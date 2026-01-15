Al borde de ataques contra Irán, Estados Unidos se contuvo. Lo que ocurra ahora depende de Trump

Por Isobel Yeung, Adam Cancryn, Aida Karimi, Catherine Nicholls y Augusta Anthony, CNN

Al salir el martes de una reunión nocturna en la Sala de Situación para analizar opciones ante un posible ataque contra Irán, varios de los principales asesores de seguridad nacional del presidente Donald Trump estaban relativamente convencidos de que una decisión sobre una acción militar era inminente.

El presidente, según relataron, se mostró profundamente impactado tras ver videos provenientes de Irán que mostraban ejecuciones pasadas, escenas estremecedoras que parecían destinadas a repetirse en medio de la brutal represión del régimen contra los manifestantes, dijo una persona familiarizada con la reunión.

Trump fue informado de la ejecución prevista por Irán de un manifestante de alto perfil, Erfan Soltani, de 26 años, que según el Departamento de Estado estaba programada inicialmente para el 14 de enero. El presidente estaba profundamente preocupado por la perspectiva, según dijo a CNN una fuente cercana al encuentro.

No se comunicó ninguna decisión durante la reunión y Trump indicó que seguiría evaluando las opciones.

Pero para la mañana del miércoles, después de alentar a los iraníes a salir a las calles y declarar que “la ayuda está en camino”, Trump parecía más cerca que antes de ordenar una operación limitada, según la fuente.

Por eso, los altos funcionarios del Gobierno de Trump escucharon con cierta sorpresa, un día después, cuando el presidente declaró que “fuentes muy importantes del otro lado” le habían informado de que las matanzas habían cesado, lo que sugería que ya no existía una amenaza inminente de acción militar.

En ese momento, los informes de inteligencia estadounidenses no indicaban que Irán hubiera dejado de matar a manifestantes. Muchos seguían creyendo que era probable que se produjeran ataques militares, y ya se habían tomado medidas de precaución para evacuar al personal no esencial de la mayor base aérea estadounidense en la región.

Algunos funcionarios se preguntaban si las declaraciones del presidente eran un intento de desviar la atención, similar a sus declaraciones públicas evasivas en junio, justo antes de ordenar los ataques contra las instalaciones nucleares iraníes. La Casa Blanca afirmó el jueves que todas las opciones, incluidas las militares, seguían sobre la mesa.

“El presidente y su equipo han comunicado al régimen iraní que, si las muertes continúan, habrá consecuencias graves”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt durante una conferencia.

Más tarde añadió que Trump mantenía en reserva su razonamiento.

“La verdad es que solo el presidente Trump sabe qué va a hacer, y un grupo muy reducido de asesores está al tanto de su pensamiento”, afirmó.

Tras bambalinas, sin embargo, algunos de los principales aliados de Estados Unidos han emprendido gestiones urgentes para frenar una acción militar. Y Trump, cauteloso ante una decisión con resultados inciertos que podría poner en peligro a personal estadounidense, pareció receptivo a esos argumentos, dijeron varios funcionarios.

Antes de su aparición pública del miércoles por la tarde, Trump habló por teléfono con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien lo instó a posponer cualquier ataque, según una persona familiarizada con la llamada. Israel consideraba que el régimen iraní no colapsaría rápidamente sin una campaña prolongada, y existían preocupaciones sobre el estado de sus defensas antimisiles, ampliamente utilizadas durante el conflicto entre Israel e Irán el año pasado, dijo otra fuente.

El mensaje tuvo un peso adicional para Trump, dada la insistencia previa de Netanyahu para que Estados Unidos se sumara a acciones militares israelíes contra Irán. The New York Times fue el primer medio en informar sobre la conversación.

Mientras Trump hablaba en la Oficina Oval, socios de Estados Unidos en el Golfo —incluidos Arabia Saudita y Qatar— ya sabían que su impulso para reducir la tensión, aunque fuera de manera temporal, parecía haber ganado terreno, pese a que los activos militares estadounidenses seguían moviéndose en la región.

En privado, los funcionarios de Trump habían dicho a algunos de esos socios del Golfo que el objetivo principal era conseguir que Irán detuviera las matanzas, y que el presidente estaba buscando una señal de que tenían intención de hacerlo, según una fuente familiarizada con las conversaciones.

En Arabia Saudita, el ministro de Estado de Asuntos Exteriores, Adel al-Jubeir, dijo a CNN el miércoles que “todos están observando la situación muy de cerca”.

“Todos esperan que la situación pueda resolverse de una manera que minimice cualquier tipo de daño”, afirmó.

Funcionarios estadounidenses han mantenido un contacto estrecho con socios extranjeros que han servido como intermediarios con Irán, informándoles con antelación sobre el movimiento de aviones estadounidenses para enviar a Teherán una señal creíble de que la amenaza era real, según la fuente.

“Solo quieren que se detengan las ejecuciones”, añadió, señalando que equipos de funcionarios estadounidenses y del Golfo se movilizaron en la región para evitar un ataque inminente.

