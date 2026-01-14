Cuatro astronautas abandonarán la Estación Espacial Internacional, dejando solo a tres tripulantes a cargo

Por Jackie Wattles, CNN

Cuatro astronautas están a punto de abandonar la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a un problema de salud, y su partida anticipada, sin precedentes, dejará una tripulación mínima a cargo del puesto orbital.

Cuando la tripulación aborde la cápsula SpaceX que los llevará de regreso a la Tierra, solo tres personas permanecerán en el laboratorio espacial: los cosmonautas de Roscosmos Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev de Rusia, y el astronauta de la NASA Chris Williams.

La agencia espacial estadounidense transmitirá en directo la partida de la cápsula SpaceX Crew en NASA+ a partir de las 4:45 p.m. (hora de Miami) de este miércoles, y se prevé que la cápsula se desacople de la estación espacial alrededor de las 5 p.m. (hora de Miami).

Es una situación poco ideal. La NASA ha señalado repetidamente que mantener la EEI con la tripulación completa es una prioridad máxima, debido a que la agencia busca maximizar la cantidad de investigación científica que puede realizar en la estación, que ya tiene sus años, antes de que sea retirada definitivamente a principios de la próxima década.

El nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, tomó la decisión la semana pasada de traer de regreso a la tripulación de cuatro personas cuando la agencia canceló una caminata espacial programada para el 8 de enero, que iba a ser realizada por los astronautas estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman.

“Durante más de 60 años, la NASA ha establecido el estándar de seguridad en los vuelos espaciales tripulados”, dijo Isaacman durante una conferencia de prensa la semana pasada. “En estas iniciativas, incluidos los 25 años de presencia humana continua a bordo de la Estación Espacial Internacional, la salud y el bienestar de nuestros astronautas son y serán siempre nuestra máxima prioridad”.

Fincke y Cardman, junto con el astronauta Kimiya Yui de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov, forman parte de la misión Crew-11 que abandona la estación espacial. La NASA no especificó qué miembro de la tripulación presenta el problema de salud, ni proporcionó detalles sobre la naturaleza de la afección, citando motivos de privacidad. Sin embargo, la NASA ha dicho que el astronauta afectado se encuentra en condición estable.

“Todos a bordo están estables, seguros y bien atendidos”, confirmó Fincke en un comunicado publicado en LinkedIn. “Esta fue una decisión deliberada para permitir que se realizaran las evaluaciones médicas adecuadas en tierra, donde se dispone de toda la capacidad de diagnóstico. Es la decisión correcta, aunque sea un poco agridulce”.

Está previsto que la tripulación de la misión Crew-11 americe en el océano Pacífico a bordo de la cápsula Crew Dragon alrededor de las 3:40 a.m. (hora de Miami) del jueves.

Mientras tanto, la NASA trabaja para acelerar el lanzamiento de una tripulación de reemplazo, denominada Crew-12, que originalmente estaba programada para mediados de febrero.

La estación espacial no había tenido una tripulación tan pequeña a bordo en años. Sin embargo, durante una conferencia de prensa la semana pasada, Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, señaló que no es algo sin precedentes.

Antes de que SpaceX comenzara a operar regularmente su cápsula Crew Dragon en misiones de rotación de personal a la estación espacial en 2020, la NASA tuvo que comprar asientos en la cápsula Soyuz rusa para los viajes a la estación durante casi una década, después de que el transbordador espacial fuera retirado en 2011.

“La tripulación a bordo, tanto rusa como estadounidense, está bien entrenada para operar en el entorno en el que se encuentra y puede operar los sistemas y la investigación de forma normal, según lo previsto, hasta que lleguen sus compañeros”, dijo Kshatriya, utilizando el término de vuelos espaciales “nominal” para referirse a las operaciones normales.

Aun así, es probable que los miembros restantes de la tripulación tengan que dejar algunas tareas sin atender. Por ejemplo, Kshatriya reconoció que el trío no podrá realizar la caminata espacial que Fincke y Cardman tenían previsto realizar.

El dúo estadounidense tenía la tarea de salir de la estación espacial para preparar su exterior para la instalación de nuevos paneles solares, que proporcionan energía a la estación.

