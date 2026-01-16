La pareja Murillo-Ortega rompe el silencio sobre Venezuela: pide el regreso de Maduro y alto a las amenazas de EE.UU. a Cuba

Por Djenane Villanueva y Uriel Blanco, CNN en Español

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Rosario Murillo, copresidenta del país y esposa de Ortega, rompieron el silencio este viernes sobre el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela del sábado 3 de enero, que derivó en la captura del presidente derrocado Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores.

La pareja Ortega-Murillo pidió el regreso de Maduro, así como un alto a las amenazas que el Gobierno de Donald Trump ha hecho en contra de Cuba luego del ataque a Venezuela.

“Nos sumamos al clamor: que regresen al presidente Maduro a su pueblo, se lo llevaron a una acción desproporcionada, sin ninguna orden de captura”, dijo Ortega en un discurso.

“Esperamos que no sigan amenazando al pueblo de Cuba… Para Raúl Castro, nuestro abrazo fraterno”, añadió el mandatario nicaragüense.

Tras el ataque estadounidense del 3 de enero, Trump ha elevado más su presión, sobre todo en materia energética, contra Cuba, que se vio involucrado en el conflicto EE.UU-Venezuela no solo por ser aliado del Gobierno venezolano, sino por la muerte de 32 agentes cubanos que fungían como el equipo de seguridad de Maduro al momento de su captura.

Hace unos días, Trump sugirió “firmemente” que Cuba haga un trato con Washington “antes de que sea demasiado tarde”. Asimismo, afirmó que la isla no recibirá más dinero de la industria petrolera de Venezuela; pese a ello, EE.UU. dijo que permitirá que países como México sigan enviando petróleo al país caribeño.

Durante décadas, Cuba ha dependido de enormes paquetes de ayuda de su aliado Venezuela, principalmente a través de petróleo, para sobrevivir. La captura de Maduro y el anuncio de Trump de que Venezuela entregará entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU. podrían causar problemas económicos para el Gobierno comunista cubano.

Por su parte, Murillo dijo que “mandamos todo nuestro amor” a Maduro y Flores, y elogió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien, aseguró, “está haciendo tanto esfuerzo para conservar sus derechos y preservar la paz en la unión”.

“Esa unión que nos fortalece a todos”, agregó la copresidenta de Nicaragua.

Rodríguez, desde que asumió la presidencia en ausencia de Maduro, ha sido crítica con la acción militar estadounidense, pero al mismo tiempo se ha acercado al Gobierno de Trump y ha dicho estar abierta a relaciones con EE.UU. para resolver las diferencias históricas con ese país “de una vez y para siempre”.

Con información de Julia Benbrook y Michael Rios, de CNN.