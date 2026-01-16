El ADN de Leonardo da Vinci podría estar oculto en sus obras de arte, según investigadores

Por Ashley Strickland, CNN

El artista, inventor y anatomista Leonardo da Vinci fue la personificación del hombre renacentista, y los científicos aún buscan develar los secretos de su genialidad a nivel genético.

Pero hay un inconveniente: más de 500 años después de su muerte, en 1519, el ADN de Leonardo ha resultado prácticamente imposible de encontrar.

Nunca tuvo hijos, y su tumba en la Capilla de San Florentín en Amboise, Francia, fue destruida durante la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Se rumorea que se recuperaron huesos de los restos y se volvieron a enterrar, pero su identidad y autenticidad han sido cuestionadas.

Ante la ausencia de restos verificados, los científicos que participan en el Proyecto Leonardo da Vinci han adoptado un enfoque innovador: tomar muestras de ADN de objetos relacionados con el polímata italiano.

Leonardo dejó un legado de pinturas, dibujos y cartas, objetos que tocó y que aún podrían contener rastros de material genético.

El equipo del proyecto tomó muestras de cartas escritas por un pariente lejano de Leonardo, así como de un dibujo llamado “Santo niño”, que posiblemente fue creado por el maestro. El difunto marchante de arte Fred Kline atribuyó la obra a Leonardo, pero otros expertos han cuestionado su autenticidad.

El equipo descubrió una gran cantidad de ADN ambiental en el dibujo y en una de las cartas, incluyendo ADN de bacterias, plantas, animales y hongos, y una secuencia coincidente de cromosomas Y de un hombre. Los hallazgos se publicaron el 6 de enero en una versión preliminar de un estudio que aún no ha sido revisado por pares.

“Hay mucho material biológico proveniente del individuo que puede rastrearse en un trozo de papel o un lienzo que lo absorbe”, dijo el coautor del estudio, el Dr. Norberto González-Juarbe, profesor asistente del departamento de biología celular y genética molecular de la Universidad de Maryland, College Park. “Y si se cubre con pintura, actúa como una capa protectora”.

El estudio no afirma que el ADN pertenezca a Leonardo, pero el equipo cree haber establecido un método y un marco que pueden utilizarse para investigar otros objetos. Si la misma secuencia del cromosoma Y se encuentra consistentemente en diferentes objetos, podría ser la clave para reconstruir el genoma de Leonardo, dijo el coautor del estudio, el Dr. Charles Lee, profesor del Laboratorio Jackson de Medicina Genómica en Farmington, Connecticut. Rastrear el ADN del artista podría proporcionar información sobre sus extraordinarias capacidades. El equipo cree, basándose en su obra, que poseía una agudeza visual inusualmente alta, es decir, la capacidad de ver las cosas con mayor detalle que la persona promedio.

Descubrir si Leonardo tenía una ventaja biológica es un objetivo a largo plazo, afirmó Lee. “Espero que este estudio sea un primer paso importante en esa dirección”.

Tomar muestras de objetos para obtener ADN puede ser un proceso destructivo. Los miembros del proyecto, conscientes del valor incalculable de los objetos que querían estudiar, se propusieron primero identificar una técnica mínimamente invasiva que pudiera extraer material genético de obras de arte y documentos.

Después de probar perforaciones, hisopos húmedos y secos, aspiración húmeda y seca, y herramientas utilizadas en la ciencia forense, el equipo de investigación determinó que el uso de hisopos secos podía recolectar suficiente ADN para una muestra sin dañar la obra de arte.

El material genético de la obra “Niño Jesús” proporcionó una visión general del entorno en el que se creó y almacenó la obra durante los últimos 500 años, explicó González-Juarbe.

Tras descartar posibles contaminantes ambientales como el polvo, el equipo identificó marcadores específicos de plantas, animales y organismos que sugerían que la obra se originó en Italia.

González-Juarbe y sus coautores detectaron ADN de naranjo en la obra de arte del siglo XV, que creen que pudo provenir de los jardines de la familia Medici, famosa por sus raros cítricos, en la región de Toscana, Italia.

El equipo también detectó ADN de jabalí. Los pinceles hechos con cerdas de este animal eran comunes durante el Renacimiento. Rígidos y duraderos, creaban una textura distintiva en las pinturas al óleo, según Lee, quien lo aprendió de sus colegas.

