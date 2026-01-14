Qué países de América Latina están afectados por la suspensión de procesamientos de visas de inmigrantes de EE.UU.

Por CNN en Español

Estados Unidos incluyó a varios países de América Latina en la suspensión de procesamientos de visas para inmigrantes, una medida que aplica para 75 naciones de manera indefinida.

Brasil, Colombia y Uruguay son los tres países sudamericanos afectados por la decisión.

También están incluidos Cuba, Haití y Nicaragua.

El Gobierno no detalló los criterios específicos con los que elaboró la medida, que entrará en vigor el 21 de enero, aunque el Departamento de Estado dijo que la pausa afecta a países “cuyos inmigrantes a menudo se convierten en cargas públicas para Estados Unidos al llegar”, según un mensaje en X.

“Estamos trabajando para garantizar que la generosidad del pueblo estadounidense ya no sea abusada”, agregó.

La decisión no afecta a las solicitudes de visas de no inmigrante, como las de estudiante o turista, por lo que no aplica a quienes busquen viajar a EE.UU. para el Mundial que se realizará entre junio y julio.

El Departamento de Estado no dio un plazo preciso sobre la pausa. “La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”, señalaron, añadiendo que el objetivo es “impedir la entrada de extranjeros que puedan beneficiarse de prestaciones sociales y públicas”.

Algunos de los países afectados, como Cuba y Haití, ya figuraban en la lista ampliada de prohibición de viajes de la Administración.

Con información de Jennifer Hansler, de CNN