La fase de no intervencionismo del Partido Republicano ha terminado

Seguimos esperando saber si el presidente Donald Trump cumple su promesa y ataca a Irán después de que las autoridades del país violaron su línea roja y mataron a numerosos manifestantes.

Si bien Trump afirmó haber recibido garantías de que “las matanzas han cesado”, ha mantenido sobre la mesa la posibilidad de una acción militar, lo que marcaría una escalada significativa incluso para el cada vez más militarista mandatario.

Pero independientemente de si Trump finalmente aprieta el gatillo, una cosa se ha vuelto cada vez más clara en las últimas semanas y meses: a medida que Trump se ha vuelto más agresivo, ha arrastrado a su partido con él.

Los días del no intervencionismo inspirado por Trump en el Partido Republicano han quedado atrás.

Un ejemplo ilustrativo fue una nueva encuesta del Marist College del viernes. En ella se preguntó a los estadounidenses si apoyaban una “acción militar” en cinco lugares diferentes: no solo Irán y Venezuela (donde Trump utilizó recientemente el ejército para derrocar a Nicolás Maduro), sino también Cuba, Groenlandia y México.

La mayoría de los republicanos aceptan la acción militar en los cinco lugares. Y al menos 7 de cada 10 la apoyaron en todos los lugares, excepto Groenlandia.

Aquí están los porcentajes de republicanos que apoyaron la acción militar en cada nación:

Venezuela (83%)

Irán (75%)

México (74%)

Cuba (71%)

Groenlandia (57%)

Son números… notables.

Básicamente, tenemos tres cuartas partes de republicanos que están felices de enviar militares a lugares en tres continentes diferentes en este momento, incluidos dos de nuestros vecinos más cercanos.

Y son mayoritariamente republicanos quienes apoyan estas hipótesis. El apoyo independiente oscila entre el 23% y el 35% para cada uno de estos objetivos. El apoyo demócrata oscila entre el 4% y el 18%.

¿A qué se debe esto?

Algunas de estas actitudes parecen ser la base del Partido Republicano siguiendo aparentemente el liderazgo de Trump.

El presidente ha amenazado a cada uno de estos lugares en las últimas semanas con diferentes tipos de intervenciones militares, así que tal vez los republicanos no quieran descartar completamente esas ideas.

Respalda esa interpretación el hecho de que en ninguno de estos casos una mayoría de republicanos “apoye firmemente” la idea. Muchos conservadores ofrecen un apoyo más matizado.

Cabe destacar que la “acción militar” no está definida. La encuesta no se centra específicamente en la toma de Groenlandia, por ejemplo, que ha obtenido malos resultados incluso entre los republicanos en otras encuestas.

Pero seguimos hablando de unos niveles realmente sorprendentes de disposición a aceptar el envío de militares. Y eso importa, ya que Trump amenaza repetidamente con hacerlo.

Y estos no son los únicos hallazgos en este sentido.

Uno de los aspectos más sorprendentes de los ataques de Trump contra las instalaciones nucleares iraníes en junio fue la rapidez con la que el Partido Republicano cambió de postura tras el lanzamiento de los ataques.

Una encuesta del Washington Post previa a los bombardeos mostró que solo el 47 % de los conservadores apoyaba la idea, pero el respaldo se disparó rápidamente al 77 % después.

Cuando Trump empezó a considerar una posible acción militar en Venezuela a finales de año, no fue tan difícil convencer a su base. Las encuestas previas a los ataques mostraban que los republicanos ya estaban a favor de la acción militar por 16 y 19 puntos porcentuales.

(Una vez más, esto ocurrió a pesar de que los independientes y los demócratas se opusieron abrumadoramente al ataque).

Después de la operación de este mes, los republicanos también se inclinaron aún más a favor, y apoyaron ir aún más lejos.

Mientras que la población en general se alejaba de una mayor participación en Venezuela, una encuesta de Reuters-Ipsos mostró que los republicanos apoyaban el despliegue de tropas dentro de Venezuela, 60 % frente a un 22 %.

Ni siquiera poner botas sobre el terreno parece ser un límite demasiado lejano.

Y no se trata solo de estas acciones militares específicas en países determinados. También se trata de la actitud general de los republicanos hacia el uso de las fuerzas armadas.

Lo más revelador aquí es la encuesta AP-NORC. El sondeo evalúa periódicamente si los estadounidenses desean un rol más activo o menos activo en la solución de los problemas mundiales.

El porcentaje de republicanos que quieren un “papel menos activo” ha caído del 53 % en febrero de 2024 al 43 % en marzo de 2025, al 34 % en septiembre y ahora a sólo el 26 % en una encuesta realizada después del ataque a Venezuela.

Estados Unidos se está involucrando objetivamente mucho más en los asuntos mundiales, incluso mediante el uso de las fuerzas armadas. Y los republicanos que se oponen a ello están disminuyendo.

Y luego está una encuesta reciente de NPR-Ipsos, que planteó una pregunta apropiada para este momento: si la gente está de acuerdo en que “Estados Unidos no debería dudar en usar su poder militar”.

Los republicanos estuvieron de acuerdo con ese sentimiento, 67 % contra 23 %.

Nada de esto significa que Trump tenga carta blanca para hacer lo que quiera.

De hecho, que los estadounidenses en general se opongan firmemente a casi todas estas acciones militares es una verdadera señal de advertencia para el mandatario, y el país en su conjunto permanece en una postura bastante no intervencionista.

Algunas de las ideas más específicas de Trump también son impopulares, incluso entre los republicanos.

Esto se aplica especialmente a la toma de Groenlandia por la fuerza, a la que los republicanos se opusieron con un 60 % frente a un 8 % en una encuesta de Reuters-Ipsos.

Mientras tanto, una encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada esta semana preguntó con más detalle sobre la situación en Irán y reveló que los republicanos se oponían a involucrarse (53 % frente a 35 %).

Finalmente, la última encuesta de Reuters mostró que sólo el 43 % de los republicanos respaldaba la idea de dominar el hemisferio occidental, como Trump y su equipo han propuesto.

Pero la mayoría del resto no estaba segura. Eso delata una actitud receptiva. Y muchos de los datos sugieren que el Partido Republicano está aceptando con entusiasmo los esfuerzos de Trump por hacer valer su influencia y la de las fuerzas armadas en el escenario mundial.

Y eso importa si Trump decide seguir adelante. Puede que no popularice sus acciones, pero dificultará que los legisladores republicanos se interpongan en su camino.

Justo esta semana, dos senadores republicanos se retractaron de su compromiso de verificar a las autoridades de Trump en Venezuela en una votación clave, en medio de mucha presión.

Estamos entrando en una nueva fase en la política exterior del Partido Republicano.