“¿Estamos 100 % seguros de que el ADN de cerdo proviene del pincel?”, preguntó Lee. “No, pero coincide con lo que sabemos sobre la historia del arte”.

Los investigadores involucrados en el Proyecto Leonardo da Vinci invitaron al grupo de Lee en el Laboratorio Jackson a examinar más de cerca el aspecto humano de la historia. Lee y su equipo en el instituto de investigación habían ensamblado 43 cromosomas Y humanos de principio a fin y cubierto 180.000 años de evolución humana en un artículo publicado en 2023 en la revista Nature.

“Cuando alguien se te acerca y te dice: ‘¿No te interesaría ayudar a descubrir cuál es el ADN de Leonardo da Vinci?’, ¿cómo puedes decir que no?”, dijo Lee.

Lee y su equipo tuvieron acceso a todos los datos acumulados de múltiples muestras del “Santo niño”, así como a las cartas escritas por un primo del abuelo de Leonardo y a pinturas renacentistas de diferentes artistas.

Los cromosomas Y solo están presentes en los hombres y sirven como marcadores del linaje masculino; por lo tanto, se seleccionaron mujeres para tomar muestras de los artefactos.

Lee insistió en que todo se hiciera de forma ciega para que él y sus colegas no supieran qué secuencias provenían de cada pieza, y analizaron cada una en busca de ADN del cromosoma Y humano. También se tomaron muestras de control de los investigadores que tomaron las muestras de los artefactos.

El grupo de Lee realizó un perfil del cromosoma Y y descubrió que los marcadores de una de las cartas y del dibujo estaban genéticamente relacionados. Los investigadores compararon estos marcadores con un panel de aproximadamente 90.000 marcadores conocidos en el cromosoma Y, lo que les ayudó a determinar que el ADN pertenecía al haplogrupo E1b1.

Los haplogrupos clasifican a las personas que comparten un ancestro común, identificado por variaciones genéticas que se pueden rastrear a través de las líneas paternas o maternas. Las líneas paternas se rastrean mediante el cromosoma Y, y las líneas maternas a través del ADN mitocondrial.

Hoy en día, el haplogrupo E1b1 probablemente representaría entre el 2 % y el 14 % de una muestra aleatoria de hombres en la Toscana, lo que lo hace bastante común, dijo Lee. Sin embargo, añadió que los genetistas usan el término común cuando algo tiene una frecuencia del 1 % o más.

En la Toscana, el clado más común —o grupo que comparte un ancestro común— pertenece al haplogrupo R, que comprende aproximadamente la mitad de los hombres que viven allí actualmente. Se cree que el E1b1 se originó en África. Hace unos 9.000 años, se cree que un número considerable de hombres con el cromosoma Y E1b1 emigraron a Europa, explicó Lee.

El ADN del cromosoma Y proviene de la región de la Toscana, lo que coincide con el lugar de nacimiento y residencia de Leonardo. Antes de este estudio, Leonardo no estaba asociado a ningún haplogrupo. Si la evidencia del haplogrupo E1b1 se mantiene constante en futuros estudios de otros objetos, e incluso en descendientes vivos del padre de Leonardo, se podría establecer una hipótesis inicial sobre su haplogrupo, añadió Lee.

“Esto no es una prueba definitiva”, afirmó Lee. “Son observaciones iniciales. A partir de ahora, esta es la base sobre la que podemos recopilar más datos para probar o refutar, confirmar o desmentir los datos que hemos encontrado”.

La identificación del mismo cromosoma Y en otros objetos también podría utilizarse para determinar si la obra “Santo niño” fue realmente pintada por Leonardo y zanjar el debate sobre su autenticidad, explicó González-Juarbe.

Sin embargo, algunos expertos cuestionan qué materiales deberían utilizarse en la búsqueda del ADN de Leonardo.

Los materiales principales que el equipo seleccionó para la toma de muestras y el análisis no eran los más apropiados para intentar reconstruir el ADN de Leonardo, según Francesca Fiorani, profesora de historia del arte en la Universidad de Virginia. Fiorani no participó en la investigación.

Si bien la obra “Santo niño” se atribuye a Leonardo, esta atribución no está ampliamente aceptada, señaló Fiorani. También considera que una carta, un documento o un contrato escrito por el padre de Leonardo, que estaba genéticamente mucho más cerca del artista, habría sido más adecuado para el análisis que el de un pariente lejano.

