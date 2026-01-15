De “Jack Ryan” a “Homeland”: la crisis política en Venezuela vista por Hollywood

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Hollywood suele relegar el papel del villano a terroristas de un país no especificado de Medio Oriente, guerrilleros de un movimiento insurgente en una república bananera o agentes soviéticos de la era de la Guerra Fría.

Venezuela, que desde la segunda mitad de 2025 ha sido el centro de una creciente tensión con la administración Trump que se cristalizó el 3 de enero en la captura en Caracas del presidente del país, Nicolás Maduro, rara vez ha sido el enemigo de Estados Unidos en la trama de películas y series.

En efecto, los ejemplos de Venezuela como adversario estadounidense se cuentan con los dedos de la mano en la industria de Hollywood. Y todos los casos apuntan al chavismo, el movimiento político que gobierna Venezuela desde el 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez Frías se juramentó como presidente del país.

A continuación, detallamos los escasos casos puntuales de series que han puesto a Venezuela en el papel de villana en sus historias.

Es el ejemplo más notable de una serie en la que Venezuela es una amenaza. La serie “Jack Ryan” está basada en las novelas de espionaje e intriga geopolítica de Tom Clancy y sigue al personaje de Jack Ryan, un analista de la CIA interpretado por el actor John Krasinski (“The Office”).

La primera temporada giró en torno a Ryan investigando a un extremista musulmán llamado Suleiman. Pero la temporada 2, estrenada el 31 de octubre de 2019, es la que se ha saltado de vuelta a las noticias luego de la captura de Nicolás Maduro, pues se centra en una guerra política que libra EE.UU. contra Venezuela.

Una escena en particular del primer episodio de la temporada 2 se volvió viral porque muestra a Ryan en una charla con estudiantes de la Georgetown University en la que les pregunta cuál es la principal amenaza que enfrenta Estados Unidos. El público asistente responde: Rusia, China, Corea del Norte. Pero Ryan les responde que es Venezuela.

A continuación, se produce el monólogo que se viralizó tras la captura de Maduro en Caracas.

“¿Están todos tranquilos con Venezuela? ¿Ninguna amenaza? Bien. ¿Cuál de estos lugares puede afirmar tener el mayor depósito de petróleo del planeta? Más que Arabia Saudita, más que Irán. Bien, ¿y qué hay de cosas como el oro? ¿Más que todas las minas de África juntas? Venezuela es, posiblemente, la mayor fuente de petróleo y minerales del planeta”, interroga el personaje.

Ryan continúa: “Entonces, ¿por qué este país está en medio de una de las mayores crisis humanitarias de la historia moderna? En las noticias, lo llamarán una crisis. Pero en el escenario mundial, lo llamarán un Estado fallido. Otros ejemplos de estados fallidos en la historia reciente son Yemen, Iraq y Siria. Y si eso no es suficiente mala noticia para ti, bueno, Venezuela también es el único de estos lugares a solo 30 minutos de alcance de misiles nucleares N-Gen desde EE.UU. No escucharás nada de esto en las noticias, porque los jugadores más grandes en el escenario mundial no quieren que lo sepas. Rusia, China, nunca podrán ser la mayor amenaza. Hasta que países como Venezuela dejen la puerta abierta en nuestro propio patio trasero”.

Algunos usuarios en Internet lo calificaron de “profético”, según reportó CNN. El autor de la novela, Clancy, murió en 2013, así que el argumento de la temporada 2 centrado en Venezuela es una invención de los guionistas Carlton Cuse y Graham Roland, quienes se propusieron adaptar a la realidad actual las tramas urdidas por Clancy en la década de 1980.

La temporada 2 puso el foco del conflicto en un ficticio presidente de Venezuela llamado Nicolás Reyes, quien preparaba su campaña de reelección en unos comicios en los que se enfrentaría a la activista opositora Gloria Bonalde. Los episodios muestran a Ryan en Venezuela y a fuerzas especiales estadounidenses en una misión en la jungla.

Emitida entre 2011 y 2020, “Homeland” ganó el Emmy a mejor serie dramática en 2012. Su trama original se centró en una agente de la CIA, Carrie Mathison (Claire Danes), que sospecha que un sargento de la Infantería de Marina, Nicholas Brody (Damian Lewis), desaparecido en acción en Afganistán y rescatado luego de ocho años por fuerzas especiales estadounidenses, es un agente oculto reclutado por Al Qaeda para cometer un acto terrorista en Estados Unidos.

La segunda temporada culmina con un mortal atentado terrorista en la sede de la CIA, del que se considera culpable a Brody, aunque Mathison cree ahora que es inocente. Brody logra salir de Estados Unidos a un destino desconocido.

En la temporada 3, en el episodio titulado “Tower of David”, emitido el 13 de octubre de 2013, Brody reaparece en Caracas, en la llamada Torre de David, un rascacielos inacabado que iba a ser sede del Centro Financiero Confinanzas y que fue ocupado por familias sin hogar. Allí, Brody vive oculto bajo la protección de El Niño (Manny Perez), un matón caraqueño, quien impone la ley en esta barriada. Brody es esencialmente un prisionero, en una ciudad anárquica sumida en la pobreza, lejos de la imagen de potencia petrolera que Venezuela proyectó bajo el Gobierno de Hugo Chávez Frías, fallecido el 5 de marzo de 2013.

La serie “Legends” (2014-2015), en el canal por cable TNT, estuvo protagonizada por Sean Bean (“Game of Thrones”, “The Lord of the Rings”), quien dio vida a Martin Odum, un agente encubierto que trabaja para la División de Operaciones Encubiertas (DCO) del FBI y que asume una nueva identidad en un caso que investiga.

Según Reuters, el Gobierno de Venezuela criticó la serie “por una escena en que un personaje asegura que el presidente Nicolás Maduro y su partido planean comprar un arma biológica”.

La entonces ministra de Comunicación de Venezuela, Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada del país, dijo que la serie de ficción mostraba “mentiras y manipulaciones” sobre el mandatario del país, de acuerdo con el reporte de Reuters.

La serie de comedia “Parks and Recreation” emitió el 15 de octubre de 2009 el episodio “Sister City”, en el que la protagonista, Leslie Knope (Amy Poehler), recibe a una delegación de la ciudad hermana de Pawnee en Venezuela, cuyo “objetivo es humillar a sus anfitriones”. La delegación venezolana está formada por militares que usan boinas rojas (al igual que el entonces presidente Hugo Chávez) y la lidera Raúl, interpretado por el comediante Fred Armisen, cuya familia, por vía materna, proviene del estado Apure, en Venezuela. En una escena que se hizo viral, Raúl dice que la más pequeña ofensiva en el país, como llegar tarde a una cita médica o “cocinar de más o de menos el pollo”, es motivo suficiente para que te pongan preso en el país.

El sitio web Caracas Chronicles, que publica en inglés análisis y reportajes sobre Venezuela, registró en 2019 la entonces incipiente tendencia de usar al país como los “designados chicos malos” en la ficción, y añadió dos ejemplos curiosos: el de los videojuegos “Mercenaries 2: World in Flames” y “Call of Duty: Ghosts”. En el primero, un grupo de mercenarios se enfrenta a un líder autoritario, desencadenando una guerra civil por el petróleo; en el segundo, un grupo de fuerzas especiales estadounidenses se enfrenta a la ficticia Federación de las Américas, con sede en Caracas.

