Foro Penal dice que ha confirmado 139 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero

139 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el 8 de enero, dijo este sábado Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de la organización no gubernamental de derechos humanos Foro Penal.

Himiob detalló que ese número se registró hasta las 5 PM del sábado, hora local de Venezuela, según dijo en X.

Entre otras excarcelaciones, Foro Penal confirmó este sábado que salió de prisión una ciudadana húngara, Zsuzsanna Bossanyi, “una de los tripulantes del barco de exploración submarina N35 interceptado a 80 millas de las costas de Venezuela”, dijo la organización en X.

Bossanyi estaba privada de su libertad desde el 18 de junio de 2025, afirma Foro Penal.

El viernes, la organización informó que alrededor de 700 personas aún seguían privadas de su libertad, de acuerdo con sus registros.

“Los familiares siguen en las puertas de muchos centros de reclusión y hay mucha angustia, como se pueden imaginar”, aseguró Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal.

Desde que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció el 8 de enero que “un número importante” de presos políticos serían puestos en libertad, crecen los reclamos no solo de familiares, organizaciones no gubernamentales y de dirigentes de la oposición, sino también de muchos venezolanos que piden que haya “libertad plena” cuanto antes de todos los detenidos.

La situación dista de lo que esperaban muchos venezolanos con este anuncio: las autoridades no han dado a conocer aún una lista oficial de quiénes han salido de cada prisión ni han detallado cómo se producirán más excarcelaciones.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela afirma que ha excarcelado a 406 personas desde diciembre de 2025, según dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez el miércoles en rueda de prensa, sin precisar más detalles.

La mandataria planteó que se trata de una medida que se inició en diciembre pasado, cuando el presidente derrocado del país, Nicolás Maduro, aún estaba al frente del Gobierno.

Pero estos registros oficiales distan de los números que relevaron algunas organizaciones no gubernamentales, como Foro Penal. Entre el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 “salieron 117 presos políticos confirmados por nosotros”, dijo anteriormente a CNN Gonzalo Himiob.

