¿Habla Trump en serio sobre Groenlandia?

Análisis de Aaron Blake, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump parece estar quedándose sin formas de asegurarle a todos que habla totalmente en serio sobre apoderarse de Groenlandia.

“Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no”, dijo el viernes.

“De una manera u otra, vamos a tener Groenlandia”, dijo Trump el domingo.

“Cualquier cosa menos que eso es inaceptable”, agregó el miércoles en redes sociales.

A estas alturas, si Trump no logra realmente conseguir Groenlandia, parecerá un gran fracaso en un posible segundo mandato.

Sin embargo, la posibilidad —que Trump ha planteado desde 2019— sigue pareciendo tan impensable que muchos parecen tener dificultades para comprenderla o saber qué hacer al respecto.

Incluso en los últimos días, destacados republicanos que han advertido a Trump en contra de esta idea impopular han matizado sus comentarios con una aparente esperanza de que Trump en realidad no lo dice en serio.

Entonces, ¿qué está pasando? ¿Habla en serio Trump? Analicemos algunas posibilidades.

Una de las teorías más populares cuando Trump dice algo extravagante es que lo hace solo para causar efecto.

Para los críticos de Trump, son “distracciones” deliberadas de las cosas realmente importantes a las que deberíamos estar prestando atención.

Para los aliados de Trump, son astutas maniobras de “troleo” que demuestran la ventaja psicológica de Trump sobre sus adversarios: ajedrez en cuatro dimensiones y todo eso.

“Quiero decir, sé que ustedes, los han troleado para que caigan en la trampa”, dijo la semana pasada el senador republicano Kevin Cramer, de Dakota del Norte, sobre el uso de las Fuerzas Armadas en Groenlandia por parte de Trump.

Y eso ciertamente es posible en este caso. Tal vez Trump piensa que es mejor hablar de esto que de la inflación persistente o el ataque con armas de fuego de ICE en Minneapolis la semana pasada.

Quizás simplemente le gusta molestar a todos.

Quizás intenta estirar la “ventana de Overton”; es decir, habla de algo tan drástico como tomar Groenlandia para que sus otros objetivos expansionistas en el hemisferio occidental parezcan un poco más realistas.

O tal vez…

Pero también hemos visto a Trump plantear esta idea durante mucho tiempo. Suele hablar de ello incluso cuando no hay nada de lo que claramente intente desviar la atención.

Ahora ha planteado las cosas de modo que fracasar en conseguir Groenlandia sería una promesa incumplida bastante significativa. No solo ha dicho que es un objetivo; ha dicho que sucederá, de alguna manera.

Esto también encaja perfectamente con lo que parece ser la gran iniciativa de política exterior de Trump en este momento: la dominación del hemisferio occidental. Su Gobierno adelantó este objetivo en un documento de estrategia de seguridad nacional el mes pasado, y la expulsión del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y los esfuerzos recientes para tomar el control del petróleo de ese país sugieren que es una campaña seria.

A Trump, sin duda, le encanta una gran porción de bienes raíces. Groenlandia también tiene sentido como objetivo por muchas de las mismas razones que Venezuela: estratégicamente y por sus recursos naturales.

Por supuesto, capturar a Maduro con una operación que duró horas —y dejar el Gobierno en su lugar— no es lo mismo que apoderarse de un territorio semiautónomo, que resulta estar bajo el control de Dinamarca, aliada de la OTAN.

Hasta ahora, el presidente ha mantenido sobre la mesa la opción del uso de la fuerza militar, lo que sería una medida extremadamente drástica. Aparentemente, esto requeriría que otros países de la OTAN acudieran en defensa de Groenlandia bajo las disposiciones de defensa mutua del Artículo 5 de la carta, contra EE.UU.

Todo esto apunta quizás a la opción más probable: Trump está intentando presionar a Dinamarca y Groenlandia.

Amenazar con el uso de la fuerza militar podría ser solo un medio para que Groenlandia y Dinamarca se sienten a negociar la entrega de la enorme isla. Después de todo, Trump y su Casa Blanca han hablado repetidamente en los últimos días sobre el gran poder de negociación que tienen, y sobre su intención de usarlo en el hemisferio occidental.

El problema con ese enfoque es que Dinamarca y Groenlandia no están “colaborando”. Han mostrado cero disposición para negociar sobre eso.

