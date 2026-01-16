EE.UU. advierte sobre “riesgos potenciales” en varios puntos del espacio aéreo de América Latina debido a actividad militar

Por Pete Muntean, CNN

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió a aerolíneas y pilotos estadounidenses que ejerzan precaución sobre un amplio tramo del espacio aéreo sobre el Océano Pacífico cercano a Centroamérica y Sudamérica debido a actividad militar y posible interferencia con la navegación satelital.

En una serie de avisos de seguridad emitidos este viernes, la FAA dijo: “Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida de los vuelos”.

La institución citó operaciones militares e interferencia con los Sistemas de Navegación Satelital Global (GNSS).

Estas advertencias cubren el espacio aéreo sobre el Pacífico cerca del occidente de México, así como Centroamérica, el norte de Sudamérica y una porción del espacio aéreo oceánico controlado por Estados Unidos.

Los avisos entraron en vigor la tarde del viernes y están programados para permanecer vigentes por 60 días, es decir, al menos hasta el 17 de marzo.

La FAA describió el riesgo como interferencia GNSS, una categoría de interrupción de navegación satelital que puede incluir bloqueo o suplantación de señal, pero no especificó la fuente o los métodos exactos.

Un portavoz de la FAA dijo a CNN que los avisos no se emitieron a petición de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

