar a los oponentes políticos y a las jurisdicciones con políticas de santuario que limitan la cooperación con el Gobierno federal durante los esfuerzos de inmigración.

La demanda de Illinois hizo una afirmación similar, alegando que Trump y su administración “han dirigido durante mucho tiempo declaraciones amenazantes y despectivas hacia jurisdicciones que no invierten en la aplicación de la ley federal de inmigración”.

“El trabajo del presidente Trump es proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley, sin importar quién sea el alcalde, el gobernador o el fiscal general del estado”, declaró McLaughlin este lunes en respuesta a las demandas.

Ambos estados dijeron que les han retenido fondos, como los destinados a programas de servicios sociales, porque la administración dice que no han cumplido con las políticas de inmigración.

“Los acusados ​​han hecho reiteradas declaraciones que reflejan su verdadera intención: castigar a los funcionarios electos y residentes de Minnesota por sus supuestas inclinaciones políticas, atacar a las llamadas jurisdicciones ‘santuario’, crear falsas narrativas políticas de anarquía en Minnesota e incitar conflictos entre los residentes de Minnesota y los agentes de inmigración”, afirma la demanda de Minnesota.

El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Andrew Nixon, comentó anteriormente a CNN que la financiación fue revocada porque “los estados liderados por gobernadores demócratas han sido cómplices de permitir que ocurrieran cantidades masivas de fraude bajo su supervisión” y se estaban asegurando de que “estos estados cumplan con la ley”.

Ambas demandas alegan que las tácticas utilizadas por los agentes federales durante sus operaciones son perjudiciales para la comunidad y aterrorizan a todos los que viven allí.

Illinois y Chicago afirmaron en su demanda que el DHS había “dejado de lado políticas de larga data” que, según ellos, no sólo eran ilegales sino “arbitrarias y caprichosas”.

La demanda solicita al tribunal que impida a las agencias utilizar tácticas como el patrullaje itinerante, el escaneo biométrico y los arrestos sin orden judicial, entre otros métodos.

La demanda también alega que los agentes invadían regularmente propiedades privadas y utilizaban armas antidisturbios, como gas lacrimógeno, contra personas que no oponían resistencia.

Las tácticas han dejado a los residentes temiendo por su seguridad mientras “personal uniformado, entrenado militarmente, portando armas de fuego semiautomáticas y armamento de grado militar y rifles semiautomáticos” deambulan por la ciudad, indicaron.

La denuncia de Minnesota señala que los agentes del DHS “aterrorizarían ilegalmente” a las comunidades de las Ciudades Gemelas con agresiones continuas apenas horas después de que Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, murió por disparos de un agente de ICE.

“Los agentes del DHS se encontraron con protestas nada sorprendentes después del tiroteo fatal dos horas antes, pero usaron gas pimienta y embistieron vehículos al salir”, indica.

La demanda de Minnesota también afirma que los agentes federales han participado en una discriminación racial generalizada, en particular contra las comunidades somalíes e hispanas, mientras realizan operaciones de inmigración en las Ciudades Gemelas.

El 10 de diciembre de 2025, dos agentes del DHS enmascarados detuvieron a Mubashir, un somalí-estadounidense, a pesar de que el hombre solicitó repetidamente que le permitieran mostrarles su identificación legal, según la denuncia.

Los agentes del DHS lo detuvieron durante dos horas sin más motivo aparente que su supuesto origen nacional.

La denuncia ofreció varios otros incidentes de ciudadanos que fueron detenidos o interrogados –incluidos jóvenes trabajadores de Target, empleados de Obras Públicas de Minneapolis o personas que se dirigían al trabajo–, apunta, debido a su origen étnico percibido.

Illinois y Minnesota han cumplido durante mucho tiempo con las leyes migratorias bajo diferentes administraciones, afirmaron en sus respectivas demandas. Sin embargo, las tácticas y la intensidad actuales hacen que estas operaciones específicas se parezcan más a una zona de guerra, señalaron.

“Durante décadas, los agentes federales de inmigración aplicaron las leyes inmigratorias en el área de Chicago mediante la persecución y el arresto de personas sujetas a deportación, sin un impacto significativo en el orden público ni en la seguridad de Illinois ni de Chicago”, afirma la demanda de Illinois. Pero ahora, la forma en que se comportan los agentes se asemeja más a “ocupantes que a agentes de la ley”.

“Esto ha dejado a muchos residentes de Illinois y Chicago, independientemente de su estatus migratorio, temerosos de utilizar los servicios públicos o incluso de aventurarse a salir para realizar sus actividades diarias normales”, señala la demanda.

Además del tamaño y la fuerza sin precedentes de la operación, las demandas de Minnesota e Illinois alegan que el DHS también ha abandonado su práctica de larga data de evitar realizar operaciones de inmigración en lugares públicos “sensibles”.

La política, según las denuncias, fue revocada para dar paso a las operaciones.

“Miles de agentes del DHS armados y enmascarados han irrumpido en las Ciudades Gemelas para llevar a cabo redadas militarizadas y realizar detenciones y arrestos peligrosos, ilegales e inconstitucionales en lugares públicos sensibles, incluidas escuelas y hospitales, todo bajo el pretexto de aplicar leyes inmigratorias legales”, recoge la denuncia de Minnesota.

Los estados afirman que seguramente habrá más daño a sus residentes ya que no se vislumbra un final para la aplicación de leyes inmigratorias.

Illinois ha experimentado una mayor presencia policial federal desde septiembre, y los funcionarios han dicho repetidamente que no planean irse.

“Si crees que hemos terminado con Chicago, será mejor que lo pienses dos veces antes de meterte en problemas. No lo llames un regreso; vamos a estar aquí durante años”, advirtió el comandante del CBP, Gregory Bovino, el mes pasado.

La denuncia de Minnesota también dice que el Gobierno federal parece dispuesto a continuar las operaciones en el estado, a pesar de semanas de escalada y protestas públicas.

En una publicación en las redes sociales de la semana pasada citada en la demanda de Minnesota, el DHS escribió: “No nos iremos hasta que se resuelva el problema”.

Como informó CNN, se espera que alrededor de 1.000 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza sean enviados a Minneapolis, según dos fuentes policiales federales, además del despliegue anterior.

Priscilla Alvarez, Sylvie Kirsch, Sydney Bishop, Taylor Galgano, Sharif Paget, Kaanita Iyer, Camila DeChalus y Aileen Graef de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.