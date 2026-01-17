El indulto de Trump a una mujer condenada marca la segunda vez que borra su sentencia en un caso penal

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente Donald Trump está concediendo una serie de indultos, según informó el viernes un funcionario de la Casa Blanca, incluyendo volver a conceder clemencia a una mujer que fue condenada por segunda vez después de que él conmutara su sentencia durante su primer mandato.

El último indulto de Trump a Adriana Camberos, junto con su hermano Andrés, anula sus condenas de 2024 relacionadas con un esquema que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, implicaba engaño en la reventa de productos alimenticios al por mayor y otros bienes. Ella había sido condenada anteriormente por un fraude no relacionado, y Trump conmutó su sentencia en ese caso en 2021.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que la familia había sido “objetivo de manera injusta” y víctima de un proceso político por parte del Gobierno de Biden, dado el acto previo de clemencia que eliminó una sentencia de prisión por vender botellas falsificadas de 5-Hour Energy. Marcus S. Bourassa, abogado de Camberos, dijo a CNN: “La señora Camberos fue condenada injustamente. Ahora está en su casa y muy agradecida con el presidente, la Casa Blanca y Alice Johnson por su apoyo”.

La secretaria de indultos de la Casa Blanca, Alice Marie Johnson, escribió en X que Trump había “concedido el indulto a 21 personas que lo merecían, de las cuales 9 fueron puestas en libertad inmediatamente” y enumeró a varias que habían sido condenadas en casos de drogas. Trump también tiene la intención de indultar a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, quien se declaró culpable de una violación en la financiación de su campaña el verano pasado, según informó el funcionario de la Casa Blanca.

Vázquez, junto con dos coacusados a quienes Trump también planea indultar, enfrentaba tiempo tras las rejas después de que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentara cargos por soborno relacionados con el financiamiento de su campaña de 2020. Entre diciembre de 2019 y junio de 2020, la exgobernadora presuntamente conspiró en un esquema para financiar su campaña, de acuerdo con el DOJ.

Un exagente del FBI y el dueño de un banco internacional que operaba en San Juan también participaron en el presunto esquema, dijeron funcionarios federales. La acusación alegaba que Julio Herrera Velutini, dueño del banco, y su consultor Mark Rossini, exagente del FBI, acordaron financiar la campaña de Vázquez a cambio de que ella reemplazara al principal regulador bancario de la isla por uno de su elección. En ese momento, el banco era “objeto de una revisión” por parte de la agencia reguladora, según los fiscales federales.

Después de llegar a un acuerdo con el Gobierno, Vázquez, Herrera y Rossini se declararon culpables de cargos menores en agosto. La hija de Herrera, Isabela Herrera, ha donado millones de dólares a entidades políticas vinculadas a Trump, según registros de financiamiento de campañas. CNN contactó a la Casa Blanca para comentarios adicionales.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que los cargos se presentaron por motivaciones políticas, citando como prueba que la investigación contra Vázquez comenzó 10 días después de que ella apoyara a Trump en 2020. Trump todavía era presidente en ese momento, aunque Vázquez no fue arrestada hasta 2022, durante el Gobierno de Biden.

En los documentos presentados para solicitar el indulto, Vázquez afirma que no hubo ningún tipo de contraprestación ni soborno en sus tratos con el banquero.

Aleena Fayaz y Daniella Mora, de CNN, contribuyeron con este artículo.