Finalmente, el anuncio iraní de aplazar la ejecución de Soltani fue la señal que Trump estaba esperando, dijeron las fuentes.

“Esta es una buena noticia”, escribió Trump en redes sociales el jueves, citando un informe sobre la suspensión de las ejecuciones. “¡Ojalá continúe!”

Trump se había obsesionado con los planes de Irán para llevar a cabo ejecuciones después de que Tony Dokoupil, de la CBS, le preguntara al respecto el martes durante una visita a una fábrica de camionetas Ford en Michigan. Trump afirmó que, si se llevaban a cabo los ahorcamientos, Estados Unidos tomaría “medidas firmes”. Más tarde esa noche, revisó vídeos de ejecuciones anteriores en Irán, que a veces se llevan a cabo en público utilizando grúas altas, según una persona familiarizada con el informe.

Un día después, sin embargo, Trump pareció convencido por los mensajes de Irán de que los planes de ejecutar a manifestantes habían sido cancelados.

“El presidente entiende hoy que 800 ejecuciones que estaban programadas y que debían llevarse a cabo ayer fueron detenidas”, dijo Leavitt en la Casa Blanca.

Aun así, persisten dudas sobre si Teherán planea detener la represión de manera más amplia. El canciller iraní apareció en Fox News el miércoles para minimizar la violencia, calificando a los manifestantes muertos como “terroristas” y agitadores extranjeros, sin aclarar si las muertes cesarían. Trump pareció distinguir entre las muertes ocurridas durante los disturbios y las ejecuciones posteriores, al decir a los periodistas: “Dijeron que les disparaban y que ellos respondían. Es una de esas cosas. Pero me dijeron que no habrá ejecuciones, y espero que eso sea cierto”.

No fue hasta la tarde del miércoles cuando los funcionarios estadounidenses parecieron saber finalmente con relativa certeza que Trump había decidido no atacar, según múltiples fuentes de las agencias clave involucradas en el proceso de planificación de posibles operaciones militares.

Las autoridades estadounidenses no descartan una posible acción militar en el futuro y continúan preparándose para ello, incluyendo el desplazamiento de recursos militares, con el fin de ofrecer al presidente esa opción en caso de que decida seguir adelante. El enfoque actual es esperar y ver qué pasa, según informaron las autoridades estadounidenses el jueves por la mañana.

Las fuerzas armadas estadounidenses están desplazando un grupo de ataque de portaaviones a la región, según una fuente familiarizada con el asunto. Los grupos de ataque de portaaviones suelen incluir un portaaviones, cruceros lanzamisiles, buques de guerra antiaéreos y destructores o fragatas antisubmarinos. El grupo más cercano, según fuentes de inteligencia abiertas, es el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, que según las últimas informaciones se encontraba en el mar de China Meridional. Los planificadores militares suelen trasladar recursos militares adicionales a una región cuando aumentan las tensiones.

“El presidente y su equipo están siguiendo de cerca esta situación, y todas las opciones siguen sobre la mesa para el presidente”, dijo Leavitt.

Trump se ha mantenido muy atento para evitar verse envuelto en un conflicto más amplio o crear un escenario en el que Irán se sumerja en una mayor inestabilidad, según dijeron funcionarios estadounidenses. Algunos funcionarios de la administración han advertido que cualquier tipo de acción militar podría obligar a un compromiso más prolongado en Irán, algo que Trump ha dicho que quiere evitar.

Las preocupaciones sobre cómo podría responder Irán también siguen siendo un factor en los cálculos de la administración, al igual que las dudas sobre si las opciones militares de las que dispone actualmente Trump permitirán alcanzar los resultados que busca, según los funcionarios.

Informes recientes de los servicios de inteligencia estadounidenses indican que Irán está preparando opciones para atacar bases estadounidenses en Medio Oriente, incluidas las de Iraq y Siria, si Trump lleva a cabo ataques militares, según un funcionario estadounidense y otra fuente familiarizada con el asunto. Esa amenaza de represalias se ha tenido en cuenta en los cálculos del Gobierno de Trump, al igual que las dudas sobre la viabilidad de las opciones militares que se han presentado al presidente hasta la fecha.

Trump había indicado que prefería opciones para un ataque más limitado, en lugar de operaciones más intensas que podrían arrastrar a Estados Unidos a un conflicto mayor, según múltiples fuentes. Sin embargo, existe un grado variable de confianza entre los funcionarios de seguridad nacional sobre si las opciones de ataque limitado disponibles para Trump cambiarían fundamentalmente la situación sobre el terreno de manera que se inclinara la balanza a favor de la oposición, según las fuentes.

También hay indicios de que el régimen iraní está caminando por la cuerda floja, ya que busca equilibrar el control de los manifestantes sin dar a los gobiernos extranjeros, incluido el de Estados Unidos, una razón para intervenir.

Oren Liebermann contribuyó con este artículo.