Récord mundial de paz nuclear: por qué la mayor pausa en ensayos está en grave riesgo

El mundo acaba de alcanzar un hito nuclear histórico. A pesar de la creciente tensión y las amenazas de guerra entre potencias como Rusia y Estados Unidos, el planeta ha logrado su periodo más largo sin detonaciones atómicas desde el inicio de la era nuclear en 1945. Este récord, marcado el pasado miércoles, rompe una racha de décadas y establece una nueva marca de seguridad global que se amplía con cada día que pasa.

Según Dylan Spaulding, científico sénior de la Unión de Científicos Preocupados (UCS, por sus siglas en inglés), la humanidad suma ya más de ocho años y cuatro meses sin realizar una prueba nuclear. Este logro supera cualquier intervalo registrado desde la histórica “Prueba Trinity” en Alamogordo, Nuevo México, el evento que desencadenó los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial, así lo escribió en un blog el miércoles.

Corea del Norte realizó la última prueba nuclear del mundo el 3 de septiembre de 2017.

El período anterior más largo sin una prueba fue desde el 30 de mayo de 1998, cuando Pakistán realizó su última prueba, hasta el 3 de octubre de 2006, cuando Corea del Norte realizó la primera.

Spaulding advierte lo frágil que se ha vuelto esta “racha ganadora”, dadas las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de reanudar las pruebas nucleares.

“Reabrir esta caja de Pandora es innecesario y poco sensato”, escribió Spaulding.

“Las pruebas sin control conducen a la competencia, la inestabilidad y un grado de incertidumbre que difícilmente podemos permitirnos, además de la precariedad global existente”, añadió.

Como otra señal de alerta, Trump ha dicho que está dispuesto a permitir la expiración el 5 de febrero de un tratado entre Estados Unidos y Rusia que limita la cantidad de armas nucleares desplegables que tiene cada bando.

Rusia mantiene el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, con más de 4.300, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Estados Unidos tiene unas 3.700, y según SIPRI, Moscú y Washington juntos representan el 90 % de las armas nucleares del mundo.

Desde la prueba Trinity, el mundo ha presenciado 2.055 pruebas nucleares por parte de ocho naciones, según la Asociación de Control de Armas.

Estados Unidos ha realizado la mayor cantidad de pruebas —1.030—, seguido por Rusia/URSS, 715; Francia, 210; China y el Reino Unido, 45; Corea del Norte, seis; India, tres; y Pakistán, dos.

Estas pruebas han ocurrido en lugares que van desde atolones del Pacífico hasta desiertos en Estados Unidos y China, pasando por el Ártico ruso, a menudo con graves consecuencias para la salud humana y el medio ambiente.

Las pruebas nucleares generalizadas se detuvieron a finales de la década de 1990, cuando se abrió para firma el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

Aunque nunca ha entrado en vigor —principalmente porque Estados Unidos lo firmó, pero nunca lo ratificó—, los países en su mayoría han respetado sus condiciones, con la excepción de Corea del Norte, que ha sido considerada un estado rebelde y sancionada por las Naciones Unidas.

Y desde aquella prueba de 2017 en el sitio de pruebas de Punggye-ri en Corea del Norte, gran parte del mundo ha estado pendiente de si Kim Jong Un realizaría otra, dada su enorme inversión en un programa de misiles que le ha dado armas capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

Pero en los últimos meses, la atención se ha vuelto hacia Washington y Moscú, ya que Trump y posteriormente el líder ruso Vladimir Putin han amenazado con reiniciar las pruebas nucleares en sus respectivos países.

Estados Unidos realizó su última prueba nuclear el 23 de septiembre de 1992. Y la última vez que Rusia detonó un artefacto nuclear fue en 1990, cuando aún era la Unión Soviética.

Durante una visita a Corea del Sur en octubre, Trump prometió comenzar a probar armas nucleares estadounidenses “en igualdad de condiciones” con Rusia y China, diciendo que había instruido al Departamento de Defensa a comenzar preparativos inmediatos para dichas pruebas.

Una semana después del anuncio de Trump, el 5 de noviembre, Putin ordenó al ejército ruso comenzar los preparativos para pruebas de armas.

Las pruebas de armas nucleares se realizan para medir los efectos de nuevos avances en las bombas o para asegurar que las armas existentes seguirán funcionando si se disparan.

Spaulding y otros científicos dicen que todo esto es innecesario. Eso se debe a que las potencias nucleares ahora tienen la tecnología para realizar pruebas “subcríticas”, que pueden imitar un proceso nuclear hasta el punto justo antes de la detonación.

“Los estados nucleares avanzados están técnicamente mucho más allá del punto de explorar si sus armas detonarán de manera confiable”, escribió.

Cualquier prueba estadounidense ahora pone en duda si Washington ha sido un administrador confiable de su enorme arsenal nuclear, según Spaulding.

“Aunque la administración Trump pueda ver una prueba como una contribución a la disuasión, en realidad puede tener el efecto opuesto al proyectar una falta irreconciliable de confianza en el arsenal estadounidense”, dijo.

Los temores de una renovada prueba nuclear se ven exacerbados por la inminente expiración del Nuevo Tratado de Limitación de Armas Estratégicas (START), implementado en 2011, que limita la cantidad de ojivas nucleares que Estados Unidos y Rusia pueden desplegar a 1.550.

Según un informe de esta semana de la Unión de Científicos Preocupados, esos números podrían aumentar rápidamente después del 5 de febrero.

“En cuestión de semanas, Estados Unidos podría desplegar otras 480 armas nucleares en bases de bombarderos. En meses, podría cargar casi 1.000 ojivas nucleares adicionales en submarinos. Y en años, podría cargar 400 ojivas nucleares adicionales en misiles basados en tierra. Rusia podría hacer lo mismo, aumentando las apuestas de la tensión política y la posibilidad de cálculos catastróficos profundamente graves”, dijo la UCS.

“Tanto Rusia como Estados Unidos ya tienen más que suficientes armas nucleares para devastarse mutuamente muchas veces. Añadir más a la mezcla incrementa las posibilidades de un accidente, y las consecuencias de un error de cálculo o escalada”, dijo la autora del informe Jennifer Knox, analista de políticas e investigación en la UCS.

START ha estado en la cuerda floja desde 2023, cuando Putin suspendió la participación rusa en el mismo, citando entre otras razones el apoyo estadounidense a Ucrania tras la invasión a gran escala de Moscú a su vecino.

Moscú ha dejado de permitir inspecciones de verificación, y Estados Unidos ha respondido de igual manera.

Pero el líder ruso, en septiembre pasado, ofreció extender la observancia de los límites del START por un año después del 5 de febrero.

Sin embargo, Trump parece inclinado a dejarlo expirar.

“Si expira, expira”, dijo. “Haremos un mejor acuerdo”, dijo a The New York Times a principios de este mes, mientras indicaba que China debería ser parte de cualquier nuevo pacto.

Así, en esta semana de récords, hay más inquietud que celebración entre quienes siguen de cerca la proliferación nuclear.

“Aunque el mundo ha batido silenciosamente un récord por el período más largo sin una prueba nuclear, está claro que esta estabilidad es frágil”, escribió Spaulding de la UCS.

