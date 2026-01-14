Demandas de Illinois y Minnesota contra la ofensiva inmigratoria de Trump podrían tener un camino difícil en los tribunales

Por Danya Gainor, CNN

En los últimos meses, Chicago, Minneapolis y St. Paul han visto una dramática escalada en la aplicación de las leyes federales de inmigración a lo largo de sus frías calles, con agentes arrestando a miles de personas, incluidos algunos ciudadanos estadounidenses, en vecindarios, centros comerciales, escuelas y protestas.

El aumento es el resultado del compromiso de la administración Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración, concentradas en ciudades lideradas por los demócratas, y sigue a semanas de crecientes tensiones entre el Gobierno federal y los funcionarios locales del Medio Oeste que han implorado durante mucho tiempo el fin de las operaciones.

Illinois y Minnesota, junto con los gobiernos de varias ciudades, ahora están emprendiendo por separado acciones legales contra la administración, a través de una serie de demandas presentadas el lunes en tribunales federales por la aplicación de leyes inmigratorias que consideran ilegales e inconstitucionales.

Se ha programado una conferencia sobre el estado de la demanda de Minnesota para el miércoles por la mañana ante la jueza federal de distrito Katherine M. Menéndez. Aún no se ha programado una audiencia en Illinois.

Pero el camino por delante para ambas demandas parece sombrío y sus probabilidades de éxito son pequeñas, opina un experto.

Elie Honig, exfiscal federal y estatal, y analista legal sénior de CNN, ha seguido de cerca la crisis en Chicago y las Ciudades Gemelas. Aquí, analiza las demandas, sus fundamentos y los próximos pasos en los tribunales.

Algunas de las respuestas han sido editadas para mayor brevedad y claridad.

CNN: ¿Qué piden Illinois y Minnesota a los jueces en sus demandas?

Honig: Fundamentalmente, ambos estados solicitan a los jueces federales que impidan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aplique la ley inmigratoria en sus estados y ciudades. Existen variaciones entre ellos, pero esa es la petición principal. Como alternativa, ambos estados solicitan a los tribunales algún tipo de fallo o declaración que declare la inconstitucionalidad de algunas de las tácticas que utiliza ICE.

CNN: ¿Cuáles son las diferencias claves entre las demandas?

Honig: La principal diferencia es que Illinois solicita bloquear toda actividad de ICE en el estado, mientras que Minnesota formula su solicitud como si buscara detener este aumento repentino de agentes. Sin embargo, mencionar este aumento es legalmente irrelevante, ya sea que se trate de un grupo de agentes de ICE que ya están allí o que se incorporaron posteriormente, la solicitud fundamental sigue siendo la misma. Se le sigue pidiendo a un juez que impida que ICE haga su trabajo como considere oportuno en su estado.

CNN: ¿Cuál es el precedente legal para una petición como esa?

Honig: Ninguno. No hay ningún ejemplo, ni ninguno de los estados cita un ejemplo en sus documentos de un juez que prohíba a un agente federal de las fuerzas del orden hacer cumplir la ley federal en un estado determinado. La reacción que hemos escuchado de varios funcionarios de Minnesota, incluido el fiscal general Keith Ellison, ante esta falta de precedentes y jurisprudencia, es básicamente: “Bueno, esto es realmente malo. Bueno, esto es una invasión”. Hay mucho lenguaje dramático en las quejas, pero eso no cambia el cálculo legal. No se puede simplemente tomar una situación sin precedentes ni respaldo legal y decir: “Bueno, sí, pero nuestra situación es realmente mala, por lo tanto, podemos inventar una nueva ley”.

CNN: En su opinión, ¿qué tan fuertes son los argumentos de los estados?

Honig: Creo que los argumentos de ambos estados, de que se debería bloquear a ICE, ya sea por completo o solo el aumento de personal, son prácticamente infundados. En esencia, lo que piden es completamente injustificado.

CNN: ¿Cuál cree usted que es el resultado más probable para cada demanda?

