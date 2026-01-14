Por qué la costa este de EE.UU. quiere más de la fuente de energía menos favorita de Trump

Por Maggie Koerth, CNN

Hay un rayo de esperanza para la industria eólica marina, que ha estado en crisis durante mucho tiempo.

Un proyecto en Massachusetts ha estado reinyectando energía a la red durante meses, incluso cuando la administración Trump suspendió la construcción de parques eólicos marinos en diciembre.

Y esta semana, otro proyecto casi terminado frente a las costas de Connecticut y Rhode Island recibió luz verde de un juez federal para continuar su construcción.

El fallo del lunes que permite a Revolution Wind reanudar las labores fue el primero de una serie de casos judiciales que empresas y estados están presentando a lo largo de esta semana, desafiando la suspensión de la administración en diciembre de los cinco proyectos eólicos marinos actualmente en montaje en el océano Atlántico.

Es una gran victoria para Nueva Inglaterra, que padece escasez de energía y cuyo operador de red regional dice que necesita los electrones generados por estos proyectos eólicos para mantener la confiabilidad de la electricidad en la región durante los próximos años.

Sin embargo, el presidente Donald Trump continúa reafirmando su desagrado por la energía eólica marina.

“Mi objetivo es impedir que se construya ningún molino de viento; son perdedores”, declaró Trump el viernes durante una reunión con CEOs de empresas petroleras. “No aprobamos, y le dije a mi gente, que no aprobaremos los molinos de viento”.

El Departamento del Interior no respondió de inmediato a la solicitud de CNN de comentarios sobre el fallo del lunes.

La postura de Trump ha provocado que la administración bloquee proyectos casi terminados.

En los argumentos judiciales del lunes, representantes de Revolution Wind afirmaron que el parque eólico de 704 megavatios estaba completado al 87 %. La construcción ya había sido detenida por la administración en agosto.

Mientras tanto, el parque eólico Vineyard Wind de Massachusetts también está prácticamente terminado y operativo.

Este proyecto ha recibido autorización para suministrar energía a la red eléctrica incluso durante la suspensión de Trump, según informó a CNN un portavoz del operador regional de la red, ISO-New England, en un correo electrónico.

La energía eólica marina ha sido una opción codiciada desde hace tiempo por Nueva Inglaterra y los estados del Atlántico Medio, que dependen principalmente del gas natural para la electricidad y la calefacción, y carecen de otras infraestructuras energéticas disponibles.

En la audiencia judicial del lunes, representantes de Revolution Wind afirmaron que su parque eólico era el único proyecto de tal envergadura listo para entrar en funcionamiento y suministrar energía a la red eléctrica de Nueva Inglaterra próximamente.

Se espera que genere suficiente electricidad para abastecer a más de 350.000 hogares. Una vez finalizado, se prevé que el proyecto Vineyard Wind, un poco más pequeño, alimente a unas 200.000 viviendas.

El mayor parque eólico afectado por la orden de diciembre es un extenso proyecto de Virginia que podría llegar a ser el más grande del país. Con fecha de finalización prevista para finales de este año, suministraría electricidad a la región que alberga el mayor grupo de centros de datos con alto consumo energético del mundo.

Los clientes residenciales de la región del Atlántico Medio, incluyendo Virginia, necesitan desesperadamente más energía para satisfacer la creciente demanda de los centros de datos, y muchos están viendo un aumento repentino en las facturas de energía mientras esperan la llegada de los nuevos suministros.

En una acción notable, el operador de la red eléctrica de esa región, PJM Interconnection, se unió a una demanda en nombre del proyecto de Virginia, calificando sus 2,7 gigavatios como un “componente integral” de la generación eléctrica de la región.

“La demora prolongada en la construcción y operación del proyecto CVOW [Virginia] causará un daño irreparable a los 67 millones de estadounidenses atendidos por PJM”, escribió PJM en un informe legal.

