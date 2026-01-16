El director de la CIA viajó a Venezuela para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez

Por Zachary Cohen y Kaanita Iyer, CNN

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el jueves, según un funcionario estadounidense.

“Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó posibles oportunidades de colaboración económica y recalcó que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”, declaró el funcionario.

Según la misma fuente, la reunión tenía como objetivo generar confianza, y refleja el deseo de Ratcliffe de que la CIA sea menos reacia a asumir riesgos.

Esta reunión se produce en un momento en que Trump ha reafirmado su control sobre Venezuela, en particular sobre su producción petrolera, afirmando que Estados Unidos, de hecho, “dirigirá” el país tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este mes.

Trump ha mostrado su apoyo a Rodríguez en detrimento de la líder opositora María Corina Machado, quien también se reunió con el presidente el jueves.

Tanto Rodríguez como Machado buscan el favor de Trump, e incluso Machado le regaló su medalla del premio Nobel de la Paz durante su encuentro.

The New York Times fue el primero en reportar sobre la reunión entre Ratcliffe y Machado.

