La Corte Suprema acepta decidir si la policía puede solicitar datos masivos de localización de celulares en investigaciones

Por John Fritze, CNN

La Corte Suprema aceptó este viernes revisar si las órdenes judiciales que permiten a la policía acceder a grandes cantidades de datos de localización de celulares para identificar personas cerca de la escena de un crimen son constitucionales.

La práctica de emitir órdenes de geolocalización ha dividido a los tribunales inferiores, algunos de los cuales han dictaminado que constituye el tipo de órdenes generales prohibidas por la Cuarta Enmienda.

El alto tribunal ha estado considerando al menos dos apelaciones sobre el tema en las últimas semanas. Una de ellas proviene de un hombre condenado por robar un banco en Virginia en 2019, quien fue identificado después de que la policía recopiló datos de localización de celulares de Google.

La policía pudo identificar celulares que enviaron datos de localización a aplicaciones cerca de los crímenes. Luego pudieron identificar al propietario del teléfono.

Pero en el proceso, alegan las apelaciones, la policía obtuvo datos de localización anonimizados de millones de otras personas que no estaban involucradas en crímenes.

Hace ocho años, una Corte Suprema dividida dictaminó que las fuerzas del orden generalmente necesitaban establecer causa probable antes de acceder a los datos de torres de celulares para identificar sospechosos. En ese caso, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, estuvo en la mayoría junto con el entonces bloque liberal de cuatro jueces. Tres jueces actuales —los conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch— estuvieron en desacuerdo.

En el caso de Virginia, la policía dice que Okello Chatrie entregó una nota instando a un cajero del banco a “entregar todo el dinero en efectivo” y que necesitaba “al menos 100.000 y nadie saldrá herido y tu familia quedaría libre”. Inicialmente, la policía no pudo identificar a un sospechoso, pero los agentes notaron en las cámaras de seguridad que el sospechoso estaba usando su teléfono antes del robo.

Las fuerzas del orden presentaron una orden de geolocalización a Google buscando datos de ubicación de todos los dispositivos cerca del banco en la hora posterior al robo.

Chatrie fue posteriormente condenado por robo a mano armada y sentenciado a más de 11 años de prisión.

“Cuando los jueces reciben solicitudes de órdenes de geolocalización, necesitan saber qué reglas se aplican”, dijeron sus abogados a la Corte Suprema. “Lo mismo aplica para las empresas tecnológicas que desean cooperar con las fuerzas del orden y, al mismo tiempo, protegen la privacidad de sus usuarios y cumplen con la Constitución”.

El Gobierno federal ha argumentado que las órdenes no constituyen una búsqueda a efectos de la Cuarta Enmienda y señala que los usuarios deben activar voluntariamente los servicios de localización en sus teléfonos, lo cual podrían hacer para acceder a información de tráfico en tiempo real.

Google, que recibió la mayoría de las órdenes, cambió su política el año pasado para modificar la forma en que se almacenan los datos, de modo que ahora sea mucho más difícil cumplir con las órdenes. Por ello, el Gobierno federal dijo a la Corte Suprema que el caso carece de objeto.

“El cambio de política de Google”, dijo el Gobierno, “reduce significativamente la frecuencia con la que surgirán problemas relacionados con órdenes de geolocalización en futuros procesos judiciales”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.