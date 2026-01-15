Copa del Rey: resultados de los octavos de final y la siguiente fase

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

Finalizaron los octavos de final y la Copa del Rey sigue haciendo honor a su fama de torneo impredecible. Tras varios días de intensa actividad, quedaron definidos los ocho equipos que avanzaron a los cuartos de final, en una ronda de octavos que combinó dramatismo, sufrimiento y una de las grandes sorpresas del certamen.

La actividad arrancó el martes con uno de los duelos más vibrantes de la ronda. Real Sociedad y Osasuna protagonizaron un partido lleno de intensidad que terminó empatado 2-2 en el tiempo reglamentario. Desde los once pasos, el conjunto txuri-urdin mostró mayor temple y se impuso 4-3 en la tanda de penales, asegurando su pase a la siguiente fase.

Ese mismo día, el Athletic Club también sufrió más de lo esperado, pero logró imponerse 4-3 a la Cultural Leonesa en un partido bastante abierto en transiciones defensivas. Por su parte, el Atlético de Madrid cumplió con el pronóstico al vencer al Deportivo La Coruña por la mínima, aunque, sin duda, resultó un partido muy cerrado.

En actividad del miércoles, el Real Betis aprovechó su condición de local para vencer 2-1 al Elche y avanzar. Deportivo Alavés fue uno de los equipos más sólidos de la ronda, al derrotar sin complicaciones 2-0 al Rayo Vallecano en casa.

Sin embargo, la gran noticia del día —y muy probablemente de toda la fase— fue la hazaña del Albacete, que logró una victoria histórica 3-2 ante el Real Madrid, con un gol en el último minuto que dejó atónitos a propios y extraños. Significó una de las eliminaciones más dolorosas para el conjunto blanco en los últimos años. Además, todo esto en el marco del debut de Álvaro Arbeloa como director técnico.

La jornada del jueves cerró los octavos con actuaciones convincentes de dos históricos. Valencia dio un golpe de autoridad al vencer 0-2 al Burgos como visitante. Por su parte, el Barcelona no falló ante el Racing de Santander y se impuso también 0-2 con goles de Ferrán Torres y la joya de la casa Lamine Yamal.

Ahora, todas las miradas están puestas en el sorteo de los cuartos de final, que se realizará el lunes 19 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Los enfrentamientos se disputarán a partido único entre el 3 y el 5 de febrero.

