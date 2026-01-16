Militares de la Guardia Nacional permanecerán en la ciudad de Washington hasta finales de 2026

Por Haley Britzky, CNN

La misión de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington, que ha visto a cientos de soldados patrullar las calles de la capital estadounidense, así como realizar proyectos de servicio público, como la recolección de basura y la colocación de mantillo, ha sido extendida hasta finales de 2026, de acuerdo con dos funcionarios familiarizados con el tema.

Se esperaba que las órdenes para el grupo de tarea en Washington expiraran en febrero después de que fueran extendidas por segunda vez en octubre. Un funcionario familiarizado con el asunto dijo que las nuevas órdenes específicamente se extienden hasta el 31 de diciembre, aunque otro funcionario especificó que las órdenes podrían ser modificadas para ser más breves.

Hasta la mañana del jueves, había 2.429 efectivos comprometidos con la misión de la Guardia Nacional en Washington: aproximadamente 700 de la Guardia Nacional de Washington y más de 1.700 provenientes de otras partes del país. Once estados han contribuido con soldados para la misión, incluyendo Florida, Carolina del Sur, Mississippi, Virginia Occidental, Georgia y Alabama.

CNN informó el mes pasado que la Guardia se preparaba para una presencia más permanente y que ya habían comenzado conversaciones sobre mantener soldados en la ciudad este año para la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos, la cual la Casa Blanca ha hecho una prioridad. Una fuente familiarizada con la planificación previamente comparó la posible presencia a largo plazo de la Guardia Nacional en Washington con el grupo antiterrorista de la Guardia Nacional de Nueva York, que ha tenido soldados apostados en centros de transporte en la ciudad de Nueva York desde los atentados del 11 de septiembre.

Una de las fuentes familiarizadas con las nuevas órdenes dijo este viernes que la extensión proporcionaría más estabilidad a los soldados que hasta ahora han visto sus asignaciones extendidas solo por unos pocos meses cada vez. Una extensión a más largo plazo que podría ser acortada si fuera necesario les daría a los soldados y sus familias más estabilidad en cuanto a las expectativas, dijo el funcionario.

La extensión llega aproximadamente dos meses después de que dos soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en Washington fueran emboscados y baleados a solo unas cuadras de la Casa Blanca. Una de las soldados, la especialista Sarah Beckstrom de 20 años, murió; el segundo, el sargento de estado mayor Andrew Wolfe de 24 años, sobrevivió a una herida de bala crítica en la cabeza. Una actualización de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en diciembre dijo que Wolfe había hecho “progresos extraordinarios” y podía respirar por sí mismo y mantenerse de pie con asistencia.

Otro soldado, el sargento de estado mayor Jacob Hill de Alabama, murió mientras estaba en la misión antes de Acción de Gracias en lo que los funcionarios han descrito como una emergencia médica fuera de servicio; una fuente familiarizada previamente dijo a CNN que Hill fue hallado inconsciente en su habitación.

Mientras que algunos miembros de la Guardia Nacional que han hablado con CNN expresaron un sentido de deber por la misión, particularmente tras el tiroteo de los dos soldados de Virginia Occidental, otros dijeron sentirse frustrados o aburridos. Familiares que han hablado con CNN en el pasado también han reconocido el sacrificio personal de los soldados que tal vez ganen más en sus trabajos civiles que lo que reciben por el pago en la Guardia Nacional.

Una fuente familiarizada con la misión dijo previamente a CNN que el liderazgo militar trabaja con los soldados que solicitan ser retirados de la misión por motivos como la escuela o para regresar a sus trabajos civiles. Varias decenas de soldados hasta ahora han solicitado ser retirados de la misión por diversas razones, dijo la fuente.