No se espera que los retrasos en la instalación de los paneles solares causen problemas urgentes, ya que el nuevo equipo estaba destinado a proporcionar a la estación espacial un aumento de energía para la expansión de las actividades a bordo, dijo Kshatriya.

Tal como están las cosas, el puesto de avanzada no necesita energía adicional para las operaciones básicas, y hay “mucho margen”, señaló Kshatriya.

Sin embargo, intentar mantener la estación espacial con solo tres tripulantes a bordo presenta desafíos y riesgos, según Garret Reisman, exastronauta de la NASA que formó parte de una tripulación de tres personas junto con dos rusos en el puesto orbital hace más de una década.

“Si tuviera que señalar algo que aumenta significativamente el riesgo, sería si algo se averiara en el exterior”, dijo Reisman a CNN en una entrevista telefónica el martes.

Por ejemplo, si surgiera un problema en el exterior del lado estadounidense de la estación espacial, como la avería repentina de una unidad de conmutación eléctrica, Williams no podría realizar una caminata espacial para solucionar el problema por sí solo.

Probablemente, uno de sus colegas rusos tendría que usar un traje estadounidense e intentar ayudarlo en dicha excursión, posiblemente con poca capacitación.

Este escenario de emergencia es muy improbable, señaló Reisman, pero destaca por qué a la NASA no le gusta que la tripulación de la EEI regrese a casa hasta que ya haya una tripulación de reemplazo en su lugar.

La agencia estadounidense ha indicado desde hace tiempo que quiere evitar que la estación espacial se quede con poco personal por diversas razones.

Isaacman, multimillonario y astronauta privado, ha señalado que considera que la investigación innovadora en el laboratorio orbital es una prioridad urgente. Este trabajo, según Isaacman, puede ayudar a allanar el camino para nuevas estaciones espaciales comerciales que puedan reemplazar a la actual.

“Yo, como muchos entusiastas del espacio, sueño con el día en que tengamos múltiples estaciones espaciales comerciales en la órbita terrestre baja”, dijo Isaacman durante una audiencia de confirmación en diciembre. “Pero creo que para que sea un modelo financieramente viable, tenemos que maximizar absolutamente la vida útil restante de la Estación Espacial Internacional: obtener la mayor cantidad posible de ciencia e investigación en el espacio”.

La NASA ha esperado durante mucho tiempo que las empresas del sector privado construyan estaciones espaciales en la órbita terrestre baja para que la agencia espacial pueda enfocarse en sus esfuerzos de exploración en las profundidades del sistema solar.

La NASA afirma que una presencia robusta de la tripulación es crucial para obtener el máximo valor y productividad a bordo del laboratorio orbital, cuyo funcionamiento cuesta alrededor de US$ 3.000 millones al año. La agencia federal se ha esforzado mucho en años anteriores para garantizar que la estación espacial cuente con al menos siete astronautas a bordo en todo momento.

Por ejemplo, en 2024, dos astronautas de la NASA tenían previsto pasar solo una semana en la estación espacial. Pero cuando la NASA descubrió que su cápsula presentaba un fallo y no sería segura para el viaje de regreso, la agencia espacial optó por dejar a los dos astronautas —Butch Wilmore y Suni Williams— en la estación durante nueve meses para mantener el número de tripulantes.

“Operar la EEI es una tarea complicada y lo ha sido durante los últimos 25 años”, dijo Kshatriya durante la conferencia de prensa de la semana pasada. “Lo que recordamos a diario es la naturaleza implacable de los vuelos espaciales tripulados”.

En cuanto a Chris Williams, es posible que pase un tiempo más solitario al tener toda la sección estadounidense de la estación espacial para él solo.

“Es bueno tener a otro estadounidense, pero Chris pasó mucho tiempo con sus compañeros de tripulación rusos durante el entrenamiento, y estoy seguro de que tienen una buena relación”, dijo Reisman.

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se han vuelto notablemente más tensas en la década transcurrida desde que Reisman pasó meses solo con sus compañeros de tripulación rusos, señaló.

“Pero, en general, están ignorando la situación geopolítica. Es como la cena de Acción de Gracias: simplemente no se habla de política ni de religión”, dijo Reisman riendo.

