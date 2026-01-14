El Pentágono enviará decenas de abogados militares a Minneapolis en medio de la represión migratoria

Por Natasha Bertrand y Haley Britzky, CNN

El Pentágono está trabajando para enviar decenas de abogados militares a Minneapolis para ayudar en los procesos federales en medio de una ofensiva contra la inmigración ilegal allí, según dos funcionarios familiarizados con el asunto y una solicitud escrita que ha circulado dentro del Departamento de Defensa.

La solicitud enviada por correo electrónico, revisada por CNN, dice que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado a los servicios militares que identifiquen a 40 oficiales del Cuerpo de abogados militares (JAG, por sus siglas en inglés), de los cuales 25 serán seleccionados para servir como fiscales adjuntos especiales de los Estados Unidos en Minneapolis.

“Lo ideal es tener experiencia significativa en procesamiento penal, litigios civiles, derecho administrativo, derecho de inmigración, litigios generales u otros campos relacionados”, dice la solicitud.

Se espera que alrededor de 1.000 agentes adicionales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se desplieguen pronto en Minneapolis, ya que las tensiones entre las fuerzas del orden federales y locales aumentaron después del tiroteo fatal a Renee Nicole Good, madre de tres hijos, en el que participó ICE, y que provocó protestas en todo el país.

Uno de los funcionarios y otra persona familiarizada con el Cuerpo de JAG declararon a CNN que 25 abogados militares es una cantidad enorme para una sola ciudad. Sin embargo, esto se está haciendo cada vez más en ciudades que la administración Trump tiene en la mira con mayores medidas federales contra la delincuencia y la inmigración.

El Pentágono no respondió a una solicitud de comentarios.

En agosto pasado, el Pentágono planeó enviar 20 abogados de las Fuerzas Armadas a Washington con el objetivo, según la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, de “combatir y reducir la delincuencia en el distrito”. Y la semana pasada, el Pentágono envió 20 abogados militares a Memphis “para apoyar” una directiva de la Casa Blanca para “restaurar el orden” en la ciudad, según declaró la fiscal federal para el distrito oeste de Tennessee.

En septiembre, el Pentágono también autorizó que hasta 600 abogados militares actúen como jueces de inmigración temporales en todo el país, en fases de 150 a la vez según sea necesario, informó CNN.

Uno de los funcionarios dijo que el aumento de la asignación de JAG al Departamento de Justicia está quitando recursos valiosos al Departamento de Defensa.

“No tenemos suficientes abogados para cubrir las vacantes regulares en el Cuerpo de Abogados de la Armada porque muchos se están yendo”, dijo esta persona. “Esta continua demanda de abogados de la Armada está drenando recursos legales de las fuerzas”.

