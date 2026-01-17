Los estadounidenses pagan más que nunca por los automóviles. Los modelos baratos están desapareciendo

Por Auzinea Bacon, CNN

En 2024, los compradores estadounidenses podían elegir entre tres autos con un precio inferior a US$ 20.000. Ahora, no hay ninguno.

Los datos sobre el costo de la compra de vehículos, publicados el lunes, muestran cuánto puede perjudicar a los clientes la pérdida de modelos más económicos: los compradores de autos nuevos pagaron US$ 50.326 en promedio en diciembre, un récord histórico, según estimaciones de Kelley Blue Book, una marca de Cox Automotive.

El sitio web de compra de autos Edmunds también reportó un precio promedio récord (aunque ligeramente inferior) de US$ 49.466.

Ambas estimaciones significan que muchos compradores están pagando mucho más de US$ 50.000 y continuarán haciéndolo en el futuro.

El alto costo promedio no se debe solo a los elevados precios de venta de los fabricantes ni a la demanda de modelos más grandes y caros por parte de los compradores. También responde, en parte, a la escasez de opciones económicas para los compradores de vehículos nuevos.

La víctima más reciente fue el Nissan Versa, que salió a la venta hace casi 20 años con un precio inicial de unos US$ 12.550. Nissan finalizó su producción en diciembre.

La falta de opciones económicas podría hacer que tener un auto sea inaccesible para muchas personas, otro ejemplo de la crisis de asequibilidad que ha afectado a los estadounidenses.

Y el contraste con el auge de las ventas de autos de lujo subraya la economía en forma de K que ha permitido a los ricos gastar libremente mientras que las personas de bajos ingresos enfrentan dificultades.

“A medida que reducimos la disponibilidad de estos vehículos básicos, se puede decir que prácticamente todos los automóviles nuevos con esas placas de concesionario en circulación son una ‘compra de lujo’”, declaró Ivan Drury, director de información de Edmunds.com.

La preocupación por la asequibilidad de los automóviles ha invadido el mercado desde la pandemia, cuando los precios aumentaron debido a las limitaciones de la cadena de suministro.

“(La pandemia) reestructuró fundamentalmente la dinámica de precios”, afirmó Erin Keating, analista ejecutiva de Cox Automotive, durante un seminario web de fin de año sobre el mercado automotriz el 17 de diciembre. Las cifras más altas son “ ahora la nueva base”, añadió.

El Nissan Versa 2025, cuyo precio en octubre era de aproximadamente US$ 18.000, fue el último modelo en caer por debajo de los US$ 20.000, según Ivan Drury, director de información de Edmunds.com.

El Mitsubishi Mirage, que se discontinuó en agosto de 2024, tenía un precio de alrededor de US$ 18.000. El Kia Forte, que Kia esencialmente reemplazó con el K4 más caro, salió del mercado después del anuncio del K4 en marzo de 2024.

Esos autos se fabricaron en gran parte en el extranjero, donde los salarios de los trabajadores del sector automotriz son más bajos.

Los aranceles del 25 % impuestos por el presidente Donald Trump a los autos y autopartes importados han elevado los costos para los fabricantes de automóviles, aunque muchas compañías han absorbido la mayor parte de los miles de millones en costos adicionales debido a la preocupación de que los consumidores rechazaran los aumentos de precios y retrasaran las compras, afirmó Drury.

Los costos arancelarios probablemente condenaron a la ruina a los modelos más económicos, que ya tenían márgenes de beneficio ajustados.

El auto nuevo más económico hoy en día es el Hyundai Venue 2026, que tiene un precio minorista sugerido por el fabricante de US$ 20.550, según Edmunds.

Es más probable que los autos asequibles como el Versa, que podrían no venderse en volúmenes rentables, sean eliminados de las gamas de los fabricantes, dejando otros modelos asequibles en el mercado, afirmó Drury.

Los fabricantes de automóviles de la competencia, como Toyota, podrían ganar clientes que priorizarán un vehículo básico más económico sobre la lealtad a la marca, añadió.

Los concesionarios de automóviles están cada vez más preocupados por que los consumidores de menores ingresos estén siendo excluidos del mercado, mientras que un grupo de compradores más ricos sostiene las ventas de automóviles, advirtió Keating.

Los compradores que no pueden permitirse un vehículo nuevo están optando por adquirir vehículos usados ​​o conservar los que tienen durante más tiempo, afirmó Keating.

Pero los estadounidenses que no pueden permitirse un auto en absoluto se enfrentarán a más obstáculos al volver al trabajo, hacer recados y llevar a sus hijos, especialmente en ciudades o pueblos que carecen de transporte público fiable.

Los hogares que ganan menos de US$ 75.000 al año representaron el 26 % de las ventas el año pasado, en comparación con el 37 % en 2019, según un análisis de Cox Automotive de los datos de S&P Global Mobility.

Mientras tanto, los compradores más adinerados que pueden permitirse vehículos nuevos están optando por SUV premium de mayor tamaño, afirmó Keating.

Las personas que ganan más de US$ 150.000 ahora representan más del 40 % de las ventas de autos nuevos, en comparación con aproximadamente el 29 % en 2019, de acuerdo con Cox.

Los niveles de 2019 no están ajustados a la inflación ni a las variaciones en el ingreso promedio.

Es otro ejemplo de la economía estadounidense, cada vez más en forma de K, en la que los estadounidenses ricos siguen gastando mientras una proporción mayor de hogares de ingresos medios y bajos se retraen debido a las tensiones económicas.

Los estadounidenses más ricos han visto su patrimonio neto impulsado por la fortaleza del mercado bursátil, las subidas salariales y el aumento del valor de las viviendas.

Sin embargo, aquellos con ingresos más bajos han experimentado una desaceleración del mercado laboral, la elevada carga de deuda y los años de inflación acumulada han reducido su poder adquisitivo.

Los compradores se preocupan principalmente por sus pagos mensuales, afirmó Tyson Jominy, vicepresidente sénior de datos y análisis de JD Power.

Antes de la pandemia, un pago mensual de US$ 500 podía bastar para comprar un Toyota Highlander, pero ahora se puede comprar un auto compacto como un Toyota Corolla, añadió.

Se espera que los precios generales de los automóviles bajen alrededor de US$ 500 dólares en promedio en 2026, señaló, lo que indica un entorno de mejores precios para los consumidores.

Y a medida que los fabricantes de automóviles luchan por una porción más pequeña de los consumidores, ofrecerán más incentivos para los autos nuevos y poder competir con vehículos de uno o dos años de antigüedad, señaló Drury.

“Una vez que vemos que se acumulan incentivos para esos autos nuevos, el impacto se extiende a todos. Así que, con suerte, el mercado de segunda mano puede ofrecer a los consumidores un lugar al que acudir si simplemente están completamente desanimados”, alentó Drury.

Chris Isidore de CNN contribuyó a este informe.

