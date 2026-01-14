¿Qué marcas pueden romper las figuras del fútbol en el Mundial del 2026?

Por Juan Alvarado, CNN en Español

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá será una oportunidad inigualable para que varios talentos individuales puedan lograr récords históricos.

Estas son varias marcas que se pueden romper en el Mundial del 2026:

Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos leyendas de este deporte, pueden convertirse en el jugador más longevo en marcar un gol en la etapa de grupos de la copa del mundo. Actualmente, el portugués Pepe tiene este récord por anotar un gol a los 39 años.

Es decir que tanto “CR7” como Modric pueden superar este registro con 41 y 40 años, las edades que tienen respectivamente.

El técnico francés Didier Deschamps se puede convertir en el técnico con más partidos en la copa del mundo.

Deschamps tiene 19 encuentros dirigidos en Mundiales hasta el momento y en 2026 puede superar la marca de Helmut Schön, que consiguió dirigir en 25 encuentros en mundiales.

El argentino Lionel Messi está a solo dos triunfos de superar la marca de Miroslav Klose como el futbolista con más partidos ganados en torneos de la Copa del Mundo. El exartillero alemán ganó 17 encuentros.

Messi también va a tener la oportunidad de convertirse en el goleador histórico de los mundiales.

“La pulga” tiene 13 goles hasta el momento y está a tres tantos de igualar el registro que también es de Klose, con 16. Cabe resaltar que el francés Kylian Mbappé también está cerca de igualar esta marca con 12 goles hasta el momento.

El argentino Gabriel Batistuta es el único jugador que ha podido anotar tripletes en varias ediciones de la copa del mundo.

Esta marca la pueden igualar varios delanteros como: Harry Kane, Mbappé, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.

El inglés Peter Shilton y el francés Fabien Barthez comparten el récord de más vallas invictas con 10 partidos sin recibir goles en las Copas del Mundo.

El portero belga Thibaut Courtois se podría unir a este selecto club ya que hasta el momento tiene siete partidos sin recibir gol en mundiales.

El delantero inglés Marcus Rashford puede igualar la marca de Denilson de más partidos de la Copa del Mundo que un jugador ingresó al cambio.

Denilson hizo esto en 11 partidos y Rashford le sigue de cerca con 9.

Finalmente, Messi y Mbappé pueden igualar el registro del brasileño Cafú como el jugador con más participaciones en finales del mundial, esto con tres participaciones.

