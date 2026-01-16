Transcripciones del 911 y un informe revelan detalles de la muerte de Renee Good y la reacción de su comunidad en tiempo real

Por Karina Tsui, CNN

Después de que Renee Good fuera baleada la semana pasada por un agente federal de inmigración en Minneapolis, la madre de tres hijos estaba “inconsciente, sin respirar, con pulso débil, irregular e intermitente”, según un informe del Departamento de Bomberos de la ciudad.

“Vi… a un agente de ICE disparar dos veces a través del parabrisas contra la conductora”, informó una persona que llamó al 911 poco después de que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara contra Good, según las numerosas transcripciones de llamadas de emergencia que CNN también obtuvo de las autoridades de Minneapolis.

“Intentó huir en su coche, pero chocó contra el vehículo estacionado más cercano”, dijo la persona que llamó. “Vi sangre sobre la conductora, y luego sobre el compañero que intentaba prestarle ayuda”.

Good, cuya muerte ha provocado días de protestas en Minneapolis y en muchos otros lugares contra la política migratoria impulsada por la Casa Blanca a nivel nacional, tenía sangre en la cara y en el torso cuando un paramédico la encontró en el asiento del conductor de su camioneta minutos después del tiroteo del 7 de enero, según el informe del incidente.

La mujer de 37 años presentaba dos heridas de bala aparentes en el lado derecho del pecho, una herida de bala aparente en el antebrazo izquierdo y una posible herida de bala en el lado izquierdo de la cabeza, según el informe, que también indica que Good fue encontrada sin pulso y se le practicaron compresiones torácicas y otras medidas para intentar reanimarla.

El presidente Donald Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros funcionarios federales han acusado a Good de intentar usar su vehículo para matar o herir a agentes de ICE en lo que Noem ha calificado de “acto de terrorismo doméstico”.

Otra llamada al 911 la hizo un hombre que dijo que llamaba en nombre de los agentes federales de Seguridad Nacional que se encontraban en el lugar, según las transcripciones.

“Teníamos a agentes atrapados en un vehículo y hay alborotadores en el lugar. Y se produjeron disparos por parte de los residentes locales”, dijo, al solicitar servicios de emergencia y la presencia de la Policía local. No hizo una descripción del tirador y estaba obteniendo la información de un centro de mando de operaciones conjuntas local, explicó.

“Está muerta. Le dispararon”, le dijo otra persona a una operadora del 911, quien le aseguró que la ayuda ya estaba en camino. “Hay 15 agentes de ICE, y le dispararon porque no quería abrir la puerta de su coche”.

Mientras Good estaba en su Honda Pilot, alguien le preguntó a los agentes de ICE si podía tomarle el pulso, según muestra un video grabado por un transeúnte.

“¡No! ¡Retroceda! ¡Ahora!”, gritó un agente.

“Soy médico”, dice el hombre, con las manos en alto. “¿Puedo tomarle el pulso?”.

Agente de ICE: “¡No! ¡Retroceda! ¡Ahora!”.

Médico: “¡Soy médico!”.

Agente de ICE: “¡No me importa!”.

Después de una evaluación inicial, los rescatistas trasladaron a Good a la siguiente cuadra “para tener un lugar más adecuado, mejor acceso para las ambulancias y para alejarla de una situación que se estaba agravando con la presencia de la Policía y los transeúntes”, según el informe del incidente.

Luego, Good fue llevada en ambulancia a un hospital, donde falleció.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