“Groenlandia nunca ha estado en venta y nunca estará en venta”, dijo la semana pasada Aaja Chemnitz, miembro del parlamento danés por Groenlandia.

Eso podría ser solo una postura de negociación, claro. Pero la perspectiva de vender una extensión de tierra tan enorme parece una idea de otro siglo, como del siglo XIX.

Según encuestas, los ciudadanos de Groenlandia también se oponen abrumadoramente a estar bajo control de EE.UU., y probablemente a los líderes de Dinamarca no les entusiasme la idea de ceder ante la extorsión de Trump.

Entonces, ¿qué pasa si la postura de Dinamarca y Groenlandia no cambia? ¿Qué hace Trump? ¿Realmente consideraría una opción militar?

No hacerlo, en ese punto, sería una capitulación. Y Trump ciertamente ha demostrado que está cada vez más dispuesto a enviar al ejército para conseguir lo que quiere, tanto en el extranjero como en el país. También parece tener cada vez menos escrúpulos respecto a medidas drásticas en su segundo mandato, o menos personas a su alrededor que puedan impedirlas, o ambas cosas.

También podría razonar que la OTAN en realidad no defenderá Groenlandia y que sería bastante fácil invadir un lugar donde viven menos de 60.000 personas.

“Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, dijo el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller a principios de este mes.

Pero no hay duda de que esto sería una gran provocación. Casi con seguridad conduciría a una ruptura entre EE.UU. y sus aliados europeos.

Trump ciertamente tiene menos consideración por la alianza occidental que prácticamente cualquier presidente reciente. Pero, ¿realmente piensa que valdría la pena?

El problema con todo este esfuerzo es que casi nadie, aparte de Trump, lo está pidiendo.

Una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS y publicada el jueves mostró que solo el 25 % de los estadounidenses aprueba la iniciativa de Trump para tomar Groenlandia.

Muchos republicanos en el Congreso también han dado señales de que no lo apoyan, ni con una opción militar ni con coerción. Incluso parece posible que el Congreso podría votar para evitar una invasión, dado el tema de la OTAN y los intentos, hasta ahora infructuosos, de los legisladores para limitar sus poderes de atacar Venezuela nuevamente.

(La senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska presentó esta semana un proyecto de ley bipartidista que bloquearía a Trump de tomar Groenlandia por la fuerza).

Trump tiene mucho poder como comandante en jefe, pero esa falta de apoyo también importa.

El resultado más probable, si el pasado es referencia, es que esto termine en algún tipo de acuerdo no sobre la propiedad de Groenlandia, sino sobre capacidades de defensa. Esa es la principal razón que Trump ha citado para tomar la isla, después de todo, y podría salvar algo de prestigio al menos obteniendo algo.

El problema es que hay muy pocas razones para creer que Trump no podría tener eso ahora mismo, hoy, si eso fuera todo lo que quisiera.

Estados Unidos tiene un acuerdo de defensa de larga data con Dinamarca y Groenlandia, que data de hace décadas, y ha usado la isla para varios propósitos. De hecho, actualmente EE.UU. tiene una presencia históricamente pequeña allí, en comparación con décadas anteriores.

“Aún no he escuchado de esta administración una sola cosa que necesitemos de Groenlandia que este pueblo soberano no esté ya dispuesto a concedernos”, dijo el senador republicano Mitch McConnell de Kentucky el miércoles en el Senado.

Pero Trump ha dicho que los acuerdos de defensa no serían suficientes. Ha argumentado que la propiedad es necesaria porque, según él, de lo contrario Rusia o China la tomarán. Ha aludido repetidamente a barcos rusos y chinos en la zona que en realidad no parecen existir.

Trump dijo al New York Times la semana pasada que ser dueño de Groenlandia es “lo que siento que se necesita psicológicamente para tener éxito”.

“Creo que la propiedad te da algo que no puedes obtener, ya sea que hables de un arrendamiento o de un tratado”, dijo Trump. “La propiedad te da cosas y elementos que no puedes conseguir solo firmando un documento”.

Aquí adoptó un enfoque maximalista. Y parece que estamos a punto de descubrir cuán serio es realmente y cuánto puede y está dispuesto a comprometerse con ese enfoque.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.