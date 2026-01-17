Por qué dejar Estados Unidos para ir a Europa cambió la perspectiva de vida de estos estadounidenses

Por Maureen O’Hare, CNN

En nuestro resumen de noticias de viajes de esta semana: cómo las aerolíneas se aseguran de que su piloto esté sobrio, qué sucede realmente dentro de un baño turco y por qué existe una carrera mundial para obtener segundos pasaportes.

La doble nacionalidad —la posibilidad de ser ciudadano de más de un país— ha sido durante mucho tiempo el sueño de muchos viajeros y expatriados.

Actualmente, la demanda mundial de segundos pasaportes se intensifica a medida que los países de todo el mundo endurecen los requisitos. Para quienes obtienen el derecho a vivir en el extranjero, ya sea por ciudadanía o visa, esta decisión puede ser transformadora.

Kate Raidt se mudó con su hijo de Atlanta a Alemania hace un año y medio y pasó por el largo y difícil proceso de obtener una visa. Valió la pena, dice, ya que la reubicación ha sido mucho mejor de lo que nadie podría haber imaginado.

Ahora vive en la ciudad sureña de Ulm, cerca de la belleza natural del río Danubio y los Alpes bávaros, y disfruta de un nuevo estilo de vida al aire libre. Según ella, le ha hecho maravillas en su salud mental y física.

En 2022, Arabella Carey Adolfsson, de San Diego, se mudó a una isla sueca con su esposo, un ciudadano de Suecia. Los inviernos “pueden ser bastante duros”, le cuenta a CNN, y extraña a su familia. “Me arrebataron una gran parte de mi vida y todavía no sé con qué reemplazarla”.

Lo más importante que ha aprendido es que un reajuste mental es clave para adaptarse a un nuevo país. “Se trata de replantear el programa que estabas acostumbrado a ejecutar”, dice, “y ejecutar uno nuevo”.

¿Estás pensando en reducir el consumo de alcohol en 2026?

Para empezar, te hará menos propenso a meterte en problemas en un avión. Hay un elemento común en los incidentes con pasajeros a bordo, según comenta un profesor de criminología a CNN: “Alcohol. Alcohol. Alcohol”.

La industria de la aviación coincide en que los pasajeros ebrios en las aerolíneas son un problema. La gran pregunta es cómo solucionarlo. ¿Prohibir a las personas problemáticas? ¿Limitar las bebidas en el aeropuerto? Echamos un vistazo a este complejo debate.

No solo los pasajeros borrachos pueden causar problemas en el aire; los pilotos intoxicados también son motivo de preocupación. Si bien es raro que las tripulaciones de aviones comerciales intenten volar bajo la influencia del alcohol, una serie de incidentes en los últimos años ha puesto el problema en primer plano.

Lea nuestro artículo sobre las precauciones que toman las aerolíneas para garantizar que su piloto esté sobrio.

Las juergas sin alcohol son un movimiento en auge entre los jóvenes y están llevando la escena fiestera mundial en una dirección inesperada. Desde Corea del Sur hasta París, los juerguistas disfrutan ahora de raves sobrias, bailando al amanecer en locales acogedores como panaderías y cafeterías.

Los hamams, o baños turcos, son un ritual social en Turquía que se remonta a más de mil años, pero ¿qué sucede realmente dentro de estos templos de vapor y jabón?

Un mundo cálido y tranquilo donde un asistente puede limpiarte es un regreso a la infancia, incluso al útero. Aquí te explicamos por qué los fans dicen que los deja como nuevos.

La tradición finlandesa de la sauna (sudar en una caja de madera) también se ha extendido más allá de Escandinavia y es una tendencia de bienestar en crecimiento en todo el mundo.

Pasar de la sauna caliente a un baño frío es la parte más desafiante de la experiencia de la sauna, pero si te gusta estar al natural todo el año, ¿podemos recomendarte nuestro resumen de las mejores playas nudistas de EE.UU.?

Pero no te desnudes sin conocer las normas de etiqueta: aquí tienes nuestra guía del siglo XXI sobre cómo quitarte la ropa.

Atraídos por las casas históricas, el aislamiento y un ritmo de vida más lento, un número cada vez mayor de estadounidenses se están estableciendo en los Cotswolds de Inglaterra, cambiando la vida estadounidense por rutinas de pueblo, cabañas color miel y una comodidad tranquila.

Un primer vistazo al interior de una antigua casa romana.

Los aficionados a la historia ahora pueden recorrer virtualmente una antigua residencia aristocrática de más de 2.000 años de antigüedad.

Los pasaportes más poderosos del mundo de 2026.

Los afortunados ciudadanos de este país pueden visitar más de 190 destinos sin visa.

Una misión de la NASA. Un corte de luz. Una ciudad en vilo.

¿Qué recuerdas de la semana que pasó?

Los jóvenes viajan por el mundo gratis.

Y están arriesgando todo para lograrlo.

