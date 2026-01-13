¿Por qué hay protestas masivas en Irán y podría involucrarse Estados Unidos?

Por Mostafa Salem, CNN

Protestas contra el Gobierno han estallado en las 31 provincias de Irán en una ola de descontento que representa el mayor desafío para el régimen en años.

Las autoridades impusieron el jueves un apagón de comunicaciones que expertos describen como inédito por su magnitud y que ha aislado en gran medida al país del mundo exterior en medio de los disturbios mortales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con atacar a Irán si sus fuerzas de seguridad responden con violencia contra los manifestantes, mientras organizaciones de derechos humanos informan que cientos de personas han muerto y miles han sido detenidas.

A medida que la ira pública sigue creciendo, esto es lo que necesitas saber.

Las protestas comenzaron hace alrededor de dos semanas en los bazares de Teherán por la inflación desbordada, pero se han extendido a más de 180 ciudades y pueblos de todo el país, transformándose en manifestaciones generales contra el régimen.

La preocupación por el alza de precios estalló cuando productos básicos como el aceite de cocina y el pollo se encarecieron de forma abrupta y algunos incluso desaparecieron de los estantes.

La situación se agravó cuando el Banco Central decidió poner fin a un programa que permitía a ciertos importadores acceder a dólares estadounidenses más baratos que los del resto del mercado. Esto llevó a comerciantes a subir precios y a algunos a cerrar sus negocios, lo que encendió las manifestaciones.

La medida de los bazaaris —como se conoce a los comerciantes de los bazares— es drástica para un grupo que tradicionalmente ha sido un pilar de apoyo de la República Islámica.

El Gobierno reformista de Irán intentó aliviar la presión ofreciendo transferencias directas de casi US$ 7 al mes a toda la población, pero la iniciativa no logró calmar el descontento.

El estallido social es el mayor desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia de la policía religiosa, desató las protestas masivas “Mujer, vida, libertad”.

Impulsadas por la pobreza y, en algunos casos, por la desigualdad étnica, multitudes han coreado “Muerte a Jamenei”, desafiando de forma directa al líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, quien concentra la máxima autoridad religiosa y política del país.

Al menos 1.850 manifestantes, entre ellos nueve niños, han muerto desde que comenzaron las protestas, según la agencia con sede en Estados Unidos Human Rights Activists New Agency (HRANA). El grupo afirma que cerca de 10.700 personas han sido arrestadas. CNN no ha podido verificar de forma independiente estas cifras.

Que las manifestaciones hayan comenzado con los bazaaris —una fuerza histórica de cambio en Irán y considerada leal al régimen— resulta especialmente significativo.

La alianza duradera entre los bazaaris y el clero chiita dio a estos comerciantes un papel decisivo en los grandes movimientos políticos del país. Su respaldo fue clave para el éxito de la Revolución islámica de 1979, al proporcionar sustento financiero a quienes buscaban derrocar al sah.

“Durante más de 100 años de historia iraní, los bazaaris han sido actores centrales en los principales movimientos políticos del país”, dijo a CNN Arang Keshavarzian, profesor de Estudios de Medio Oriente en la Universidad de Nueva York y autor de “Bazaar and State in Iran”. “Muchos observadores creen que son de los grupos más leales a la República Islámica”.

Aunque hoy su influencia política es más simbólica, el impacto de las fluctuaciones de la moneda en sus negocios fue lo que los llevó a encender protestas, que luego se tornaron mortales.

Las autoridades han buscado diferenciar entre manifestantes por razones económicas y quienes piden un cambio de régimen, calificando a estos últimos de “agitadores” y “mercenarios” respaldados desde el exterior, y advirtiendo sobre una represión más dura.

Golpeado por la infiltración y los ataques a gran escala de Israel, el año pasado, el régimen iraní se movió rápidamente para presentar a quienes exigen cambios como enemigos del Estado. La irrupción de Reza Pahlavi, hijo exiliado del sah depuesto, como figura alternativa también fue llamativa, al alentar activamente a los manifestantes a salir a las calles.

Esta ola de protestas se siente distinta por un clima de frustración y agotamiento entre la población, dijo Dina Esfandiary, jefa para Medio Oriente de Bloomberg Economics, con sede en Ginebra.

“Se llegó al punto de ebullición”, afirmó. “Anticipo que la República islámica que vemos hoy difícilmente llegará a 2027. Creo que habrá algún tipo de cambio”.