“La investigación del ADN está aportando información importante a nuestro conocimiento de las personas y del mundo, pero se basa en una recopilación segura de datos de ADN”, afirmó Fiorani. “En el caso de Leonardo, no existe una forma segura de obtener el ADN de Leonardo da Vinci, ya que no se conservan restos de su cuerpo, a pesar de los numerosos intentos infructuosos que se han llevado a cabo en las últimas décadas para identificarlo”.

Sin embargo, la impresionante metodología utilizada en el estudio podría conducir a la recuperación exitosa del ADN de Leonardo en el futuro, afirmó S. Blair Hedges, profesor Laura H. Carnell de Biología y director del Centro de Biodiversidad de la Universidad de Temple en Filadelfia. Hedges no participó en el proyecto.

Reconstruir el genoma de Leonardo probablemente requerirá ADN de sus descendientes y posiblemente de sus propios restos, si se autentifican, que luego podrían compararse con fragmentos genéticos más pequeños recolectados de sus obras de arte y artefactos, explicó Hedges.

“Se necesitará más investigación para desarrollar un ‘código de barras’ de ADN exclusivo para Leonardo da Vinci. Todavía no tienen el código de barras de Da Vinci”, añadió Hedges.

Si bien el hisopado se considera el método estándar en la ciencia forense, el uso de un cepillo podría ser un método rápido y no destructivo que los autores podrían considerar en el futuro, comentó Kelly Meiklejohn, profesora asociada de ciencia forense en la Universidad de Western Sydney en Australia. Ella no participó en la nueva investigación. Meiklejohn y sus colegas han utilizado con éxito en el pasado la técnica de frotar suavemente con un cepillo y usar sus cerdas para recolectar material genético de manuscritos.

Meiklejohn valoró que se tomaran las precauciones estándar para reducir la contaminación en el laboratorio, como que las mujeres procesaran las muestras.

“Sin embargo, no es factible suponer que el ADN humano secuenciado de cada muestra provenga de un solo individuo”, afirmó.

Meiklejohn cree que los autores podrían utilizar otras metodologías, como el panel de enriquecimiento de captura forense (FORensic Capture Enrichment), diseñado para aislar ADN humano con el fin de identificar parentesco extendido, ascendencia y realizar análisis fenotípicos.

Varias líneas de investigación están en marcha para continuar con los objetivos del Proyecto Leonardo da Vinci.

El grupo de González-Juarbe está trabajando con el gobierno francés para tomar muestras de artefactos asociados con el maestro artista que se conservan en Francia. En lugar de centrarse en pinturas famosas, como la “Mona Lisa”, su equipo está interesado en tomar muestras de los cuadernos de Leonardo o de dibujos y pinturas menos conocidos que no se han manipulado tanto a lo largo de los años. Otros miembros del grupo están recolectando muestras de los descendientes del padre de Leonardo. Y persiste el interés en los huesos que supuestamente pertenecen a Leonardo.

González-Juarbe y Lee esperan que todos los estudios independientes confluyan.

“En algún momento, me encantaría que se realizara un estudio en el que, si demostramos que el haplogrupo E1b1 aparece consistentemente en estas diversas vías de investigación de los artefactos de Leonardo da Vinci y los descendientes vivos de su padre, entonces se analicen esas muestras óseas para ver si contienen E1b1”, dijo Lee. “Y si lo contienen, entonces llegaré a la conclusión de que Leonardo probablemente portaba el cromosoma Y E1b1 con alta probabilidad”.

Luego, el trabajo de determinar qué rasgos y marcadores genéticos poseía Leonardo podría usarse para comprender su agudeza visual.

Sin embargo, los objetos asociados con Leonardo están celosamente custodiados por conservadores, y convencer a los propietarios privados de los artefactos de que el trabajo es lo suficientemente importante como para llevarlo a cabo también es un desafío, dijo Lee.

Integrar el análisis genético en los trabajos rutinarios de restauración o limpieza es algo que Lee espera que se convierta en práctica común en el futuro, lo que resultaría en un intercambio de información entre genetistas, biólogos e historiadores del arte.

Por ahora, el equipo no tiene ni idea de lo que encontrará, ni si conducirá de forma concluyente al descubrimiento del ADN de Leonardo y a la obtención de información valiosa de su genoma.

“Es como ver una película, ¿verdad? Si sabes cómo va a terminar, no hay satisfacción. Pero cuando te sorprende, cuando no sabes qué va a pasar, eso es lo que hace que todo el proceso sea más gratificante”, dijo Lee.

