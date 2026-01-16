Tras las acusaciones, Julio Iglesias se defiende: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”

Por Pau Mosquera, CNN en Español

El cantante español, Julio Iglesias, defendió este viernes su inocencia ante la denuncia presentada por dos mujeres por los presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual y delitos contra los derechos de los trabajadores. “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, señaló el artista en un comunicado compartido a través de sus redes sociales.

Las denunciantes, exempleadas de Iglesias, denunciaron que sufrieron “distintas formas de violencia: sexual, psicológica, física y económica” mientras trabajaban en las propiedades de Iglesias en República Dominicana y Bahamas entre enero y octubre de 2021, según señala en un comunicado Women’s Link Worldwide, organización que las representa legalmente.

“Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, añadió Iglesias en el breve comunicado. “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Para preparar su defensa, el artista contrató los servicios del abogado español José Antonio Choclán, confirmaron desde el Bufete Choclán a CNN.

La denuncia de las dos exempleadas trascendió a inicios de esta semana después de que ElDiario.es y Univisión hicieran pública una investigación de tres años en la que habían entrevistado a 15 extrabajadores de Julio iglesias.

Entre estos entrevistados destacan las dos denunciantes, a quienes identifican con los nombres ficticios de “Rebeca” y “Laura” para preservar el anonimato, y que se identifican como una antigua empleada de servicio doméstico y fisioterapeuta del artista, respectivamente.

En conversación con los dos medios que accedieron a su testimonio, “Rebeca” y “Laura” alegan que el denunciado las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato. Además, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban bajo el argumento del temor a un posible contagio, debido a que en esa época seguía vigente la pandemia de covid-19, según detalla la investigación periodística.

Ambas extrabajadoras presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por estos presuntos hechos, tras lo cual el Ministerio Público abrió el 5 de enero diligencias de investigación penal preprocesales para averiguar más al respecto, dijo un vocero de la Fiscalía a CNN.

