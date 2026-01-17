La gente está compartiendo fotos de 2016 en redes. ¿Por qué algunas personas añoran ese año?

Por Scottie Andrew, CNN

El sarampión fue declarado como erradicado en América —aunque después eso cambió—, Beyoncé hizo “Lemonade” y las esperanzas liberales eran altas para pensar en una primera mujer presidenta de EE.UU. Se animó a los fans de Pokémon Go a ir a las urnas. ¿Recuerdas 2016?

Una década después, celebridades y gente común comparten recuerdos entrañables de 2016, la era del “baking” facial y #ImWithHer, cuando algunos de los mayores dramas nacionales enfrentaron a Kim Kardashian contra Taylor Swift.

También fue un año notoriamente terrible. La masacre en el club nocturno Pulse se convirtió en el tiroteo masivo más mortífero en la historia de EE.UU. (hasta el año siguiente). Prince y David Bowie murieron, entre otros tesoros perdidos. Las divisiones políticas se profundizaron y el terreno común colapsó. Se sentaron las bases para un ya distópico 2026. Entonces, ¿cuán sombrío es el presente?

Muchas mujeres que eran muy famosas en 2016 han estado compartiendo fotos en internet de su pasado, recordando a sus seguidores cuánto más famosas se han vuelto desde entonces. Kylie Jenner, quien en 2016 era la reina de Tumblr y del labio perfilado en exceso, conmemoró el lanzamiento del kit de labios que la ayudó a convertirse en multimillonaria. La supermodelo Karlie Kloss recordó usar gargantillas y el filtro de perrito de Snapchat, una verdadera reliquia de mediados de los 2010. Lena Dunham, compañera de Kloss en el “squad” de Taylor Swift, recordó el rodaje de “Girls”. Y entre las instantáneas del “backstage” de “Big Little Lies”, Reese Witherspoon también coló una foto de 2016 en la que aparece junto a Swift.

Después, los halagos. Celebridades y personas no famosas recordaron 2016 como una época más despreocupada, incluso más feliz. Los jeans eran más ajustados, las cejas más marcadas. Ha inspirado a algunos a volver a o probar esas estéticas de 2016 como un disfraz en el presente.

“¡Me encantó esa época y todos mis recuerdos de entonces, así que tenía que publicarlo!”, subtituló Mindy Kaling un carrusel de Instagram donde aparece con atuendos vibrantes de la época de “The Mindy Project”. La veterana youtuber de tecnología iJustine comentó en la publicación de otro creador: “¡2016 fue increíble!”

“No creo que alguna vez hayamos dejado 2016”, agregó la cuenta de Instagram de la marca bohemia Free People (y basado en su oferta siempre temática de Coachella, posiblemente sea cierto).

Si bien la tendencia es bastante inocente, también hay algo de “revisión histórica”, dijo Jessica Maddox, profesora asociada que enseña medios y estudios culturales en la Universidad de Georgia.

Maddox compartió fotos de 2016 para recordar a viejos amigos y nuevos seguidores que pasó ese año con la mano enyesada tras casi partirse el pulgar por la mitad. Fue divertido, dijo, presentar un capítulo breve, pero crucial, de su historia de vida a personas que la conocieron después de ese trauma en la mano. Pero no lo extraña.

“La nostalgia siempre es complicada, porque creemos que haciendo o consumiendo algo vamos a sentir lo mismo que sentíamos entonces, cosa que nunca ocurre”, dijo.

Las fotos de 2016 ciertamente evocan “tiempos más sencillos”, cuando las redes sociales se sentían más como una red real o una comunidad, dijo Maddox. Era más probable que la gente siguiera las mismas historias, participara o se burlara de las mismas tendencias (¿“mannequin challenge” o “millennial pink”, alguien los recuerda?), y hablara de los mismos programas imprescindibles de TV. El maquillaje era más pesado, las lentes de las cámaras eran más granuladas, el estilo se inclinaba hacia lo maximalista (aunque al menos dos de esas tendencias parecen estar regresando). En 2016, dijo Maddox, “estábamos menos en línea, pero a la vez más juntos en los espacios online”.

“Nuestras dietas mediáticas también eran muy diferentes: no estar constantemente bombardeados con malas noticias, ya sea de la política o por estar constantemente conectados a los medios”, aseguró. “Creo que esa es parte de la razón por la que miramos atrás y pensamos que era más fácil o mejor, probablemente simplemente porque no estábamos tan conectados y no estábamos tan en línea, haciendo tanto doomscrolling. Realmente no estábamos tan involucrados como ahora”.

“Cuando hablamos de extrañar el 2016, creo que eso es lo que más extrañamos: definitivamente sentíamos que había más una monocultura en ese entonces en términos de dónde nos reuníamos en internet”, dijo Maddox.

Fue esa mezcla preciosa y fugaz de pasar un buen rato en internet y dejar el teléfono el tiempo suficiente para disfrutar la vida en el mundo real lo que ha inspirado a algunos a declarar el 2016 como “el último buen año”.

“Cuando la gente se refiere a él como ‘el último buen año’, siento que tal vez lo que realmente estamos diciendo es que fue la última vez antes de que hubiera un cambio sísmico en la política estadounidense”, dijo Maddox.

Recontextualizar el año como la última vez que las cosas estaban bien “encuentra consuelo en la cultura de 2016 como una especie de último momento de alegría antes de que la política de nuestro tiempo abrumara la cultura”, dijo Dustin Kidd, profesor de sociología y experto en cultura pop en la Universidad de Temple.

La elección presidencial de EE.UU. no fue el único evento político importante del año. El voto del Brexit sacó al Reino Unido de la Unión Europea, desestabilizando el orden político del continente y polarizando a los británicos. Los cambios sociales que se sintieron en 2016 “pueden depender de la elección de Donald Trump, pero se trata de la transformación de todo el campo político y de cómo la política se convirtió en la cultura”, dijo Kidd.

Lo más revelador acerca de viajar en el tiempo a 2016 en línea, dijo Maddox, es la respuesta polarizada a la tendencia en sí. Internet se ha vuelto aún más caótico, cruel y enojado en los años desde entonces, donde algo tan inocuo como una foto de 2016 puede inspirar comentarios de mala fe.

“Nada puede suceder en internet ahora sin que se convierta en un tema de ambos bandos. Nada puede suceder en internet ahora que simplemente ‘sea’”, explicó. “Creo que la cantidad de críticas que he visto sobre la tendencia, para mí, es la razón por la que la tendencia está ocurriendo en primer lugar”.

