Roger Federer se rinde ante la nueva rivalidad del tenis: Alcaraz vs. Sinner

Por Juan Alvarado, CNN en Español

El suizo Roger Federer es una voz autorizada para hablar de lo que ocurre dentro del planeta tenis.

El exnúmero 1 del mundo y ganador de 20 títulos de torneos Grand Slam es considerado por muchos como uno de los jugadores más importantes de la historia del deporte blanco. Además, el suizo protagonizó una de las rivalidades más icónicas de la historia del deporte junto al español Rafael Nadal.

Sin embargo, por un momento, el “Maestro” del tenis dejó a un lado su rivalidad ante “Rafa” para referirse a la nueva batalla que se lleva todas las miradas dentro de las canchas centrales alrededor del mundo: Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, la cual Federer elogió por todo lo alto.

“La rivalidad entre Alcaraz y Sinner; creo que es una rivalidad fantástica”, dijo Federer durante una rueda de prensa en la previa del Abierto de Australia 2026. “Todos los demás jugadores están intentando mantenerse a la altura, mientras ellos siguen intentando despegarse”.

Federer tomó como referencia la final a cinco sets que los jóvenes tenistas, y actuales números 1 y 2 del ranking de la ATP, disputaron en la edición 2025 del torneo Grand Slam sobre arcilla, Roland Garros, para así destacar la magnitud del juego que produce esta nueva rivalidad.

En aquel entonces, el español realizó una épica remontada en el cuarto set para evitar que el italiano se quede con la corona en París. Posteriormente, Alcaraz exhibió un tenis de altísimo nivel para llevarse la victoria en la quinta manga por 4-6, 7-6, 4-6,7-6 y 7-6.

De acuerdo con Federer, esta final marcó el ritmo para que estos dos tenistas puedan seguir disputando finales de torneos Grand Slam el año pasado.

En Wimbledon, Sinner se quedó con la revancha con un triunfo en cuatro sets y en el US Open Alcaraz volvió a sacar diferencias con una victoria en un partido que también se definió en la cuarta manga.

“El partido de Roland Garros es uno de los partidos más importantes de nuestro deporte”, dijo Federer. “Creo que es muy bueno que seguimos viviendo de ese impulso”.

Una pregunta que ronda en las cabezas de los seguidores del deporte blanco es: “¿cómo quedaría un partido entre Federer y Alcaraz o Federer contra Sinner?”

Pues el suizo también se ha hecho esta pregunta a sí mismo y encontró una forma de hacer un estimado, principalmente cuando se trata del italiano.

Federer indicó que considera el juego del búlgaro Grigor Dimitrov como uno muy similar al suyo y que el encuentro entre Dimitrov y Sinner en Wimbledon podría ser una referencia a lo que ocurriría durante un partido entre sí mismo y el italiano.

“Eso me ayuda a pensar cómo hubiese sido, porque Grigor juega de una forma muy similar a la que yo solía jugar”, expresó Federer. “Creo que esa fue una de las primeras veces que pensé en cómo sería jugar contra Jannik en una situación de partido”.

Cabe resaltar que Sinner se quedó con el triunfo en su partido ante Dimitrov en Londres tras el retiro del búlgaro cuando el italiano se encontraba arriba en el marcador por 6-3 y 7-5.

Por el lado de Alcaraz, el exnúmero 1 del mundo dijo que la idea es más clara si se pone a pensar cómo quedaría un enfrentamiento entre ambos. Esto debido a que encuentra más similitudes en el juego del español con el suyo.

Federer indicó que eso lo ayudaría a cómo seleccionar tiros dependiendo de las estrategias de Alcaraz a la hora de ir por bolas cortas, de ir a la red y de jugar un tenis ofensivo.

Sin embargo, Federer destacó el momento de Alcaraz y se refirió a la posibilidad del actual líder del ranking de la ATP de conseguir su primer Grand Slam en el Abierto de Australia.

“Espero que lo pueda lograr, porque eso sería increíble para el deporte, un momento especial”, dijo Federer. “Pero él tiene a más de 100 jugadores que dicen: ‘No estamos de acuerdo con ese plan’ y que van a intentar detenerlo”.