La influencia del régimen iraní también se ha debilitado de forma sustancial tras el ataque de Hamas, el 7 de octubre de 2023, contra el sur de Israel. Israel respondió con una campaña para desmantelar a los aliados de Teherán en la región, y tanto Israel como Estados Unidos atacaron instalaciones nucleares iraníes el año pasado.

Irán es una teocracia desde 1979, cuando clérigos derrocaron a un monarca secular aliado de Occidente y establecieron la República Islámica bajo el liderazgo del ayatola Ruhollah Jomeini.

Masoud Pezeshkian fue elegido presidente en 2024 con una agenda de política exterior más pragmática, pero sus poderes son limitados y es Jamenei quien toma las decisiones clave del Estado.

El domingo, Pezeshkian atribuyó el descontento a “terroristas” vinculados al exterior, a quienes acusó de incendiar bazares, mezquitas y sitios culturales. También dijo que la guerra de 12 días entre Israel e Irán, el año pasado, llevó al país “al caos”.

Algunos manifestantes podrían enfrentar la pena de muerte por sus acciones, dijo el viernes el fiscal de Teherán, Ali Salehi, según la agencia semioficial Tasnim.

Salehi señaló que los actos de vandalismo contra bienes públicos en el marco de las protestas serán considerados moharebeh, término que se traduce como “hacer la guerra contra Dios”. El castigo por moharebeh incluye la ejecución.

Pezeshkian se había presentado como defensor de las clases trabajadoras, prometiendo alivio económico mediante una menor intervención estatal en el mercado cambiario, al tiempo que responsabilizaba a las sanciones de Estados Unidos, la corrupción y la emisión excesiva de dinero.

Pero la corrupción en todos los niveles del Gobierno, la mala gestión de recursos y la convergencia de problemas ambientales con un liderazgo estancado han llevado al país al límite.

“Ningún líder político en Irán tiene un plan para sacar al país de la crisis”, dijo Keshavarzian a CNN.

“La única herramienta que realmente le queda a la República Islámica es la coerción y la fuerza. La gente ha intentado distintas vías para expresar sus reclamos”, añadió. “Pero en los últimos 15 años, amplios sectores de la población han perdido la confianza en el régimen”.

Trump dijo que su Gobierno está monitoreando las protestas mortales en Irán y que sigue evaluando posibles opciones militares.

“Los militares lo están analizando y nosotros estamos considerando opciones muy firmes. Tomaremos una decisión”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, el domingo. El presidente de Estados Unidos ha advertido en varias ocasiones a Teherán sobre “consecuencias severas” si los manifestantes son asesinados.

Trump afirmó además que Irán lo llamó el sábado para negociar en medio de las amenazas de Washington. “Llamaron ayer”, dijo el domingo. “Irán llamó para negociar”.

Irán está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre la base del “respeto mutuo y los intereses”, dijo este lunes el canciller Abbas Araghchi. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, añadió que un canal de comunicación entre Araghchi y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, “sigue abierto” y que “la otra parte ha presentado ciertos puntos e ideas”.

El presidente de Estados Unidos también anunció consecuencias para los países que mantengan negocios con Irán: un arancel del 25 %, “con efecto inmediato”.

Hace apenas seis meses, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán por primera vez. En semanas recientes, Trump ha vuelto a plantear la posibilidad de nuevas acciones militares tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en diciembre.

Este lunes, Jamenei advirtió a los políticos estadounidenses que “dejen de engañar” y que no confíen en lo que calificó como “mercenarios traicioneros”, en un mensaje difundido por la radiodifusora estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

Jamenei también agradeció a quienes participaron en las manifestaciones progubernamentales del lunes, al afirmar que esas concentraciones frustraron complots externos contra el país.

Previamente, Jamenei había instado a Trump a que se “concentre en los problemas de su propio país”.

“Hay agitadores que quieren complacer al presidente estadounidense destruyendo bienes públicos. Un pueblo iraní unido derrotará a todos sus enemigos”, dijo el viernes.

“La República Islámica no retrocederá frente a quienes buscan destruirnos”, agregó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Billy Stockwell, Kara Fox, Max Saltman, Adam Pourahmadi, Charlotte Reck, Aditi Sangal, Betul Tuncer, Piper Hudspeth Blackburn, Todd Symons y Helen Regan, de CNN, contribuyeron a este reporte.