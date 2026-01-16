Un sismo de magnitud 5,0 con epicentro en Guerrero sacudió México

Por Sol Amaya, CNN en Español

Un sismo de magnitud 5,0 con epicentro 19 kilómetros al sur de San Marcos, estado de Guerrero, sacudió México esta madrugada. Si bien inicialmente el Servicio Sismológico Nacional de México (SMN) estimó una magnitud preliminar de 5,2, minutos después se actualizó a 5,0, con una profundidad de 10 kilómetros.

El sismo activó la alerta en varios estados y se sintió levemente en la ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó desde su cuenta de X que hasta el momento no se han reportado daños. “La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión”, dijo la mandataria.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.