Los parques eólicos Revolution y Vineyard son particularmente importantes para satisfacer las necesidades energéticas invernales de Nueva Inglaterra, según expertos en energía y el operador regional de la red eléctrica, ISO-NE.

En un comunicado de diciembre, ISO-NE afirmó que los proyectos eran cruciales para mantener la fiabilidad del sistema durante el invierno, cuando la producción eólica marina alcanza su máximo y el suministro de otros combustibles es limitado.

“Cancelar o retrasar estos proyectos aumentará los costos y los riesgos para la confiabilidad en nuestra región”, agregó el operador de la red regional en un comunicado.

Los problemas energéticos invernales de Nueva Inglaterra se deben tanto a la temperatura como al hecho de que esta región es la última parada del sistema nacional de gasoductos. La competencia entre las necesidades de electricidad y calefacción puede disparar los precios de la energía para los consumidores.

“Cuanto más frío hace en un día determinado, mayor es la demanda del sistema de gasoductos, no solo para generar energía eléctrica, sino también para calentar los hogares”, declaró Francis Pullaro, presidente de RENEW Northeast, una asociación de la industria de energía limpia con sede en Nueva Inglaterra. “Si hay menos demanda, se baja el precio”.

Existe otra forma en que la energía eólica marina ejercerá presión a la baja sobre los precios, afirmó Pullaro.

El operador regional de la red eléctrica suele ordenar que las unidades más económicas se pongan en funcionamiento primero, lo que significa que se recurrirá más a la energía eólica, que no tiene coste de combustible, a medida que se pongan en funcionamiento más instalaciones.

La energía eólica y solar “tienen un costo marginal muy bajo; prácticamente cero”, señaló Pullaro. “Cuanta más energía eólica haya en el sistema, y ​​cuando esté funcionando en estas horas punta, significa que no es necesario encender esa unidad de gas o petróleo, porque simplemente no se necesita”.

La organización de Pullaro encargó un estudio reciente que concluyó que tener 3,5 gigavatios de energía eólica marina en la red de Nueva Inglaterra el invierno pasado habría resultado en que los clientes residenciales de la empresa de servicios públicos de Nueva Inglaterra Eversource ahorraran entre $15,83 y $32,13 en total en facturas de electricidad en el transcurso de un período invernal de tres meses.

Sin embargo, si se construyen tanto Revolution como Vineyard Wind, agregarán menos de la mitad de esa cantidad de energía eólica a la red, y aún no hay datos disponibles públicamente que muestren cómo la energía eólica marina ha impactado los precios de la electricidad en la región este invierno.

Los funcionarios de la administración Trump han afirmado con frecuencia que la energía eólica marina es la más cara. El lunes, el secretario del Interior, Doug Burgum, lo reiteró, calificándola de “uno de los proyectos más caros jamás concebidos”.

Los proyectos eólicos marinos tienen costos iniciales elevados, en gran parte debido a las limitadas cadenas de suministro y las altas tasas de inflación que han afectado a la economía estadounidense, lo que incide en su construcción.

Sin embargo, una vez construidos, proyectos como Vineyard tienen tanta demanda que comenzarán a operar con la electricidad que generan ya comprometida y pagada. El alto costo de construir un parque eólico marino se compensa con su capacidad para generar electricidad a bajo costo.

Y las autoridades estatales han advertido que, sin esta energía eólica en la red, la falta de energía disponible solo provocará un aumento de los precios.

Sin Revolution Wind, los consumidores de Connecticut podrían pagar mucho más por la energía en épocas de alta demanda: hasta US$ 200 millones anuales a partir del próximo año, según un informe reciente del Departamento de Energía y Protección Ambiental de Connecticut.

Esta semana, se pudieron ver enormes palas de turbinas eólicas, torres y otros componentes en el muelle estatal de Connecticut en New London, esperando ser llevados al mar para su ensamblaje.