Honig: Depende mucho del juez. Pero creo que el mejor escenario realista para los estados es que, si consiguen jueces comprensivos que decidan someter a ICE a una dura prueba, tal vez llamen a agentes o funcionarios del ICE como testigos, investiguen la capacitación, las políticas y las tácticas de ICE y emitan algún tipo de declaración de que ICE debe hacer las cosas de manera diferente o mejor. Ese tipo de fachada es probablemente el mejor resultado realista. De ninguna manera un juez va a decir: “Por la presente, les impido, ICE, realizar actividades de cumplimiento de la ley”. Y si un juez lo hace, su fallo sería revocado.

CNN: ¿Cuáles son los principios jurídicos que están en juego aquí en el otro lado?

Honig: En primer lugar, está la Cláusula de Supremacía, que establece que las autoridades estatales y locales no pueden impedir que los federales cumplan con sus deberes. Y también el Artículo Dos, que otorga al poder ejecutivo federal la facultad de hacer cumplir la ley federal. Esas son las teorías legales que realmente entran en juego aquí.

CNN: Si las posibilidades de ganar de los estados son cercanas a cero, ¿qué se puede hacer?

Honig: No digo que no haya nada que hacer. Esta no es la manera de abordar los abusos o excesos de ICE. Si una persona ve violados sus derechos, si un registro es ilegal, si es detenida injustamente, si resulta herida o fallecida injustamente por ICE, puede demandar. Puede acudir a los tribunales y buscar una reparación específica por sus lesiones. Lo que los tribunales no deben hacer, en primer lugar, es prohibir al poder ejecutivo federal ejercer sus prerrogativas y, en segundo lugar, emitir dictámenes teóricos generales sobre cómo debería ser o no el mundo. Los casos deben tratar sobre lesiones y reparaciones específicas, y estas demandas no son eso.

CNN: Illinois y Chicago demandaron a la administración Trump en octubre de 2025 después de que el presidente federalizó e intentó desplegar la Guardia Nacional de Illinois, y argumentaron también, en parte, que esas medidas violaban la Décima Enmienda. El estado ganó ese caso y Trump se ha retractado en gran medida del despliegue de la Guardia Nacional allí por ahora. ¿Cuáles son las diferencias clave entre ese caso y este sobre la aplicación de la ley inmigratoria?

Honig: El caso de la Guardia Nacional fue completamente diferente, ya que Trump utilizó una ley específica, la Sección 12406, para desplegarla. La Corte Suprema ofreció una definición muy específica y matizada del término “fuerzas regulares”, y determinó si se refería a fuerzas policiales regulares o fuerzas militares regulares. Por lo tanto, ese caso se basó en la acción de Trump en relación con una ley federal específica, y la Corte Suprema interpretó y definió dicha ley en contra de la administración Trump. Legalmente, es un escenario completamente diferente al que tenemos aquí.

CNN: Illinois y Minnesota presentaron sus demandas el lunes; este último también solicitó una orden de restricción temporal. ¿Qué sucederá ahora?

Honig: Una de dos. Primero, los jueces pueden rechazarlos sin más. Creo que es poco probable. Creo que los jueces querrán escuchar más a las partes. Podrían decidir celebrar audiencias de investigación, o decidir: “Quiero investigar un poco lo que está haciendo ICE”. Todo eso queda a la discreción de los jueces de distrito. Creo que esos son los siguientes pasos, pero si un juez de distrito dice: “ICE, no puede entrar allí, no puede entrar en ese estado, no puede entrar en esa ciudad”, creo que la decisión se revertirá rápidamente.

CNN: ¿Hay un cronograma que podamos anticipar aquí sobre cuán rápido los jueces podrían actuar en estas demandas?

Honig: Los jueces se encargan de gestionar sus propios expedientes y calendarios. Supongo que comprenderían que se trata de asuntos bastante inmediatos y emergentes, y querrían que las partes comparezcan ante el tribunal en cuestión de días, no de meses.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.